https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/iran-disisleri-bakani-erakci-suudi-arabistan-veliaht-prensi-bin-selman-ile-gorustu-1089036982.html

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Bin Selman ile görüştü

Sputnik Türkiye

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman, Riyad'da ikili ilişkiler ve Bölgenin son durumu hakkında görüştü. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T02:25+0300

2024-10-10T02:25+0300

2024-10-10T02:25+0300

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suudi arabistan

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman ile Riyad'da İsrail'in bölgedeki saldırganlığı ve iki ülkeyi ilgilendiren meseleleri görüştü.İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre görüşmede, Suudi Veliaht Prens, bölgede krizin tırmanması ve savaşın yayılmasından duyduğu derin endişeyi dile getirerek, bölgedeki tüm ülkelerin bölgesel istikrar ve güvenliğin korunmasına dikkat etmesi gerektiğini belirtti.'Suudi Arabistan ikili ilişkilerde bu süreci sürdürmeye kararlıdır'İran ile Suudi Arabistan arasında geçen yıl varılan anlaşmaların uygulanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren ve ikili ilişkilerdeki iyileşmeyi olumlu gördüklerini belirten Bin Selman, "Suudi Arabistan Krallığı, ikili ilişkilerde bu süreci sürdürmeye kararlıdır" ifadesini kullandı.İran Dışişleri Bakanı Erakçi ise komşularla iyi ilişkiler kurulmasının hükümetin önceliği olduğunu ve bölgesel istikrar, güvenlik ve refahın güçlendirilmesi ve ekonomik iş birliğinin artırılması amacıyla bu politikayı sürdürmeye kararlı olduklarını belirtti.Bölgedeki gelişmeleri ve kısa süre önce Lübnan ve Suriye'ye yaptığı ziyaret sırasında bu ülkelerin yetkilileriyle yaptığı istişareleri anlatan Erakçi, İsrail'in bölgedeki saldırılarının derhal durdurulması ve Gazze ve Lübnan'ın altyapısının daha fazla tahrip edilmesinin önlenmesi için tüm bölge ülkelerinin iş birliği yapmasının ve tüm imkanlarını kullanmasının önemini vurguladı.Erakçi, bölgede istikrarın ve sürdürülebilir güvenliğin sağlanması için İsrail'in saldırılarının derhal durdurulmasının elzem olduğunu ifade etti.'İsrail rejimi, tüm bölgeyi felakete sürüklüyor'Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından bilgi veren Erakçi, Bin Selman ile iki ülkenin ortak endişelerinin ele alındığı çok önemli konuları görüştüğünü belirterek, "İsrail rejimi, tüm bölgeyi felakete sürüklüyor. Bölgenin bu zorlu zamanın üstesinden gelmesi için ihtiyaç duyduğu şey feraset, bilgelik, cesaret ve işbirliğidir" ifadelerini kullandı.Suudi Arabistan'a günübirlik ziyaret gerçekleştiren Erakçi, Riyad'da mevkidaşı Faysal Bin Ferhan ile de bir araya gelmişti. İranlı Bakan, Suudi Arabistan'daki görüşmelerinin ardından Katar'da üst düzey yetkililerle görüşmek için Doha'ya hareket etti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/israil-nukleer-tesisleri-vurma-kumarini-oynarsa-sonuc-ne-olur-iranin-nukleer-potansiyeli-hakkinda-1088987677.html

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