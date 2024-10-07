https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/eski-filipinler-devlet-baskani-duterte-yargisiz-infaz-iddialarina-ragmen-belediye-baskan-adayi-1088929594.html
Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 'yargısız infaz' iddialarına rağmen belediye başkan adayı olacağını açıkladı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 'yargısız infaz' iddialarına rağmen belediye başkan adayı olacağını açıkladı
Sputnik Türkiye
Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hakkındaki 'uyuşturucu şüphelilerin yargısız infaz edilmesi' iddiasına rağmen belediye başkan adayı... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-07T16:57+0300
2024-10-07T16:57+0300
2024-10-07T16:58+0300
dünya
asya & pasifik
filipinler
rodrigo duterte
başkanlık seçimleri
devlet başkanı
belediye başkanı
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Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hakkındaki soruşturmalara rağmen, Pazartesi günü belediye başkan adayı olmak için aday olacağını duyurdu.Duterte'nin görevdeyken başlattığı uyuşturucuyla mücadele uygulamaları sırasında polislerin örtbas ettiği yargısız infaz iddiaları sonuca bağlanmamışken, 79 yaşındaki eski devlet başkanının yaklaşık 20 yıl önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Davao şehrindeki seçim komisyonuna aday belgelerini sunduğu bildirildi.Davao Belediye Başkanı olan oğlu, Sebastian Duterte'nin ise yeni seçim döneminde belediye başkan yardımcılığına aday olacağı bildirildi. 2025 ara seçimlerinde belediye başkanı adayı olacak olan Duterte'nin devlet başkanı olduğu dönemde polis tarafından yapılan büyük çaplı yasadışı uyuşturucu operasyonlarında çoğunluğu yoksul uyuşturucu kullananlar olmak üzere 6 binden fazla kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor.Duterte, uyuşturucu şüphelilerinin yargısız bir şekilde infaz edildiği iddiasını reddetti ancak polise direnenlerin vurulması konusunda emir verdiği bildirildi. 2016 yılında devlet başkanlığına başlayan Duterte, başkanlık kampanyasında uyuşturucu sorununu üç ila altı ay içinde ortadan kaldıracağı konusunda söz vermişti fakat devlet başkanı olduğunda durumun düşündüğünden daha vahim olduğunu söylemişti.2022'de görevinin sonlanmasıyla siyasetten emekli olacağını açıklayan Duterte, başkanlığı bitmesine rağmen takipçileri arasında popülerliğini korumaya devam ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230329/filipinler-uluslararasi-ceza-mahkemesi-ile-baglarini-kopardi-1068890794.html
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asya & pasifik, filipinler, rodrigo duterte, başkanlık seçimleri, devlet başkanı, belediye başkanı
asya & pasifik, filipinler, rodrigo duterte, başkanlık seçimleri, devlet başkanı, belediye başkanı
Eski Filipinler Devlet Başkanı Duterte, 'yargısız infaz' iddialarına rağmen belediye başkan adayı olacağını açıkladı
16:57 07.10.2024 (güncellendi: 16:58 07.10.2024)
Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hakkındaki 'uyuşturucu şüphelilerin yargısız infaz edilmesi' iddiasına rağmen belediye başkan adayı olacağını açıkladı.
Filipinler'in eski Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, hakkındaki soruşturmalara rağmen, Pazartesi günü belediye başkan adayı olmak için aday olacağını duyurdu.
Duterte'nin görevdeyken başlattığı uyuşturucuyla mücadele uygulamaları sırasında polislerin örtbas ettiği yargısız infaz iddiaları sonuca bağlanmamışken, 79 yaşındaki eski devlet başkanının yaklaşık 20 yıl önce belediye başkanı olarak görev yaptığı Davao şehrindeki seçim komisyonuna aday belgelerini sunduğu bildirildi.
Davao Belediye Başkanı olan oğlu, Sebastian Duterte'nin ise yeni seçim döneminde belediye başkan yardımcılığına aday olacağı bildirildi.
2025 ara seçimlerinde belediye başkanı adayı olacak olan Duterte'nin devlet başkanı olduğu dönemde polis tarafından yapılan büyük çaplı yasadışı uyuşturucu operasyonlarında çoğunluğu yoksul uyuşturucu kullananlar olmak üzere 6 binden fazla kişinin öldürüldüğü iddia ediliyor.
Duterte, uyuşturucu şüphelilerinin yargısız bir şekilde infaz edildiği iddiasını reddetti ancak polise direnenlerin vurulması konusunda emir verdiği bildirildi. 2016 yılında devlet başkanlığına başlayan Duterte, başkanlık kampanyasında uyuşturucu sorununu üç ila altı ay içinde ortadan kaldıracağı konusunda söz vermişti fakat devlet başkanı olduğunda durumun düşündüğünden daha vahim olduğunu söylemişti.
2022'de görevinin sonlanmasıyla siyasetten emekli olacağını açıklayan Duterte, başkanlığı bitmesine rağmen takipçileri arasında popülerliğini korumaya devam ediyor.