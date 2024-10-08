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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/avrupa-parlamentosu-karisti-kac-kez-daha-israilin-lubnani-isgal-etmesine-izin-verecegiz-1088975060.html
Avrupa Parlamentosu karıştı: 'Kaç kez daha İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesine izin vereceğiz?'
Avrupa Parlamentosu karıştı: 'Kaç kez daha İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesine izin vereceğiz?'
Sputnik Türkiye
Avrupa Parlamentosu'nda Lübnan ve İsrail tartışması büyüdü, sağcı milletvekilleri salonu terk etti. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T16:42+0300
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israil- filistin çatışması
lübnan
lübnan ordusu
avrupa parlamentosu
avrupa parlamentosu (ap)
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Avrupa Parlamentosu’nda (AP), İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle düzenlenen oturumda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 'Lübnan’ın işgali' ile ilgili açıklamaları sağcı milletvekillerinin tepkisini çekti.Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AP Genel Kurulu’nda, 'Orta Doğu’da artan şiddet ve Lübnan’daki durum' başlıklı oturumda konuşan Borrell, Lübnan’daki durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekti. Borrell 'ilk defa' Lübnan'da halkın durumuna dikkat çekti, sağcılar salonu terk etti Nüfusun yüzde 20’sinin zorla yerinden edildiğini belirten Borrell, Lübnan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve ordunun güçlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Ancak Lübnan ordusunun, ne Hizbullah’a karşı bir denge unsuru ne de ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak güçte olduğunu söyledi. Borrell, İsrail’in geçmişte Lübnan’ı işgal ettiğini ve bu işgallerin ardından Hizbullah’ın direniş gücü olarak ortaya çıktığını hatırlattı. Ayrıca İsrail’in Lübnan’ı dört kez işgal ettiğini vurgulayarak, her işgalin ardından İsrail’in daha güvenli hale gelip gelmediğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Bu ifadeler, aşırı sağcı milletvekilleri tarafından sert tepkiyle karşılandı. Borrell’in konuşması sırasında bazı sağcı milletvekilleri, İsrail’in kendisini terör tehdidine karşı savunduğunu savunarak, sivil kayıpların göz ardı edildiği yönünde eleştiriler getirdi. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bazı milletvekillerinin salonu terk ettiği görüldü. Birçok gruptan yaptırım çağrısıOturumda sol ve liberal milletvekilleri ise İsrail’e yönelik yaptırım çağrısında bulundu. Sol Grup üyesi İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması gerektiğini ifade ederek, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikalara tepki gösterdi. Sosyalist ve Demokratlar (S&amp;D) milletvekili Hana Jalloul da İsrail’in bir başkentin bombalanması ve sivil nüfusun zorla yerinden edilmesinin savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Liberal Avrupa’yı Yenile Grubu milletvekili Abir Al-Sahlani ise İsrail’e yönelik silah ambargosu ve ortaklık anlaşmasının askıya alınması gerektiğini savundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/milli-istihbarat-akademisi-baskani-kose-yeni-bir-duzen-ve-guc-dengesinin-turkiye-olmadan-1088974040.html
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lübnan, lübnan ordusu, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, josep borrell
lübnan, lübnan ordusu, avrupa parlamentosu, avrupa parlamentosu (ap), avrupa birliği, josep borrell

Avrupa Parlamentosu karıştı: 'Kaç kez daha İsrail'in Lübnan'ı işgal etmesine izin vereceğiz?'

16:42 08.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois BadiasAvrupa Parlamentosu (AP)
Avrupa Parlamentosu (AP) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
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Avrupa Parlamentosu'nda Lübnan ve İsrail tartışması büyüdü, sağcı milletvekilleri salonu terk etti.
Avrupa Parlamentosu’nda (AP), İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları nedeniyle düzenlenen oturumda, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell’in 'Lübnan’ın işgali' ile ilgili açıklamaları sağcı milletvekillerinin tepkisini çekti.
Fransa’nın Strazburg kentinde gerçekleştirilen AP Genel Kurulu’nda, 'Orta Doğu’da artan şiddet ve Lübnan’daki durum' başlıklı oturumda konuşan Borrell, Lübnan’daki durumun her geçen gün kötüleştiğine dikkat çekti.

Borrell 'ilk defa' Lübnan'da halkın durumuna dikkat çekti, sağcılar salonu terk etti

Nüfusun yüzde 20’sinin zorla yerinden edildiğini belirten Borrell, Lübnan’da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yapılması ve ordunun güçlendirilmesinin ülkenin geleceği açısından kritik olduğunu vurguladı. Ancak Lübnan ordusunun, ne Hizbullah’a karşı bir denge unsuru ne de ülkenin toprak bütünlüğünü koruyacak güçte olduğunu söyledi. Borrell, İsrail’in geçmişte Lübnan’ı işgal ettiğini ve bu işgallerin ardından Hizbullah’ın direniş gücü olarak ortaya çıktığını hatırlattı. Ayrıca İsrail’in Lübnan’ı dört kez işgal ettiğini vurgulayarak, her işgalin ardından İsrail’in daha güvenli hale gelip gelmediğinin sorgulanması gerektiğini belirtti. Bu ifadeler, aşırı sağcı milletvekilleri tarafından sert tepkiyle karşılandı.
Borrell’in konuşması sırasında bazı sağcı milletvekilleri, İsrail’in kendisini terör tehdidine karşı savunduğunu savunarak, sivil kayıpların göz ardı edildiği yönünde eleştiriler getirdi. Konuşmanın ilerleyen bölümlerinde bazı milletvekillerinin salonu terk ettiği görüldü.

Birçok gruptan yaptırım çağrısı

Oturumda sol ve liberal milletvekilleri ise İsrail’e yönelik yaptırım çağrısında bulundu. Sol Grup üyesi İrlandalı milletvekili Lynn Boylan, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması gerektiğini ifade ederek, İsrail’in Gazze’de uyguladığı politikalara tepki gösterdi.
Sosyalist ve Demokratlar (S&D) milletvekili Hana Jalloul da İsrail’in bir başkentin bombalanması ve sivil nüfusun zorla yerinden edilmesinin savaş suçu olarak kabul edilmesi gerektiğini belirtti. Liberal Avrupa’yı Yenile Grubu milletvekili Abir Al-Sahlani ise İsrail’e yönelik silah ambargosu ve ortaklık anlaşmasının askıya alınması gerektiğini savundu.
Milli İstihbarat Akademisi (MİA) Başkanı Prof. Dr. Talha Köse - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2024
İsrail- Filistin çatışması
Milli İstihbarat Akademisi Başkanı Köse: Yeni bir düzen ve güç dengesinin Türkiye olmadan kurgulanması mümkün değil
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