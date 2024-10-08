https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/avrupa-parlamentosu-karisti-kac-kez-daha-israilin-lubnani-isgal-etmesine-izin-verecegiz-1088975060.html

Avrupa Parlamentosu karıştı: 'Kaç kez daha İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesine izin vereceğiz?'

Avrupa Parlamentosu karıştı: 'Kaç kez daha İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesine izin vereceğiz?'

Sputnik Türkiye

Avrupa Parlamentosu'nda Lübnan ve İsrail tartışması büyüdü, sağcı milletvekilleri salonu terk etti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T16:42+0300

2024-10-08T16:42+0300

2024-10-08T16:42+0300

israil- filistin çatışması

lübnan

lübnan ordusu

avrupa parlamentosu

avrupa parlamentosu (ap)

avrupa birliği

josep borrell

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Avrupa Parlamentosu’nda (AP), İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle düzenlenen oturumda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 'Lübnan’ın işgali' ile ilgili açıklamaları sağcı milletvekillerinin tepkisini çekti.Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AP Genel Kurulu’nda, 'Orta Doğu’da artan şiddet ve Lübnan’daki durum' başlıklı oturumda konuşan Borrell, Lübnan’daki durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekti. Borrell 'ilk defa' Lübnan'da halkın durumuna dikkat çekti, sağcılar salonu terk etti Nüfusun yüzde 20’sinin zorla yerinden edildiğini belirten Borrell, Lübnan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve ordunun güçlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Ancak Lübnan ordusunun, ne Hizbullah’a karşı bir denge unsuru ne de ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak güçte olduğunu söyledi. Borrell, İsrail’in geçmişte Lübnan’ı işgal ettiğini ve bu işgallerin ardından Hizbullah’ın direniş gücü olarak ortaya çıktığını hatırlattı. Ayrıca İsrail’in Lübnan’ı dört kez işgal ettiğini vurgulayarak, her işgalin ardından İsrail’in daha güvenli hale gelip gelmediğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Bu ifadeler, aşırı sağcı milletvekilleri tarafından sert tepkiyle karşılandı. Borrell’in konuşması sırasında bazı sağcı milletvekilleri, İsrail’in kendisini terör tehdidine karşı savunduğunu savunarak, sivil kayıpların göz ardı edildiği yönünde eleştiriler getirdi. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bazı milletvekillerinin salonu terk ettiği görüldü. Birçok gruptan yaptırım çağrısıOturumda sol ve liberal milletvekilleri ise İsrail’e yönelik yaptırım çağrısında bulundu. Sol Grup üyesi İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması gerektiğini ifade ederek, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikalara tepki gösterdi. Sosyalist ve Demokratlar (S&D) milletvekili Hana Jalloul da İsrail’in bir başkentin bombalanması ve sivil nüfusun zorla yerinden edilmesinin savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Liberal Avrupa’yı Yenile Grubu milletvekili Abir Al-Sahlani ise İsrail’e yönelik silah ambargosu ve ortaklık anlaşmasının askıya alınması gerektiğini savundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/milli-istihbarat-akademisi-baskani-kose-yeni-bir-duzen-ve-guc-dengesinin-turkiye-olmadan-1088974040.html

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lübnan, lübnan ordusu, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, josep borrell