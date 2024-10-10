Akkuyu Nükleer AŞ İnşaat ve Üretim Organizasyon Direktörü Sezemin: Birinci ünitede son aşamaya geldik

Tasarımda öngörülen parametrelere uygunluğu dikkatlice kontrol ediliyor. Diğer güç üniteleriyle ilgili çalışmalar da planlandığı şekilde yürüyor.

Maalesef şalt ekipmanı tedarikçisi Siemens Energy bizi zor duruma soktu. Şirket, sözleşme yükümlülüklerini ihlal etti ve teslimatı gerçekleştiremedi. Ancak hızlı bir şekilde alternatifini bulma ve ekipmanı Çin'deki üreticiden sipariş etmeyi başardık. Şalt bileşenlerinin ilk partisi Akkuyu NGS sahasına teslim edildi.

Şu anda Türk ortaklarımızla birlikte bu durumun projenin ilerleyişine etkisini değerlendiriyoruz. Bu örnek, bir yandan ortaya çıkan tüm engellerin aşılabilir olduğunu, diğer yandan ise ne yazık ki inşaat ve işletmeye alma hızını yavaşlattığını gösteriyor. Bununla birlikte hükümetlerarası anlaşmanın şartlarını yerine getirmek için her türlü çabayı gösteriyoruz.