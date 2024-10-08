https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/yozgatta-33-buyuklugunde-deprem--1088981033.html

AFAD duyurdu: Yozgat’ta 3.3 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Yozgat’ta 3.3 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3.3 büyüklüğündeki depremin yerin... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T18:36+0300

2024-10-08T18:36+0300

2024-10-08T18:53+0300

türkiye

deprem

yozgat

afad

afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)

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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde saat 18.10’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3.3 büyüklüğündeki depremin yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.Deprem bugün nerede oldu?Bugün Muğla Datça'da 8 Ekim 2024 saat: 03:57'de deprem meydana geldi. Erzincan Tercan'da da sabah 7.14'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.

türkiye

yozgat

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