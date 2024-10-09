https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/tarim-ve-orman-bakanligi-listeyi-guncelledi-yeni-sahte-urunleri-paylasti-kebap-yerine-kalp-1088998086.html
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, yeni sahte ürünleri paylaştı: Kebap yerine 'kalp' yedirmişler
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, yeni sahte ürünleri paylaştı: Kebap yerine 'kalp' yedirmişler
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelliyor. Son güncellenen listede kangal sucuk yerine... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T09:49+0300
2024-10-09T09:49+0300
2024-10-09T09:53+0300
türkiye
tarım ve orman bakanlığı
et
sucuk
köfte
adana kebap
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Taklit ve hileli gıda listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenerek kamuoyuna duyuruluyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakanlik-acikladi-kyk-burs-ve-kredi-basvurulari-basladi-1088951161.html
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tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı ifşa, tarım ve orman bakanlığı domuz eti, tarım ve orman bakanlığı kalp, adana kebap, adana kebap kalp, sucuk, kanatlı eti
tarım ve orman bakanlığı, tarım ve orman bakanlığı ifşa, tarım ve orman bakanlığı domuz eti, tarım ve orman bakanlığı kalp, adana kebap, adana kebap kalp, sucuk, kanatlı eti
Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, yeni sahte ürünleri paylaştı: Kebap yerine 'kalp' yedirmişler
09:49 09.10.2024 (güncellendi: 09:53 09.10.2024)
Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelliyor. Son güncellenen listede kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp eklendiği tespit edildi.
Taklit ve hileli gıda listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenerek kamuoyuna duyuruluyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.