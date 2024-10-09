https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/resmi-gazetede-yayimlandi-hakim-ve-savcilar-kurulu-karariyla-atamalar-gerceklesti-1088991010.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla atamalar gerçekleşti
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla atamalar gerçekleşti
Sputnik Türkiye
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi... 09.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-09T01:15+0300
2024-10-09T01:15+0300
2024-10-09T01:15+0300
türkiye
resmi gazete
hakim
savcı
hakim ve savcılar kurulu
atama
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_34:0:1266:693_1920x0_80_0_0_bc22baacd9cd6f5fbcfd32bb5d02944b.jpg
Resmi Gazete’de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu kararı ile 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte, 2 hakim ve 1 savcı ataması Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim 2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Hakim Adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliğine ve yine Hakim Adayı Nihan Özden ise Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine atandı. Ayrıca karar ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Adayı Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/bazi-bakanliklara-iliskin-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1088844488.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/09/04/1075175424_188:0:1112:693_1920x0_80_0_0_54586e78c80d132ff1a2cceedffeccce.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
resmi gazete, hakim, savcı, hakim ve savcılar kurulu, atama
resmi gazete, hakim, savcı, hakim ve savcılar kurulu, atama
Resmi Gazete'de yayımlandı: Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla atamalar gerçekleşti
Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete’de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu kararı ile 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.
Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte, 2 hakim ve 1 savcı ataması Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim 2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Hakim Adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliğine ve yine Hakim Adayı Nihan Özden ise Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine atandı.
Ayrıca karar ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Adayı Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.