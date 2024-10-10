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Meclis'te yine kapılar kitlendi: Kapalı oturuma geçildi, tutanaklar mühürlendi
Meclis'te yine kapılar kitlendi: Kapalı oturuma geçildi, tutanaklar mühürlendi
Sputnik Türkiye
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kapılar kitlenerek kapalı oturum gerçekleşti. İsrail gündemiyle yapılan kapalı oturumun tutanakları... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T16:47+0300
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türkiye
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tutanak
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TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, 8 Ekim'de İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturumda toplanan Genel Kurul tutanaklarının mühürlenmesi için kapalı oturuma geçileceğini duyurdu. Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarıldı. Yaklaşık 10 dakika süren oturumda kapalı oturum tutanakları mühürlendi. Genel Kurul, daha sonra gündemindeki konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti.Kapalı oturumun gündemi neydi?8 Ekim'de gerçekleştirilen oturumda, İsrail’in Filistin'e yönelik saldırıları, Ortadoğu'daki son durum ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin ele alınması öngörülüyordu. Ayrıca, Türkiye’nin bu saldırıları durdurmak için attığı diplomatik ve askeri adımlar da gündemde olması bekleniyordu. Türkiye’nin Ortadoğu’daki stratejisi ve ulusal güvenlik açısından aldığı önlemler de detaylı olarak değerlendirildi. Ancak söz konusu gündemin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması yasak. Kapalı oturum kararı nasıl alınır? Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzük gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bir siyasi parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabiliyor. Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılıyor. Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin gerekçesi dinleniyor. Bu gerekçe siyasi parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanıyor. Daha sonra genel kurul kapalı oturum yapılıp yapılmayacağına karar veriyor. Kapalı oturum kararı alınır ise bu toplantıda konuşulanlar en az 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalıyor. 10 yıl tamamlandıktan sonra ise genel kurul karar alır ise gizli oturum tutanakları açıklanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/tbmmde-gizli-israil-ortadogu-toplantisi-yapilacak-devlet-sirri-olarak-korunacak-kapali-oturumunda-1088914087.html
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gizli oturum tbmm, türkiye ortadoğu politikası, kapalı oturum ne zaman, tbmm kapalı oturum ne zaman
gizli oturum tbmm, türkiye ortadoğu politikası, kapalı oturum ne zaman, tbmm kapalı oturum ne zaman

Meclis'te yine kapılar kitlendi: Kapalı oturuma geçildi, tutanaklar mühürlendi

16:47 10.10.2024 (güncellendi: 16:55 10.10.2024)
© AATBMM gizli oturum
TBMM gizli oturum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2024
© AA
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, kapılar kitlenerek kapalı oturum gerçekleşti. İsrail gündemiyle yapılan kapalı oturumun tutanakları mühürlendi.
TBMM Genel Kurulu, Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca başkanlığında toplandı. Karaca, 8 Ekim'de İsrail tehdidi gündemiyle kapalı oturumda toplanan Genel Kurul tutanaklarının mühürlenmesi için kapalı oturuma geçileceğini duyurdu.
Kapalı oturum nedeniyle Genel Kurul salonunda bulunan dinleyici ve gazeteciler dışarıya çıkarıldı. Yaklaşık 10 dakika süren oturumda kapalı oturum tutanakları mühürlendi.
Genel Kurul, daha sonra gündemindeki konuları görüşmek üzere açık oturuma geçti.

Kapalı oturumun gündemi neydi?

8 Ekim'de gerçekleştirilen oturumda, İsrail’in Filistin'e yönelik saldırıları, Ortadoğu'daki son durum ve Türkiye'ye yönelik tehditlerin ele alınması öngörülüyordu. Ayrıca, Türkiye’nin bu saldırıları durdurmak için attığı diplomatik ve askeri adımlar da gündemde olması bekleniyordu. Türkiye’nin Ortadoğu’daki stratejisi ve ulusal güvenlik açısından aldığı önlemler de detaylı olarak değerlendirildi. Ancak söz konusu gündemin detaylarının kamuoyuyla paylaşılması yasak.

Kapalı oturum kararı nasıl alınır?

Türkiye Büyük Millet Meclisi iç tüzük gereğince, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bir siyasi parti grubunun yahut yirmi milletvekilinin yazılı istemi üzerine kapalı oturum yapabiliyor. Kapalı oturum önergesi verilince, kapalı oturumda bulunabilecek şahıslar dışında herkes, toplantı salonundan çıkarılıyor.
Salon boşaldıktan sonra kapalı oturum önergesinin gerekçesi dinleniyor. Bu gerekçe siyasi parti grubu sözcüsü veya önergedeki birinci imza sahibi milletvekili yahut onun göstereceği bir diğer imza sahibi milletvekili tarafından açıklanıyor. Daha sonra genel kurul kapalı oturum yapılıp yapılmayacağına karar veriyor.
Kapalı oturum kararı alınır ise bu toplantıda konuşulanlar en az 10 yıl boyunca devlet sırrı olarak kalıyor. 10 yıl tamamlandıktan sonra ise genel kurul karar alır ise gizli oturum tutanakları açıklanıyor.
İsrail - Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2024
POLİTİKA
TBMM'de 'gizli' İsrail-Ortadoğu toplantısı: Devlet sırrı olarak korunacak kapalı oturumunda neler konuşulacak?
7 Ekim, 13:47
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