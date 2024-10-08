https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/bakan-kacir-turkiye-kara-ve-hava-araclari-uydu-sistemlerinde-tum-kritik-ihtiyaclarini-yerli-ve-1088944105.html

Bakan Kacır: Türkiye, kara ve hava araçları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli üreten bir ülke

Bakan Kacır: Türkiye, kara ve hava araçları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli üreten bir ülke

Sputnik Türkiye

Nevşehir'de GEnçlik Buluşması programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bugün Türkiye'nin, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu... 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T01:47+0300

2024-10-08T01:47+0300

2024-10-08T01:47+0300

türkiye

mehmet fatih kacır

teknofest

savunma sanayi

insansız hava aracı (iha)

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nevşehir'in Nar beldesinde düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katıldı.Bakan Kacır, yaptığı konuşmada Milli Teknoloji Hamlesi'nde en büyük kazanımların savunma sanayisinde elde edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neye ihtiyacımız varsa onu biz geliştireceğiz, üreteceğiz" dediğini anımsatan Kacır, "Savunma sanayisinde yerlilik oranlarımız, yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldi. Bugün Türkiye, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülkedir. Türkiye, bugün insansız hava araçlarında dünyada bir numara olan bir ülkedir. Sadece Türkiye'de değil 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin ürettiği İHA'lar muhafaza ediyor. Tarihimizde ilk kez yüksek teknoloji sistemi ile tarih sahnesine yeniden çıkışımızın hikayesidir. Bunu gençlerle başardık." şeklinde konuştu.

türkiye

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Sputnik Türkiye

mehmet fatih kacır, teknofest, savunma sanayi, insansız hava aracı (iha)