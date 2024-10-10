https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/garipoglunun-kemikleri-avukati-tarafindan-teslim-alindi-bugun-defnedilecek-1089049627.html
Garipoğlu'nun kemikleri avukatı tarafından teslim alındı: Bugün defnedilecek
Garipoğlu'nun kemikleri avukatı tarafından teslim alındı: Bugün defnedilecek
Sputnik Türkiye
Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından inceleme yapılan kemikleri avukatı tarafından teslim alındı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T11:18+0300
2024-10-10T11:18+0300
2024-10-10T11:18+0300
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cem garipoğlu
münevver karabulut
mezar
dna
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İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz hafta açılmış ve DNA örnekleri için bazı kemikler alınmıştı. Yapılan incelemede Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerle, ailenin DNA'sı ile uyuşmuştu. Avukatı teslim aldıCem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu'nun avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim alarak defnedilmek üzere götürdü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cem-garipoglunun-dna-sonucuna-rezan-epozdemirden-ilk-yanit-naylon-posete-dikkat-cekti-1088965108.html
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cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna
cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna
Garipoğlu'nun kemikleri avukatı tarafından teslim alındı: Bugün defnedilecek
Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından inceleme yapılan kemikleri avukatı tarafından teslim alındı.
İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz hafta açılmış ve DNA örnekleri için bazı kemikler alınmıştı. Yapılan incelemede Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerle, ailenin DNA'sı ile uyuşmuştu.
Cem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu'nun avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim alarak defnedilmek üzere götürdü.