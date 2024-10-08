https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/diyarbakir-valiligi-pkknin-eylem-yapma-ihtimali-nedeniyle-13-ekimde-yapilmasi-planlanan-mitingi-1088988392.html

Diyarbakır Valiliği, PKK'nın eylem yapma ihtimali nedeniyle 13 Ekim'de yapılması planlanan mitingi iptal etti

Diyarbakır Valiliği, PKK'nın eylem yapma ihtimali nedeniyle 13 Ekim'de yapılması planlanan mitingi iptal etti

Sputnik Türkiye

Diyarbakır Valiliği, ilde yapılması planlanan mitingin, PKK terör örgütü tarafından eylem yapılma ihtimali sebebiyle mitingi ve 5 gün süreyle il merkezine... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T23:12+0300

2024-10-08T23:12+0300

2024-10-08T23:12+0300

türkiye

diyarbakır

diyarbakır valiliği

pkk

pkk/kck

miting

eylem

yasak

iptal

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Diyarbakır Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır'da 13 Ekim Pazar günü saat 13.00 - 18.00 arasında düzenlenmek istenen miting, PKK/KCK terör örgütü tarafından eylem yapılma ihtimali olması sebebiyle iptal edildi.Yapılan açıklamada, 9 Ekim tarihi bahane gösterilmek üzerine PKK'nın çağrıları kapsamında açık alanlarda yapılmak istenen her türlü eylem ve yapılması planlanan eylemlere katılma sebebiyle geldiği değerlendirilen kişi ve araçların giriş ve çıkışları 5 gün süreyle yasaklandı.

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diyarbakır

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diyarbakır, diyarbakır valiliği, pkk, pkk/kck, miting, eylem, yasak, iptal