https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/garipoglunun-kemikleri-avukati-tarafindan-teslim-alindi-bugun-defnedilecek-1089049627.html

Garipoğlu'nun kemikleri avukatı tarafından teslim alındı: Bugün defnedilecek

Garipoğlu'nun kemikleri avukatı tarafından teslim alındı: Bugün defnedilecek

Sputnik Türkiye

Cem Garipoğlu'nun Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından inceleme yapılan kemikleri avukatı tarafından teslim alındı. 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T11:18+0300

2024-10-10T11:18+0300

2024-10-10T11:18+0300

türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

mezar

dna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088757578_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_6998199e60bb05329cb447dc6d963f0a.jpg

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı geçtiğimiz hafta açılmış ve DNA örnekleri için bazı kemikler alınmıştı. Yapılan incelemede Garipoğlu'nun mezarından alınan örneklerle, ailenin DNA'sı ile uyuşmuştu. Avukatı teslim aldıCem Garipoğlu’nun Adli Tıp Kurumu'nda DNA işlemleri tamamlandı. Garipoğlu'nun avukatı bugün Adli Tıp Kurumu’na gelerek kemikleri teslim alarak defnedilmek üzere götürdü.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cem-garipoglunun-dna-sonucuna-rezan-epozdemirden-ilk-yanit-naylon-posete-dikkat-cekti-1088965108.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem garipoğlu, münevver karabulut, mezar, dna