https://anlatilaninotesi.com.tr/20241010/1089052597.html

Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?

Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir?

Sputnik Türkiye

Türkiye, kahverengi kokarca böceği istilasıyla karşı karşıya. Radyo Sputnik'te yayınlanan Yazı-Yorum programına konuk olan CHP Ordu Milletvekili Mustafa... 10.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-10T11:04+0300

2024-10-10T11:04+0300

2024-10-10T16:56+0300

fethi yilmaz’la yazi-yorum

radyo

radyo

kahverengi kokarca

böcek

böcek ilacı

istila

chp

mustafa adıgüzel

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/0a/1089064478_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3dddb97d68216af5819ba173b8a5325c.jpg

Kahverengi kokarca böceğiyle nasıl mücadele edilir? Sputnik Türkiye Fethi Yılmaz'la Yazı-Yorum programında bugünün konu başlıkları: Türkiye’yi istila eden böcek: Kokarca Türkiye’ye ilk hangi bölgeden girdi? Tarıma zararı ne? Mücadele yöntemleri ne? Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un ikiyüzlülüğü Halk sağlığı ile oynayanlar, dolandırıcılar 10 Ekim Katliamı’nın 9’uncu yılı Günün öne çıkan köşe yazıları Konuk: CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Yazı-Yorum programında Fethi Yılmaz’ın konuğu olarak Türkiye’yi istila eden kahverengi kokarca böceği hakkında Radyo Sputnik dinleyicileri için uyarılarda bulundu.Türkiye’ye ilk olarak 2017yılında Gürcistan’dan giriş yapan kokarca, Artvin-Kemalpaşa’da görüldü. Aradan geçen yedi yılda neredeyse tüm Karadeniz bölgesine yayılan kahverengi kokarca böceği, fındık başta olmak üzere 300’e yakın bitki türüne zarar verdi, milyonlarca liralık zarara neden oldu.Çok hızlı üreyen ve yayılan böceğin önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde tarımsal üretimde en önemli tehditlerden birisi olacağı belirtiliyor. Şu an İstanbul dahil 17 ilde varlığı bilinen kahverengi kokarca böceği, özellikle Karadeniz’i etkisi altına almış durumda.Tarım ürünlerine büyük zarar veren kahverengi kokarca böceği, tarımsal alandaki en önemli ürünler arasında yer alan fındık, mısır gibi ürünleri tehlikeye sokuyor. Meyve ve sebzelerin iç kısmına kafalarını sokarak beslenen kahverengi kokarca böceği, ürünlerin dış görünümünü bozmakla kalmıyor, aynı zamanda lezzetlerini ve besin değerlerini de düşürüyor.“Sadece Karadeniz bölgesiyle sınırlı bir durumdayken, tehlike ulusal bir felakete çevrildi” diyen Mustafa Adıgüzel, “Türkiye’de ilk kez 2017’de görüldü. Gürcistan’dan geldiği düşünülüyor. Baktığımız zaman bunun kaynağı Tayvan, Çin, Japonya, Kore” diye devam etti.'Tüm Türkiye’deki tarım tehlikede'Kokarcanın geçen yıl fındıkta yüzde 5 verim kaybına yol açtığını söyleyen Adıgüzel, şöyle devam etti:Hükümetin bu konuda hiçbir şey yapmadığını belirten Adıgüzel, şunları söyledi:Kahverengi kokarca böcekleri için feromon tuzakları uygulanabilirKokarcaların soğuk havalarda kapalı alanlara girdiğini belirten Adıgüzel, bu alanlarda toplu imha (kapalı alanlara çekilen böcekleri ilaçlama) yöntemlerinin uygulanması gerektiğini vurguladı:Feromon tuzaklarının Türkiye’de üretilmediğini, Kosta Rika’dan geldiğini söyleyen Adıgüzel, şöyle devam etti:“Şu an evlere hücum ediyor. Çocukların yatağından, koynundan, tencere, tabaklardan çıkmaya başladı” diyen Adıgüzel, kokarcaların insanları ısırdığını belirtti ve şöyle ekledi:Türkiye’yi ne bekliyor?"Bölge derhal doğal afet kapsamına alınmalıdır" diyen Mustafa Adıgüzel, sözlerini şu cümlelerle noktaladı:Kahverengi kokarca böceği nedir?Kahverengi kokarca böceği (Halyomorpha halys), Pentatomidae familyasından, Çin, Japonya, Kore Yarımadası ve Tayvan'a özgü bir böcek türüdür. Tür, Kuzey Amerika'da ilk kez Eylül 1998'de Allentown-Pensilvanya'da görülmüştür.Kahverengi kokarcaların larva ve yetişkinleri, birçok tarımsal ürün de dahil olmak üzere 100'den fazla bitki türünden beslenmektedir. Tür, 2010-11'e kadar Doğu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki meyve bahçelerinde görülen bir haşereydi. Türün etkisiyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Atlantik bölgesindeki elma yetiştiricileri 2010'da 37 milyon dolar zarar etmiştir. Bazı meyve yetiştiricileri mahsullerinin yüzde 90'ından fazlasını kaybetmiştir. Günümüzde Kuzey Amerika'nın birçok yerinde görülen tür, son zamanlarda Avrupa ve Güney Amerika'da da çoğalmaya başlamıştır.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

kahverengi kokarca böceği, kokarca, kahverengi kokarca, ziraat, ilaç, feromon tuzakları, samuray arısı, kışlak mücadelesi