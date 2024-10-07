https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/1088934864.html

İncel faşizmi

İncel faşizmi

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bugün akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu, gazeteci Fulya Soybaş ve psikiyatrist Burhanettin Kaya konuk oldu. 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T17:34+0300

2024-10-07T17:34+0300

2024-10-08T10:45+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

radyo

radyo

radyo

mustafa hoş

bahriye üçok

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/08/1088953864_1:0:1599:899_1920x0_80_0_0_840749dd52fcad53294677c42ddae7ed.jpg

İncel faşizmi Sputnik Türkiye iMustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programına bugün akademisyen ve yazar Elfin Tataroğlu, gazeteci Fulya Soybaş ve psikiyatrist Burhanettin Kaya konuk olacak. Programda Cumhuriyet Kadını Bahriye Üçok'a 34 yıl önce düzenlenen suikastın detayları, gençler arasında şiddete eğilimdeki artış ve gıda güvenilirliği konuşulacak

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları psikiyatrist Burhanettin Kaya, gazeteci Fulya Soybaş ve akademisyen/yazar Elfin Tataroğlu oldu. Programda kadın düşmanı ve şiddet meyilli bir akım olarak tanımlanan inceller ile Cumhuriyet Kadını Bahriye Üçok'un hayatı konuşuldu.'Damgalama eğilimleri hedef saptırıyor’Sokakta ve aile içinde cinsel istismarın ve şiddetin artışından bahseden Kaya, 'ruh hastası', 'psikopat' gibi yaftamalarının gerçek hedefi saptırdığını söyledi. Ruhsal sağlığı düşük olan kişilerin gösterdiği şiddet oranının, toplum içerisinde gerçekleşen şiddetin küçük bir kısmını oluşturduğunu belirten Kaya, şunları söyledi:Bir Ruh Sağlığı Yasası'nın çıkması gerektiğini, uzun süredir meslek örgütlerinin bu yasa için uğraştığını ve şimdiye kadar 18 yasa tasarısının meclise geldiğini de hatırlatan Kaya, yasasının henüz çıkmadığını vurguladı.İnceller, nasıl ortaya çıktı?Gazeteci Fulya Soybaş ise, kadın düşmanı ve şiddet kullanımına eğilimli bir akım olan 'inceller'i anlattı. İncellerin 2014'te California'da, Elliot Rodger isimli bir gencin, bakire olduğu için kadınları sorumlu tutması ve 6 kadını rastgele öldürüp intihar etmesi ile duyulduğunu belirten Soybaş, incellerin sayılarının giderek arttığını da sözlerine ekledi.İncellerin şimdiye kadar yaptığı katliamları da anlatan Soybaş, incellerin ortaya çıkışını şöyle anlattı:'Laikliğin ne olduğunu, aydınlarımız katledildikten ancak 30-35 konuşabilir hale geldik’Elfin Tataroğlu ise, 34 yıl önce faili meçhul bir cinayetle öldürülen ve laiklik için verdiği mücadele ile tanınan Cumhuriyet Kadını Bahriye Üçok'u anlattı. Üçok'un biyografisini de yazan Tataroğlu şunları söyledi:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Mustafa Hoş https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0c/1087944891_0:0:1066:1066_100x100_80_0_0_d8776e702f597f7516859ec50f08f8c0.jpg

аудио, radyo, radyo, radyo, mustafa hoş, bahriye üçok