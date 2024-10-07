https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/sanayiciler-icin-dev-hamle-bin-484-fabrika-icin-221-milyon-metrekare-yatirim-yeri-tahsisi-1088918774.html

Sanayiciler için dev hamle: Bin 484 fabrika için 22.1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi

Sanayiciler için dev hamle: Bin 484 fabrika için 22.1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi

Sputnik Türkiye

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20.1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eşzamanlı olarak bugün ilk kez... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T14:22+0300

2024-10-07T14:22+0300

2024-10-07T14:22+0300

ekonomi

mehmet fatih kacır

sanayi ve teknoloji bakanlığı

sanayi

organize sanayi bölgesi (osb)

yatırımcı

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Sanayide yatırımları daha da hızlandıracak uygulama bugün yayınlanan ilanla devreye girdi. Buna göre, arsa tahsisi için 133 OSB’de yer alan toplam 20,1 milyon metrekare büyüklüğündeki 1484 sanayi parseli, ön tahsis içinse 6 OSB’de yaklaşık 2 milyon metrekare alanın açıldığı duyuruldu. Her ayın ilk pazartesi günü Türkiye’deki tüm boş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması başlamış oldu. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanması hem de arsa fiyatlarında olası yükselişin önlenmesi amaçlanıyor.Düzenlemeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Bugün, sanayi yatırımlarını hızlandırmak için Organize Sanayi Bölgelerinde yeni bir uygulama başlatıyoruz. Bakanlığımız koordinasyonunda, 133 OSB’de 1484 fabrika için 20,1 milyon metrekare yatırım yeri tahsisi eşzamanlı ve çevrimiçi gerçekleşiyor. Tahsis başvuruları 3 hafta sürecek. Ayrıca 6 OSB’de de 2 milyon metrekare alan ön tahsise sunuluyor. Geçtiğimiz ay OSB yönetmeliğinde yaptığımız değişiklikle sanayicilerin yatırım yerlerine erişiminin kolaylaşacağını duyurmuştuk. Her ayın ilk pazartesi günü henüz tahsis edilmemiş OSB parsellerinin çevrimiçi ortamda yatırımcılara tahsis için sunulmasını öngören düzenlemenin ilk uygulaması Ekim ayında gerçekleşiyor. Yatırım arsalarında arz yönlü artış oluşturacak düzenleme ile hem yatırımların hızlanmasını, hem de arsa fiyatlarında yükselişin önlenmesini amaçlıyoruz. OSB’ler daha şeffaf yönetilecek, sanayicilerimiz yatırım yeri alternatiflerine daha kolay erişecek. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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mehmet fatih kacır, sanayi ve teknoloji bakanlığı, sanayi, organize sanayi bölgesi (osb), yatırımcı