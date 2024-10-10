https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/cem-garipoglunun-dna-sonucu-sonrasi--munevver-karabulutun-annesinden-ilk-aciklama-oldugune-1089044016.html
Cem Garipoğlu'nun DNA sonucu sonrası Münevver Karabulut'un annesinden ilk açıklama: 'Öldüğüne inanmıyorum'
Cem Garipoğlu'nun DNA sonucu sonrası Münevver Karabulut'un annesinden ilk açıklama: 'Öldüğüne inanmıyorum'
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İstanbul’da 2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin babası ve annesiyle uyumlu olduğunun... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T10:09+0300
2024-10-10T10:09+0300
2024-10-10T10:09+0300
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münevver karabulut
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İstanbul'da 3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından geçen günlerde Adli Tıp Kurumu raporu düzenlendi. Raporda, açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyumlu olduğu ve ikisinin müşterek çocuğu olabileceğinin tespit edildiği belirtildi. Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun "Mezardaki kişi Cem Garipoğlu" sonucuyla açıkladığı rapor sonrası anne Tülay Garipoğlu, "Bana değilse Münevver Karabulut'un annesine acıyın" diyerek olayı kapatma çağrısı yapmıştı.Sabah'ın haberine göre, bu sözlere karşılık veren Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut ise, "Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? 15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar" dedi.Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de açıklama yapmıştı. Epzödemir, söz konusu rapora itiraz edeceklerini belirterek, ayrıca mezarlıktan çıkan poşetle ilgili taleplerini sunduklarını söylemişi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/cem-garipoglunun-dna-sonucuna-rezan-epozdemirden-ilk-yanit-naylon-posete-dikkat-cekti-1088965108.html
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cem garipoğlu, münevver karabulut, dna, dna testi
cem garipoğlu, münevver karabulut, dna, dna testi
Cem Garipoğlu'nun DNA sonucu sonrası Münevver Karabulut'un annesinden ilk açıklama: 'Öldüğüne inanmıyorum'
İstanbul’da 2009 yılında gerçekleşen Münevver Karabulut cinayetinin sanığı Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin babası ve annesiyle uyumlu olduğunun açıklanmasının ardından Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut'tan ilk açıklama geldi. Nagihan Karabulut, "Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin" dedi.
İstanbul'da 3 Mart 2009'da öldürülen Münevver Karabulut’un katil zanlısı Cem Garipoğlu’nun mezarından alınan örneklerin incelenmesinin ardından geçen günlerde Adli Tıp Kurumu raporu düzenlendi. Raporda, açılan mezarından çıkarılan örneklerin, baba ve anneyle uyumlu olduğu ve ikisinin müşterek çocuğu olabileceğinin tespit edildiği belirtildi.
Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun ölüp ölmediğiyle ilgili Adli Tıp Kurumu'nun "Mezardaki kişi Cem Garipoğlu" sonucuyla açıkladığı rapor sonrası anne Tülay Garipoğlu, "Bana değilse Münevver Karabulut'un annesine acıyın" diyerek olayı kapatma çağrısı yapmıştı.
Sabah'ın haberine göre, bu sözlere karşılık veren Münevver Karabulut'un annesi Nagihan Karabulut ise, "Oğlu kızımı canlı canlı testereyle keserken bana acıdı mı? Her yıl 3 Mart'ta kutlamalar yaparken, testereli paylaşımlar yaparken bana acıdı mı? 15 yıldır ne başsağlığı ne rahmet dilediler. Kimse bana Cem Garipoğlu denen caninin öldüğünü iddia etmesin. Ben inanmıyorum. Garipoğlu ailesine hakkımı helal etmiyorum. Benim adımı bir daha o kirli ağızlarına almasınlar" dedi.
Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir de açıklama yapmıştı. Epzödemir, söz konusu rapora itiraz edeceklerini belirterek, ayrıca mezarlıktan çıkan poşetle ilgili taleplerini sunduklarını söylemişi.