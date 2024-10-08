https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/disleksi-nasil-anlasilir-uzman-psikolog-savas-anlatti-harfleri-ters-yazma-kelimeleri-karistirma-1088760779.html

Disleksi nasıl anlaşılır, uzman psikolog Savaş anlattı: Harfleri ters yazma, kelimeleri karıştırma durumuna dikkat

Disleksi nasıl anlaşılır, uzman psikolog Savaş anlattı: Harfleri ters yazma, kelimeleri karıştırma durumuna dikkat

Sputnik Türkiye

Kelimeleri karıştırma, harfleri ters yazma ya da sesleri ayırt etmede zorluk olarak kendini gösterse de disleksiyi fark etmek çok da kolay olmayabiliyor. Uzman... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T10:30+0300

2024-10-08T10:30+0300

2024-10-08T11:06+0300

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Bugün 8 Ekim Dünya Disleksi Farkındalık Günü. Peki son yıllarda daha sık duyduğumuz disleksi hakkında neler biliyoruz? Sputnik Türkiye'nin sorularını yanıtlayan uzman psikolog Ayşe Nur Savaş ilk olarak disleksi nedir sorusunu yanıtladı ve kimlerin daha fazla risk altında olduğunu belirtti:Disleksi nedir, bir hastalık mıdır?Disleksi neden olur ve kimlerde ortaya çıkar?Disleksinin çeşitleri neler?Disleksinin birkaç farklı türü vardır:Disleksi nasıl anlaşılır ve belirtileri nelerdir?Peki disleksi nasıl anlaşılır? Uzman psikolog Savaş belirtileri maddeler halinde sıraladı:Disleksi şüphesi olan aile, bunu nasıl fark edebilir?Disleksinin fark edilmesi, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda aileye büyük görev düşüyor. Peki hangi durumlar kritik önem taşıyor?Disleksinin tedavi yöntemi nedir?Disleksi önlenebilir mi?'Küçük kızı disleksi oldu, Türkiye Disleksi Vakfını kurdu'Türkiye Disleksi Vakfı Kurucu Başkanı Elif Yavuz'un hikayesi kızının disleksi olmasını fark etmesiyle başlıyor. Kurucu Yavuz 38 yaşında kendisinin de disleksiye sahip olduğunu anlıyor ve bu konuda aydınlatıcı bir yol kurmak istiyor.Türkiye’de disleksiye sahip kaç kişi var?

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2024

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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Zeynep Gökalp https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/06/11/1044758007_0:132:1236:1368_100x100_80_0_0_fd21eec9465fc3d80e1c05156d705a72.jpg

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