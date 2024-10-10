https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/akkuyu-nukleer-as-insaat-ve-uretim-organizasyon-direktoru-sezemin-birinci-unitede-son-asamaya-1089033907.html
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Sezemin: Birinci ünitede son aşamaya geldik
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Sezemin: Birinci ünitede son aşamaya geldik
Sputnik Türkiye
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin devreye alınmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya... 10.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-10T06:00+0300
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Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşası sürecindeki son durumu Sputnik’e değerlendirdi.'Siemens Energy yükümlülüklerini ihlal etti'Akkuyu NGS projesindeki çalışmaların ilerleyişi hakkında açıklama yapan Sezemin, "Her şey planlandığı gibi mi gidiyor, herhangi bir zorluk var mı?" sorusunu yanıtladı.Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin devreye alınmasına yönelik hazırlıkların son aşamasına gelindiğini vurgulayan Sezemin, sahadaki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek tüm güç ve imkanların birinci güç ünitesinin birimlerine odaklanmış durumda olduğunun altını çizdi."Güç ünitesinin tüm sistem ve ekipmanları kademeli olarak işletme duruma getiriliyor" diyen Sezemin konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Birinci güç ünitesinde genel inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere'Birinci güç ünitesinde genel inşaat çalışmalarının şu anda tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Sezemin, "Ünitenin tam ölçekli devreye alınması ve termal-mekanik çalışmaların yanı sıra teknolojik ve güvenlik sistemlerinin boru hatlarının kaynakları yapılıyor. Hatta şu anda büyük ölçekli işletme öncesi testlerin hazırlıkları da sürüyor" cümlelerinin altını çizdi.Birinci bloğun makine dairesinde türbin montajının tamamladığı bilgisini veren Direktör, açıklamasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:'Silifke'de santral inşaatının başlamasından bu yana yaklaşık bin yeni şirket kuruldu'Sputnik'e yaptığı açıklamada santralin inşasının Silifke bölgesini nasıl etkilediğini de değerlendiren Sezemin, projenin ekonomik etkisinin şimdiden göze çarpmaya başladığının altını çizdi.Silifke, Taşucu, Büyükçeli ve nükleer santral inşaat sahası yakınındaki diğer yerleşim yerlerinde ticaretin geliştiğini ifade eden Sezemin, "Sürekli yeni mağazalar, restoranlar, kafeler, hizmet sektörü alanında işletmeler açılıyor. Alım gücü yüksek kesimin akınıyla birlikte yerel üreticiler, çiftçiler ve hizmet sektörü işletmelerinin pazar ağı genişliyor" dedi."Türk üreticilerin deneyimi artıyor" ifadesini kullanan Sezemin, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri zikretti:'300'ün üzerinde Türk uzman eğitimini tamamladı'Açıklamasında, nükleer tesisin inşası sürecinde Türk mühendislere yönelik eğitim programına da değinen Sezemin, "Proje, nükleer santralin geleceğine yönelik Türk personelin hazırlanması konusunda işbirliğini öngörüyor" dedi.Program kapsamında bugüne kadar 300'ün üzerinde Türk uzmanın eğitimini tamamladığının altını çizen Sezemin, "Hepsi Akkuyu Nükleer A.Ş.'de istihdam ediliyor ve şirkette başarıyla çalışıyor. Aralarında türbin ve reaktör tesisi operatörleri de olmak üzere şirketin çeşitli atölyeleri ve bölümlerinde görev alıyorlar. Birçoğu nükleer santral sahasındaki modern eğitim merkezinde ek eğitim alıyor ve sonuçlarına göre Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan nükleer santral işletmesine kabul edilecekleri sertifika sınavlarına hazırlanıyor. Türk mühendislere yönelik eğitim programı kapsamında en az 600 uzmanın yetiştirilmesi planlanıyor" cümlelerini dile getirdi.Türk meslektaşlar arasında ödül alanların olduğunu aktaran Sezemin, Sputnik'e yaptığı açıklamayı şu cümleler ile sonlandırdı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240928/akkuyu-ngs-meyvelerini-vermeye-basladi-turkiye-ilk-nukleer-hizmetihraciniyapti-1088557159.html
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akkuyu, akkuyu nükleer güç santrali (ngs), akkuyu ngs, akkuyu nükleer a.ş, akkuyu nükleer güç santrali, denis sezemin, mersin, silifke, türk-rus ilişkileri, türkiye-rusya ilişkileri, mühendis
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Sezemin: Birinci ünitede son aşamaya geldik
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Denis Sezemin, Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin devreye alınmasına yönelik hazırlıklarda son aşamaya gelindiğini belirtti. Nükleer tesisin inşa sürecine de değinen Sezemin, süreçte 300'ün üzerinde Türk uzmanın eğitimini tamamladığını ifade etti.
Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Sezemin, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşası sürecindeki son durumu Sputnik’e değerlendirdi.
'Siemens Energy yükümlülüklerini ihlal etti'
Akkuyu NGS projesindeki çalışmaların ilerleyişi hakkında açıklama yapan Sezemin, "Her şey planlandığı gibi mi gidiyor, herhangi bir zorluk var mı?" sorusunu yanıtladı.
Akkuyu NGS'nin birinci ünitesinin devreye alınmasına yönelik hazırlıkların son aşamasına gelindiğini vurgulayan Sezemin, sahadaki çalışmaların yoğun bir şekilde sürdüğünü belirterek tüm güç ve imkanların birinci güç ünitesinin birimlerine odaklanmış durumda olduğunun altını çizdi.
"Güç ünitesinin tüm sistem ve ekipmanları kademeli olarak işletme duruma getiriliyor" diyen Sezemin konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Tasarımda öngörülen parametrelere uygunluğu dikkatlice kontrol ediliyor. Diğer güç üniteleriyle ilgili çalışmalar da planlandığı şekilde yürüyor.
Maalesef şalt ekipmanı tedarikçisi Siemens Energy bizi zor duruma soktu. Şirket, sözleşme yükümlülüklerini ihlal etti ve teslimatı gerçekleştiremedi. Ancak hızlı bir şekilde alternatifini bulma ve ekipmanı Çin'deki üreticiden sipariş etmeyi başardık. Şalt bileşenlerinin ilk partisi Akkuyu NGS sahasına teslim edildi.
Şu anda Türk ortaklarımızla birlikte bu durumun projenin ilerleyişine etkisini değerlendiriyoruz. Bu örnek, bir yandan ortaya çıkan tüm engellerin aşılabilir olduğunu, diğer yandan ise ne yazık ki inşaat ve işletmeye alma hızını yavaşlattığını gösteriyor. Bununla birlikte hükümetlerarası anlaşmanın şartlarını yerine getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz.
'Birinci güç ünitesinde genel inşaat çalışmaları tamamlanmak üzere'
Birinci güç ünitesinde genel inşaat çalışmalarının şu anda tamamlanmak üzere olduğunu dile getiren Sezemin, "Ünitenin tam ölçekli devreye alınması ve termal-mekanik çalışmaların yanı sıra teknolojik ve güvenlik sistemlerinin boru hatlarının kaynakları yapılıyor. Hatta şu anda büyük ölçekli işletme öncesi testlerin hazırlıkları da sürüyor" cümlelerinin altını çizdi.
Birinci bloğun makine dairesinde türbin montajının tamamladığı bilgisini veren Direktör, açıklamasının bu kısmında şu cümleleri kaydetti:
Türbin kurulumunun tüm ana bileşenleri yerinde ve şu anda yoğun şekilde boru hatları döşeniyor. Yıl sonuna kadar en önemli operasyonlardan birini gerçekleştirmemiz gerekiyor; türbin ünitesini şaft döndürme cihazına monte etmek. Bu, türbin kurulumunun son noktası olacak ve bu da türbin ünitesinin ve tüm yardımcı sistemlerin teste hazır olduğu anlamına gelecek.
