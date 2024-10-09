https://anlatilaninotesi.com.tr/20241009/bakan-simsekten-ihracata-destek-mesaji-yeni-bir-modele-2025-yilinda-gececegiz-1089014687.html

Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: Yeni bir modele 2025 yılında geçeceğiz

Bakan Şimşek'ten ihracata destek mesajı: Yeni bir modele 2025 yılında geçeceğiz

Sputnik Türkiye

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele 2025... 09.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-09T14:37+0300

2024-10-09T14:37+0300

2024-10-09T14:37+0300

ekonomi

mehmet şimşek

ihracat

kredi

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.İhracatçıların her zaman yanında olduklarına işaret eden Şimşek, geçen yıl mayısta 300 milyon lira olan reeskont kredileri günlük limitini 4 milyar liraya çıkarttıklarını aktardı.Bakan Şimşek, Eximbank'ın sermayesini 21,9 milyar lira artırarak 35,7 miyar liraya yükselttiklerini anımsatarak, ihracatçılara yönelik yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:"Reeskont faizine yüzde 25,9 seviyesinde üst sınır getirdik ve reeskont kredisi kullanımında yüzde 30 ilave ihracat bedeli satış koşulunu kaldırdık. Hizmet ihracatı gelirlerinde vergi istisnasını 30 puan artırarak yüzde 80'e çıkarttık. Eximbank'ın uluslararası kuruluşlardan sağladığı kredilere yaklaşık 1,1 milyar dolar hazine geri ödeme garantisi ve karşı garanti sağladık. Yüksek teknolojili ve katma değerli üretime reeskont kredileriyle daha fazla imkan sağlayacak yeni bir modele de 2025 yılında geçeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir yüksek büyüme hedefimize ulaşmak için kritik önemdeki ihracata güçlü desteklerimiz devam edecek."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240819/hazine-ve-maliye-bakani-mehmet-simsek-acikladi-vergide-yeni-uygulamaya-geciliyor-1086995653.html

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mehmet şimşek, ihracat, kredi