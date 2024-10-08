https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/diyarbakir-valiligi-pkknin-eylem-yapma-ihtimali-nedeniyle-13-ekimde-yapilmasi-planlanan-mitingi-1088988392.html
Diyarbakır Valiliği, PKK'nın eylem yapma ihtimali nedeniyle 13 Ekim'de yapılması planlanan mitingi iptal etti
Diyarbakır Valiliği, PKK'nın eylem yapma ihtimali nedeniyle 13 Ekim'de yapılması planlanan mitingi iptal etti
Sputnik Türkiye
Diyarbakır Valiliği, ilde yapılması planlanan mitingin, PKK terör örgütü tarafından eylem yapılma ihtimali sebebiyle mitingi ve 5 gün süreyle il merkezine... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T23:12+0300
2024-10-08T23:12+0300
2024-10-08T23:12+0300
türkiye
diyarbakır
diyarbakır valiliği
pkk
pkk/kck
miting
eylem
yasak
iptal
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Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 13 Ekim Pazar günü saat 13.00 - 18.00 arasında düzenlenmek istenen miting, PKK/KCK terör örgütü tarafından eylem yapılma ihtimali olması sebebiyle iptal edildi.Yapılan açıklamada, 9 Ekim tarihi bahane gösterilmek üzerine PKK'nın çağrıları kapsamında açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylem ve yapılması planlanan eylemlere katılma sebebiyle geldiği değerlendirilen kişi ve araçların giriş ve çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.
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diyarbakır, diyarbakır valiliği, pkk, pkk/kck, miting, eylem, yasak, iptal
diyarbakır, diyarbakır valiliği, pkk, pkk/kck, miting, eylem, yasak, iptal
Diyarbakır Valiliği, PKK'nın eylem yapma ihtimali nedeniyle 13 Ekim'de yapılması planlanan mitingi iptal etti
Diyarbakır Valiliği, ilde yapılması planlanan mitingin, PKK terör örgütü tarafından eylem yapılma ihtimali sebebiyle mitingi ve 5 gün süreyle il merkezine giriş çıkışları yasakladı.
Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 13 Ekim Pazar günü saat 13.00 - 18.00 arasında düzenlenmek istenen miting, PKK/KCK terör örgütü tarafından eylem yapılma ihtimali olması sebebiyle iptal edildi.
Yapılan açıklamada, 9 Ekim tarihi bahane gösterilmek üzerine PKK'nın çağrıları kapsamında açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylem ve yapılması planlanan eylemlere katılma sebebiyle geldiği değerlendirilen kişi ve araçların giriş ve çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.