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AFAD duyurdu: Yozgat’ta 3.3 büyüklüğünde deprem
AFAD duyurdu: Yozgat’ta 3.3 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3.3 büyüklüğündeki depremin yerin... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T18:36+0300
2024-10-08T18:36+0300
2024-10-08T18:53+0300
türkiye
deprem
yozgat
afad
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
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Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde saat 18.10’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3.3 büyüklüğündeki depremin yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.Deprem bugün nerede oldu?Bugün Muğla Datça'da 8 Ekim 2024 saat: 03:57'de deprem meydana geldi. Erzincan Tercan'da da sabah 7.14'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.
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yozgat deprem, deprem nerede oldu, deprem mi oldu
yozgat deprem, deprem nerede oldu, deprem mi oldu
AFAD duyurdu: Yozgat’ta 3.3 büyüklüğünde deprem
18:36 08.10.2024 (güncellendi: 18:53 08.10.2024)
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3.3 büyüklüğündeki depremin yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı.
Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde saat 18.10’da 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD’ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 3.3 büyüklüğündeki depremin yerin 12.61 kilometre derinliğinde meydana geldiği açıklandı. Olayda can ve mal kaybının yaşanmadığı belirtildi.
Deprem bugün nerede oldu?
Bugün Muğla Datça'da 8 Ekim 2024 saat: 03:57'de deprem meydana geldi. Erzincan Tercan'da da sabah 7.14'de 3.6 büyüklüğünde deprem yaşandı.