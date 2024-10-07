https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/galata-kulesine-filistin-bayragi-yansitildi-1088941067.html
Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı
Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı
Sputnik Türkiye
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin’de yaşanan İsrail saldırılarına dikkat çekmek üzere İstanbul'da Galata Kulesi’ne Filistin Bayrağı yansıttı. İstanbullular... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T23:02+0300
2024-10-07T23:02+0300
2024-10-07T23:14+0300
türkiye
filistin
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israil-filistin sorunu
filistin bayrağı
istanbul
kültür ve turizm bakanlığı
beyoğlu
karaköy
galata kulesi
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıttı.İstanbul’un tarihi yapılarından olan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin’e destek olmak ve İsrail’in bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı. Turistler ve bölge halkı sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak Gazze'ye destek mesajları paylaştı.'İsrail’i boykot ediyoruz'Filistin saldırıları hakkında konuşan Hidayet Koçak “Biz elimizden geldiğince İsrail’i boykot ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üzülme, sessiz kalmayacağız. Kesinlikle Filistinli kardeşlerimizin acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. Acıları acımızdır” dedi.Gazze'de 365 günde kaç kişi hayatını kaybetti?Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 41 bin 909 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 97 bin 303 kişi ise yaralandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20210705/istanbul-il-kultur-ve-turizm-mudurunden-galata-kulesi-aciklamasi-1044892449.html
türkiye
filistin
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filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, filistin bayrağı, istanbul, kültür ve turizm bakanlığı, beyoğlu, karaköy, galata kulesi, gazze
Galata Kulesi'ne Filistin Bayrağı yansıtıldı
23:02 07.10.2024 (güncellendi: 23:14 07.10.2024)
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Filistin’de yaşanan İsrail saldırılarına dikkat çekmek üzere İstanbul'da Galata Kulesi’ne Filistin Bayrağı yansıttı. İstanbullular sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak Filistin'e destek oldu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle Galata Kulesi’ne Filistin bayrağı yansıttı.
İstanbul’un tarihi yapılarından olan Galata Kulesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Filistin’e destek olmak ve İsrail’in bir yıldır devam eden saldırılarına dikkat çekmek amacıyla Filistin bayrağı ile aydınlatıldı. Turistler ve bölge halkı sosyal medya hesaplarından görüntüleri paylaşarak Gazze'ye destek mesajları paylaştı.
'İsrail’i boykot ediyoruz'
Filistin saldırıları hakkında konuşan Hidayet Koçak “Biz elimizden geldiğince İsrail’i boykot ediyoruz ve etmeye de devam edeceğiz. Üzülme, sessiz kalmayacağız. Kesinlikle Filistinli kardeşlerimizin acısına ortak olmaya çalışıyoruz. Daha fazla ne yapılabilir bilmiyorum ama elimizden geleni yapıyoruz. Acıları acımızdır” dedi.
Gazze'de 365 günde kaç kişi hayatını kaybetti?
Filistin Sağlık Bakanlığı'na göre İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 41 bin 909 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. 97 bin 303 kişi ise yaralandı.