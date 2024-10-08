https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/balikesirde-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-supheli-gozaltina-alindi-1088964121.html

Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı

Sputnik Türkiye

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı. Şüphelinin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğüne açıklamada yer... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T12:46+0300

2024-10-08T12:46+0300

2024-10-08T12:46+0300

türkiye

atatürk

heykel

gözaltı

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Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240228/sakaryada-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-bir-kisi-gozaltina-alindi-1081197426.html

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atatürk, heykel, gözaltı