https://anlatilaninotesi.com.tr/20241008/aksam-spordan-donen-genc-sabah-ailesi-tarafindan-odasinda-olu-bulundu-1088976436.html

Akşam spordan dönen genç, sabah ailesi tarafından odasında ölü bulundu

Akşam spordan dönen genç, sabah ailesi tarafından odasında ölü bulundu

Sputnik Türkiye

Antalya’da akşam spordan gelen ve odasında istirahate çekilen genç, sabah ailesi tarafından ölü olarak bulundu. 08.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-08T17:00+0300

2024-10-08T17:00+0300

2024-10-08T17:00+0300

türkiye

genç

gençlik ve spor bakanlığı

ölüm

spor salonu

antalya

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Edinilen bilgiye göre Antalya'da dün akşam saatlerinde spora giden ve eve geldikten sonra odasında dinlenmeye çekilen Meriç Ergen (27) sabah ailesi tarafından odasında hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri Ergen’in hayatını kaybettiğini belirledi.Bunun üzerine olay yerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri talihsiz gencin kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğini değerlendirirken, Meriç Ergen’in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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genç, gençlik ve spor bakanlığı, ölüm, spor salonu, antalya