'Silifke'de santral inşaatının başlamasından bu yana yaklaşık bin yeni şirket kuruldu'
Sputnik'e yaptığı açıklamada santralin inşasının Silifke bölgesini nasıl etkilediğini de değerlendiren Sezemin, projenin ekonomik etkisinin şimdiden göze çarpmaya başladığının altını çizdi.
Silifke, Taşucu, Büyükçeli ve nükleer santral inşaat sahası yakınındaki diğer yerleşim yerlerinde ticaretin geliştiğini ifade eden Sezemin, "Sürekli yeni mağazalar, restoranlar, kafeler, hizmet sektörü alanında işletmeler açılıyor. Alım gücü yüksek kesimin akınıyla birlikte yerel üreticiler, çiftçiler ve hizmet sektörü işletmelerinin pazar ağı genişliyor" dedi.
"Türk üreticilerin deneyimi artıyor" ifadesini kullanan Sezemin, konuşmasının bu bölümünde şu cümleleri zikretti:
Nükleer endüstri için gerekli olan ekipman ve malzemeler, yüksek kalite gereklilikleriyle öne çıkıyor. Bu, Türk şirketlerinin küresel pazarda daha rekabetçi hale geldiği ve diğer nükleer santrallerin inşasına yönelik projelere katılabilecekleri anlamına geliyor. Akkuyu NGS'nin ekonomiye, Türkiye'nin GSYİH'sına, insan potansiyelinin ve altyapısının gelişmesine büyük katkısı söz konusu.
Basit bir örnek vereyim. Silifke Ticaret ve Sanayi Odası'na göre, nükleer santralin inşaatının başlamasından bu yana sanayi, hizmet ve altyapı alanlarında faaliyet gösteren yaklaşık 1000 yeni şirket kuruldu.
'300'ün üzerinde Türk uzman eğitimini tamamladı'
Açıklamasında, nükleer tesisin inşası sürecinde Türk mühendislere yönelik eğitim programına da değinen Sezemin, "Proje, nükleer santralin geleceğine yönelik Türk personelin hazırlanması konusunda işbirliğini öngörüyor" dedi.
Program kapsamında bugüne kadar 300'ün üzerinde Türk uzmanın eğitimini tamamladığının altını çizen Sezemin, "Hepsi Akkuyu Nükleer A.Ş.'de istihdam ediliyor ve şirkette başarıyla çalışıyor. Aralarında türbin ve reaktör tesisi operatörleri de olmak üzere şirketin çeşitli atölyeleri ve bölümlerinde görev alıyorlar. Birçoğu nükleer santral sahasındaki modern eğitim merkezinde ek eğitim alıyor ve sonuçlarına göre Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan nükleer santral işletmesine kabul edilecekleri sertifika sınavlarına hazırlanıyor. Türk mühendislere yönelik eğitim programı kapsamında en az 600 uzmanın yetiştirilmesi planlanıyor" cümlelerini dile getirdi.
Türk meslektaşlar arasında ödül alanların olduğunu aktaran Sezemin, Sputnik'e yaptığı açıklamayı şu cümleler ile sonlandırdı:
Elbette yabancı bir ülkeye gidip bir yılda kendileri için tamamen yeni bir dili öğrenmek ve 5.5 yıl boyunca bu dilde matematik, fizik, nükleer santrallerin tasarım prensiplerini ve diğer özel disiplinleri öğrenmeleri kolay olmadı. Bununla birlikte, hepsi eğitimlerini başarıyla tamamladı, mükemmel bir teorik temel aldı ve üniversiteden mezun olduktan sonra birçok kez faal nükleer santrallerde pratik eğitim ve staj yaptılar ve eğitim ve öğretim merkezlerinde nükleer santral kontrol panellerinin bire bir kopyaları üzerinde çalıştılar. Üstelik Türk meslektaşlarımız arasında, başta ‘Rosatom Yılın Kişisi’ ödülü olmak üzere prestijli sektörel yarışmalarda ödül alanlar bile var.