https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/elvis-presleyin-kizi-lisa-marienin-olen-oglunu-2-ay-boyunca-evinde-sakladigi-ortaya-cikti-1089014927.html

Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin ölen oğlunu 2 ay boyunca evinde sakladığı ortaya çıktı

Elvis Presley'in kızı Lisa Marie'nin ölen oğlunu 2 ay boyunca evinde sakladığı ortaya çıktı

Sputnik Türkiye

Elvis Presley'in kızı Lisa Marie Presley'in anı kitabında, ölen oğlunun cesedini 'veda etmek için daha fazla zamanının olmasını istediği için' evinde 2 ay... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T14:40+0300

2024-10-09T14:40+0300

2024-10-09T14:40+0300

yaşam

elvis presley

lisa marie presley

ölüm

cenaze

cenaze töreni

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Elvis Presley'in tek kızı olan Lisa Marie Presley, oğlu Benjamin Keough'u 2020 yılında daha 27 yaşındayken kaybetmişti.Uzun süre oğlunun yasını tutan Lisa Marie'nin, Ocak 2023'te ölmeden önce bir anı kitabına başladığı ve bu anı kitabının kızı Riley Keough tarafından tamamlandığı bildirildi.Anne-kız tarafından yazılan ve yeni yayınlanan anı kitabında, Lisa Marie Presley'in oğlunun cesedini 'morgda tutmak yerine evlerinde onlarla beraber' kaldığı yazıyor. '2 ay boyunca kuru buzun içinde evde tuttu'Kitabı bitirmek için annesinin anılarını paylaştığı kasetleri kullanan Riley Keough, "Bize, eğer cesetle ilgilenebilirsek onu evde tutabileceğimizi söylediler, bu yüzden annem onu bir süre kuru buzda evimizde tuttu" diye yazdı. Keough anı kitabında, "Annem için, tıpkı babasına yaptığı gibi ona da veda etmek için bolca zamana sahip olmak gerçekten önemliydi. Ve ben gidip onunla birlikte orada otururdum" sözlerine yer verdi.Kaliforniya eyaletinde biri öldükten sonra hemen gömülmesi gerektiğini belirten bir yasa olmadığı için 'anlayışlı bir cenaze evi bularak oğluyla biraz daha vakit geçirmek için bedenini evde tuttuğunun' anlatıldığı anı kitabında Lisa Marie, 'babasının ölümünden sonra evde olmasının ona inanılmaz derecede yardımcı olduğunu çünkü onunla vakit geçirebilecek ve konuşacak zamanının olduğunu' yazdı.Oğlu intihar etmiştiEfsanevi Elvis Presley'nin tek çocuğu olan Lisa Marie Presley, babası 1977'de 42 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğünde dokuz yaşındaydı. Lisa Marie Presley, Ocak 2023'te 54 yaşındayken daha önce girdiği kilo verme ameliyatının komplikasyonları nedeniyle öldüğü açıklanmıştı. Lisa Marie Presley'in oğlu Benjamin Keough ise, 27 yaşında kendini silahla vurarak intihar etmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230807/elvis-presleyin-tasarim-ceketi-128-bin-sterline-satildi-1074443016.html

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elvis presley, lisa marie presley, ölüm, cenaze, cenaze töreni