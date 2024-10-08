https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/balikesirde-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-supheli-gozaltina-alindi-1088964121.html
Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı. Şüphelinin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğüne açıklamada yer... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T12:46+0300
2024-10-08T12:46+0300
2024-10-08T12:46+0300
türkiye
atatürk
heykel
gözaltı
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Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240228/sakaryada-ataturk-heykeline-balyozla-zarar-veren-bir-kisi-gozaltina-alindi-1081197426.html
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atatürk, heykel, gözaltı
Balıkesir'de Atatürk heykeline balyozla zarar veren şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Atatürk heykeline balyozla zarar veren kişi yakalandı. Şüphelinin uzun süredir psikolojik tedavi gördüğüne açıklamada yer verildi.
Balıkesir Valiliği'nden yapılan açıklamada, Ayvalık Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk heykeline zarar verdiği görülen M.Ç'ye güvenlik birimlerince müdahale edildiği bildirildi.
M.Ç'nin yakalandığı belirtilen açıklamada, "Yapılan araştırmada gözaltına alınan şahsın uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmış olup, hakkında adli tahkikata başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.
Olaya ilişkin cep telefonuyla çekilen videoda, elindeki balyozla heykelin kaidesine çıkan M.Ç'ye bazı vatandaşların da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.