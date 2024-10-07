https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eski-filipinler-devlet-baskani-duterte-yargisiz-infaz-iddialarina-ragmen-belediye-baskan-adayi-1088929594.html

Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 'yargısız infaz' iddialarına rağmen belediye başkan adayı olacağını açıkladı

Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 'yargısız infaz' iddialarına rağmen belediye başkan adayı olacağını açıkladı

Sputnik Türkiye

Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hakkındaki 'uyuşturucu şüphelilerin yargısız infaz edilmesi' iddiasına rağmen belediye başkan adayı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T16:57+0300

2024-10-07T16:57+0300

2024-10-07T16:58+0300

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belediye başkanı

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Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hakkındaki soruşturmalara rağmen, Pazartesi günü belediye başkan adayı olmak için aday olacağını duyurdu.Duterte'nin görevdeyken başlattığı uyuşturucuyla mücadele uygulamaları sırasında polislerin örtbas ettiği yargısız infaz iddiaları sonuca bağlanmamışken, 79 yaşındaki eski devlet başkanının yaklaşık 20 yıl önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Davao şehrindeki seçim komisyonuna aday belgelerini sunduğu bildirildi.Davao Belediye Başkanı olan oğlu, Sebastian Duterte'nin ise yeni seçim döneminde belediye başkan yardımcılığına aday olacağı bildirildi. 2025 ara seçimlerinde belediye başkanı adayı olacak olan Duterte'nin devlet başkanı olduğu dönemde polis tarafından yapılan büyük çaplı yasadışı uyuşturucu operasyonlarında çoğunluğu yoksul uyuşturucu kullananlar olmak üzere 6 binden fazla kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor.Duterte, uyuşturucu şüphelilerinin yargısız bir şekilde infaz edildiği iddiasını reddetti ancak polise direnenlerin vurulması konusunda emir verdiği bildirildi. 2016 yılında devlet başkanlığına başlayan Duterte, başkanlık kampanyasında uyuşturucu sorununu üç ila altı ay içinde ortadan kaldıracağı konusunda söz vermişti fakat devlet başkanı olduğunda durumun düşündüğünden daha vahim olduğunu söylemişti.2022'de görevinin sonlanmasıyla siyasetten emekli olacağını açıklayan Duterte, başkanlığı bitmesine rağmen takipçileri arasında popülerliğini korumaya devam ediyor.

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asya & pasifik, filipinler, rodrigo duterte, başkanlık seçimleri, devlet başkanı, belediye başkanı