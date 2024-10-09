https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/tarim-ve-orman-bakanligi-listeyi-guncelledi-yeni-sahte-urunleri-paylasti-kebap-yerine-kalp-1088998086.html

Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, yeni sahte ürünleri paylaştı: Kebap yerine 'kalp' yedirmişler

Tarım ve Orman Bakanlığı listeyi güncelledi, yeni sahte ürünleri paylaştı: Kebap yerine 'kalp' yedirmişler

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdalar listesini güncelliyor. Son güncellenen listede kangal sucuk yerine... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T09:49+0300

2024-10-09T09:49+0300

2024-10-09T09:53+0300

türkiye

tarım ve orman bakanlığı

et

sucuk

köfte

adana kebap

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Taklit ve hileli gıda listeleri Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından güncellenerek kamuoyuna duyuruluyor. Son yapılan güncellemeyle birlikte birçok ürün listeye dahil edildi ve üreticileri açıklandı. Kekik yerine yabancı maddeler, bal yerine taklit ürünler, kangal sucuk yerine kanatlı eti, Adana kebabında kalp, pekmezde ilaç etken maddesi, zeytinyağı yerine tohum yağları tespit edildi.Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor.

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