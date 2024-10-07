https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/rusya-amerikan-istihbarati-bastan-beri-rus-sivil-altyapisina-yonelik-saldirilar-icin-kieve-bilgi-1088929127.html

Rusya: Amerikan istihbaratı baştan beri Rus sivil altyapısına yönelik saldırılar için Kiev’e bilgi aktarıyor

Rusya: Amerikan istihbaratı baştan beri Rus sivil altyapısına yönelik saldırılar için Kiev’e bilgi aktarıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Narışkin, ellerindeki verilere göre Amerikan istihbaratının çatışmanın başından beri Rus sivil altyapısına yönelik... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T16:51+0300

2024-10-07T16:51+0300

2024-10-07T17:30+0300

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SVR Direktörü Sergey Narışkin, ellerindeki verilere göre Amerikan istihbaratının çatışmanın başından beri Rus sivil altyapısına yönelik saldırılar için Kiev’e bilgi aktardığını belirtti.Başkent Moskova'da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üye ülkelerinin güvenlik servis başkanları toplantısında konuşan Narışkin, ABD ve NATO’nun Kiev’in suç çizgisini aktif olarak göz ardı ettiğini ve Rusya’daki sivillerin ölümü ve altyapının yok edilmesinden bir o kadar sorumlu olduğunu vurguladı.ABD keşif uydularının Mart 2024’ten bu yana Rusya’nın Ukrayna ile sınırındaki bölgede son derece detaylı görüntüler almayı önemli ölçüde yoğunlaştırdığına dikkat çeken Narışkin, ABD’nin özellikle Kursk ve Belgorod bölgelerindeki durumu izlemeye yoğunlaştığının altını çizdi.SVR Direktörü, Rus istihbarat kurumuna ulaşan bilgilere göre Kursk bölgesine yönelik saldırı planının, Kursk Nükleer Santrali’nin ele geçirilmesini ve mayınlanmasını da içerdiğine dikkat çekerek, “Eğer Kiev santrali ele geçirmeye başarsaydı, Avrupa Çernobil’e benzer bir çevre ve insani felaketle karşı karşıya kalırdı” ifadelerini kullandı.'ABD ve İngiltere, Kuzey Akım boru hatlarındaki patlamalara doğrudan dahil'Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarında 2022'de meydana gelen patlamalara değinen Narışkin, şunları söyledi:Avrasya bölgesindeki duruma da değinen Narışkin, Batı'nın bu bölgedeki durumu istikrarsızlaştırmak istediğini belirterek, "Elde edilen bilgilere göre, Ukrayna'daki çatışmaların sona ermesinin ardından hayatta kalan militanlar Avrasya bölgesindeki durumu istikrarsızlaştırmak için kullanılacak" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20240305/nariskin-abd-ve-ingiltere-rusyaya-karsi-yikici-faaliyetlerde-yer-aliyor-1081419618.html

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rusya, rusya dış istihbart servisi (svr), sergey narışkin, abd, ukrayna, kiev, bilgi, kuzey akım, kuzey akım-1, kuzey akım-2, ingiltere