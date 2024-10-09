https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/resmi-gazetede-yayimlandi-hakim-ve-savcilar-kurulu-karariyla-atamalar-gerceklesti-1088991010.html

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla atamalar gerçekleşti

Resmi Gazete'de yayımlandı: Hakim ve Savcılar Kurulu kararıyla atamalar gerçekleşti

Sputnik Türkiye

Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) ad çekme sonucuna göre belirlenen iki hakim ve bir cumhuriyet savcısı adayının atanmalarına ilişkin kararname Resmi... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T01:15+0300

2024-10-09T01:15+0300

2024-10-09T01:15+0300

türkiye

resmi gazete

hakim

savcı

hakim ve savcılar kurulu

atama

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Resmi Gazete’de yayımlanan Hakim ve Savcılar Kurulu kararı ile 2 hakim ve 1 cumhuriyet savcısı ataması yapıldı.Resmi Gazete’de yer alan karar ile birlikte, 2 hakim ve 1 savcı ataması Hâkimler ve Savcılar Kurulunca 8 Ekim 2024 tarihinde yapılan ad çekme sonucuna göre Hakim Adayı Kürşat Boyvat Sinop Ayancık Hakimliğine ve yine Hakim Adayı Nihan Özden ise Şırnak Beytüşşebap Hakimliğine atandı. Ayrıca karar ile birlikte Cumhuriyet Savcısı Adayı Ebru Kilit Bingöl Kiğı Cumhuriyet Savcılığına atandı.

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resmi gazete, hakim, savcı, hakim ve savcılar kurulu, atama