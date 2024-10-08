https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/aksam-spordan-donen-genc-sabah-ailesi-tarafindan-odasinda-olu-bulundu-1088976436.html
Akşam spordan dönen genç, sabah ailesi tarafından odasında ölü bulundu
Akşam spordan dönen genç, sabah ailesi tarafından odasında ölü bulundu
Sputnik Türkiye
Antalya’da akşam spordan gelen ve odasında istirahate çekilen genç, sabah ailesi tarafından ölü olarak bulundu. 08.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-08T17:00+0300
2024-10-08T17:00+0300
2024-10-08T17:00+0300
türkiye
genç
gençlik ve spor bakanlığı
ölüm
spor salonu
antalya
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Edinilen bilgiye göre Antalya'da dün akşam saatlerinde spora giden ve eve geldikten sonra odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen (27) sabah ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergen’in hayatını kaybettiğini belirledi.Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri talihsiz gencin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirirken, Meriç Ergen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/uzmani-topuk-kani-bir-koruyucu-saglik-hizmeti-diyerek-konustu-bir-damla-kan-ile-hastaliklara-tani-1088975220.html
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genç, gençlik ve spor bakanlığı, ölüm, spor salonu, antalya
genç, gençlik ve spor bakanlığı, ölüm, spor salonu, antalya
Akşam spordan dönen genç, sabah ailesi tarafından odasında ölü bulundu
Antalya’da akşam spordan gelen ve odasında istirahate çekilen genç, sabah ailesi tarafından ölü olarak bulundu.
Edinilen bilgiye göre Antalya'da dün akşam saatlerinde spora giden ve eve geldikten sonra odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen (27) sabah ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergen’in hayatını kaybettiğini belirledi.
Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri talihsiz gencin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirirken, Meriç Ergen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.