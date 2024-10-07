https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/galata-kulesine-filistin-bayragi-yansitildi-1088941067.html

Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı

Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı

Sputnik Türkiye

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin’de yaşanan İsrail saldırılarına dikkat çekmek üzere İstanbul'da Galata Kulesi’ne Filistin Bayrağı yansıttı. İstanbullular... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

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türkiye

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıttı.İstanbul’un tarihi yapılarından olan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin’e destek olmak ve İsrail’in bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı. Turistler ve bölge halkı sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak Gazze'ye destek mesajları paylaştı.'İsrail’i boykot ediyoruz'Filistin saldırıları hakkında konuşan Hidayet Koçak “Biz elimizden geldiğince İsrail’i boykot ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üzülme, sessiz kalmayacağız. Kesinlikle Filistinli kardeşlerimizin acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. Acıları acımızdır” dedi.Gazze'de 365 günde kaç kişi hayatını kaybetti?Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 41 bin 909 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 97 bin 303 kişi ise yaralandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20210705/istanbul-il-kultur-ve-turizm-mudurunden-galata-kulesi-aciklamasi-1044892449.html

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