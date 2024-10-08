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Bakan Kacır: Türkiye, kara ve hava araçları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli üreten bir ülke
Bakan Kacır: Türkiye, kara ve hava araçları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli üreten bir ülke
Sputnik Türkiye
Nevşehir'de GEnçlik Buluşması programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bugün Türkiye'nin, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu... 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T01:47+0300
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mehmet fatih kacır
teknofest
savunma sanayi
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nevşehir'in Nar beldesinde düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katıldı.Bakan Kacır, yaptığı konuşmada Milli Teknoloji Hamlesi'nde en büyük kazanımların savunma sanayisinde elde edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neye ihtiyacımız varsa onu biz geliştireceğiz, üreteceğiz" dediğini anımsatan Kacır, "Savunma sanayisinde yerlilik oranlarımız, yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldi. Bugün Türkiye, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülkedir. Türkiye, bugün insansız hava araçlarında dünyada bir numara olan bir ülkedir. Sadece Türkiye'de değil 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin ürettiği İHA'lar muhafaza ediyor. Tarihimizde ilk kez yüksek teknoloji sistemi ile tarih sahnesine yeniden çıkışımızın hikayesidir. Bunu gençlerle başardık." şeklinde konuştu.
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mehmet fatih kacır, teknofest, savunma sanayi, insansız hava aracı (iha)
mehmet fatih kacır, teknofest, savunma sanayi, insansız hava aracı (iha)

Bakan Kacır: Türkiye, kara ve hava araçları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli üreten bir ülke

01:47 08.10.2024
© AA / Behçet AlkanSanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AA / Behçet Alkan
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Nevşehir'de GEnçlik Buluşması programına katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, bugün Türkiye'nin, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülke olduğunu söyleyerek "Savunma sanayisinde yerlilik oranlarımız, yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldi" ifadesini kullandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, AK Parti İl Gençlik Kollarınca Nevşehir'in Nar beldesinde düzenlenen 'Gençlik Buluşması'na katıldı.
Bakan Kacır, yaptığı konuşmada Milli Teknoloji Hamlesi'nde en büyük kazanımların savunma sanayisinde elde edildiğine dikkati çekerek, şöyle konuştu:
"Savunma sanayisinde yerlilik ve millilik mutlak bir mecburiyetti. 40 yıla yakın zamandır terörle mücadele eden bir ülke olarak çoğu zaman bu mücadelemizde ihtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerinden mahrum kalmıştık. Oysa ki müttefiklerimiz vardı fakat çoğu zaman mücadelemizde o müttefikleri yanımızda göremedik hatta onları terör örgütlerinin yanında, etrafında, arkalarında gördük. İhtiyaç duyduğumuz savunma sistemlerini parasını versek dahi bize vermekten imtina ettiler."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Neye ihtiyacımız varsa onu biz geliştireceğiz, üreteceğiz" dediğini anımsatan Kacır, "Savunma sanayisinde yerlilik oranlarımız, yüzde 20'lerden yüzde 80'lere yükseldi. Bugün Türkiye, kara ve hava araçları, deniz platformları, uydu sistemlerinde tüm kritik ihtiyaçlarını yerli ve milli olarak üreten bir ülkedir. Türkiye, bugün insansız hava araçlarında dünyada bir numara olan bir ülkedir. Sadece Türkiye'de değil 50'ye yakın ülkenin semalarını Türkiye'nin ürettiği İHA'lar muhafaza ediyor. Tarihimizde ilk kez yüksek teknoloji sistemi ile tarih sahnesine yeniden çıkışımızın hikayesidir. Bunu gençlerle başardık." şeklinde konuştu.
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