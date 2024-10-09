https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/sosyal-medya-uygulamasindaki-meydan-okuma-kanli-bitti-19-ortaokul-ogrencisi-kendini-yaraladi-1089027623.html
Sosyal medya uygulamasındaki 'meydan okuma' kanlı bitti: 19 ortaokul öğrencisi kendini yaraladı
Sosyal medya uygulamasındaki 'meydan okuma' kanlı bitti: 19 ortaokul öğrencisi kendini yaraladı
Sputnik Türkiye
Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okumaya (challenge) katılan en az 19 ortaokul öğrencisinin kendini... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T18:28+0300
2024-10-09T18:28+0300
2024-10-09T18:28+0300
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Kosova Polisi Yakova Bölgesi Sözcüsü Sheremet Elezaj 7-9 Ekim'de yapılan ihbarlarla farklı zaman diliminde 19 öğrencinin kendini yaraladığını açıkladı.Konuyla ilgili intihara yönlendirme suçundan soruşturma başlatıldığını kaydeden Elezaj, soruşturmanın devam edeceğini ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.Yakova Belediyesi Eğitim Müdürü Eranda Kumnova Baçi, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin ortaokulda okuduğunu söyledi.Kumnova Baçi, ailelerin ihbarlarının ardından, öğrencilerin telefonlarında yaptıkları kontrollerde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okuma (challenge) nedeniyle ellerini kesici aletlerle yaraladıklarıyla ilgili fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kumnova Baçi, meydan okumalar nedeniyle kendine zarar veren diğer öğrencileri saptamak için kontrollere devam ettiklerini vurguladı.Öte yandan, Kosova hükümeti, Haziran ayında 'siber güvenliği artırmak' amacıyla sosyal medya platformu TikTok'un devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı almıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/discorddaki-korkunc-gercekler-ortaya-cikti-sosyal-medyanin-karanlik-yuzu-gorundu-kalici-sonuc-icin-1089009022.html
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kosova, challenge, meydan okuma, tiktok, yaralama, öğrenci, ortaokul
kosova, challenge, meydan okuma, tiktok, yaralama, öğrenci, ortaokul
Sosyal medya uygulamasındaki 'meydan okuma' kanlı bitti: 19 ortaokul öğrencisi kendini yaraladı
Kosova'nın güneybatısındaki Yakova şehrinde sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okumaya (challenge) katılan en az 19 ortaokul öğrencisinin kendini yaraladığı duyuruldu.
Kosova Polisi Yakova Bölgesi Sözcüsü Sheremet Elezaj 7-9 Ekim'de yapılan ihbarlarla farklı zaman diliminde 19 öğrencinin kendini yaraladığını açıkladı.
Konuyla ilgili intihara yönlendirme suçundan soruşturma başlatıldığını kaydeden Elezaj, soruşturmanın devam edeceğini ve yaralı sayısının artabileceğini belirtti.
Yakova Belediyesi Eğitim Müdürü Eranda Kumnova Baçi, yerel basına yaptığı açıklamada, söz konusu öğrencilerin ortaokulda okuduğunu söyledi.
Kumnova Baçi, ailelerin ihbarlarının ardından, öğrencilerin telefonlarında yaptıkları kontrollerde Çinli sosyal medya platformu TikTok'taki bir meydan okuma (challenge) nedeniyle ellerini kesici aletlerle yaraladıklarıyla ilgili fotoğrafların bulunduğunu kaydetti.
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Kumnova Baçi, meydan okumalar nedeniyle kendine zarar veren diğer öğrencileri saptamak için kontrollere devam ettiklerini vurguladı.
Öte yandan, Kosova hükümeti, Haziran ayında 'siber güvenliği artırmak' amacıyla sosyal medya platformu TikTok'un devlet kurumlarında kurulumu, kullanımı ve çalıştırılmasını yasaklama kararı almıştı.