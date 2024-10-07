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Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
Sputnik Türkiye
Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Radyo Sputnik dinleyicileri için gıdada taklit veya tağşiş yapan markalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sırma... 07.10.2024, Sputnik Türkiye
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okan aslan ile gün ortasi
radyo
radyo
tarım ve orman bakanlığı
gıda
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Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
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Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: Taklit ve tağşiş yapan firmalar duyuruldu: 463 ürün tespit edildi Sıla bebeğin son durumu Narin’in baba evinde öldürüldüğü kesinleşti 280 bin banka hesabı MASAK incelemesine takıldı İsrail Beyrut'u bombalamaya başladı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz Günün öne çıkan haber başlıkları Konuklar: Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma
Tarım ve Orman Bakanlığı, başlattığı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Sofralara sağlıklı diye sunulan et ürünlerinde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu ve taklit veya tağşiş yapan markalara dair merak edilen soruları yanıtladı.“Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapanları 2012 yılından beri yayınlıyor. Fakat son 2 senedir herhangi bir liste yayınlamıyordu. Hatta vatandaşlardan da talep geliyordu. 1 Ekim itibarıyla buna özel bir link ayrıldı. Hatta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kara liste olarak adlandırdı” diyen Sırma, listeyi şöyle değerlendirdi:Et ve et ürünlerinin içinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığını belirten Sırma, şöyle devam etti:İlaç sektörüne ait olan bir maddenin bitkisel macunların, çikolatanın, enerji içeceğinin içine yerleştirildiğini belirten Sırma, şöyle devam etti:Gıda takviyeleri konusunda da dinleyicileri uyaran Nurten Sırma, “Bu gıda takviyeleri hepimizin evinde var. Mesela kolajen kullanılıyor, bağ dokusu veya cilt güzelliği için. Bu sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış. Çok riskli” dedi.
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gıdada taklit, tağşiş, taklit, gıda güvenliği, tarım ve orman bakanlığı, kolajen, takviye gıda, ilaç etken maddesi, domuz eti
gıdada taklit, tağşiş, taklit, gıda güvenliği, tarım ve orman bakanlığı, kolajen, takviye gıda, ilaç etken maddesi, domuz eti

Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli

12:05 07.10.2024 (güncellendi: 13:56 07.10.2024)
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli
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Okan Aslan
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Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Radyo Sputnik dinleyicileri için gıdada taklit veya tağşiş yapan markalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sırma, takviye gıdalarla ilgili uyarılarda bulunup, "Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış. Çok riskli” dedi.
Tarım ve Orman Bakanlığı, başlattığı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Sofralara sağlıklı diye sunulan et ürünlerinde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.
Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu ve taklit veya tağşiş yapan markalara dair merak edilen soruları yanıtladı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapanları 2012 yılından beri yayınlıyor. Fakat son 2 senedir herhangi bir liste yayınlamıyordu. Hatta vatandaşlardan da talep geliyordu. 1 Ekim itibarıyla buna özel bir link ayrıldı. Hatta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kara liste olarak adlandırdı” diyen Sırma, listeyi şöyle değerlendirdi:
Liste ikiye ayrılmış. Bir tanesi kasıt barındıran ve daha riskli olanlar, onun altında ise yine sahtecilik sınıfında yer alan ama taklit ve tağşiş yapanlar yer alıyor. Bize çok soruyorlar, tağşiş ne demek diye. Tağşiş, maliyeti düşürmek için bir şeye yapılan müdahaledir. Aslında ekonomik bir tabir. Tarih boyunca altın paranın içine bakır veya gümüş ilave ederek bir sahtecilik yapılmış. Ekonomideki fiili gıdaya getirdiğiniz zaman sadece haksız kazanç elde etmiş olmuyorsunuz, bir de karşınıza büyük sağlık sorunları çıkıyor. Gıda sektörüne tağşişi getirdiğiniz zaman problem büyüyor.
Et ve et ürünlerinin içinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığını belirten Sırma, şöyle devam etti:
Tek tırnaklı hayvan eti kullanmak, at, eşek, katır, domuzdan birini alıp, dana ya da kuzu eti kullanılması gereken yemeklerin içine koymak demek. Gizli saklı yapılan işler gıda güvenliği açısından sıkıntılıdır. Acaba nasıl bir tesiste karıştırıldı? At eti kesilmesi bizim coğrafyamızda doğru bir şey değil. Hangi hayvanın karıştırıldığını bakanlık söylemiyor. Domuz ilave edildiyse burada helal et mevzu gündeme geliyor. Burası İslam coğrafyası. Burada tüketilecek kasaplık hayvanlar bellidir. Birileri para kazanacak diye başkaları sağlığından olamaz.
İlaç sektörüne ait olan bir maddenin bitkisel macunların, çikolatanın, enerji içeceğinin içine yerleştirildiğini belirten Sırma, şöyle devam etti:

İlaç dediğimiz şey hekim reçetesiyle yazılır. Yan etkileri olabilir. Başka ilaçlarla etkileşimi vardır. Tüketicinin bir beklentisi var, ilaç kullanmadan acaba bu sorunumuzu düzeltebilir miyim diyor, bu beklenti de bu insanlara fırsat kapısı doğuruyor.

Gıda takviyeleri konusunda da dinleyicileri uyaran Nurten Sırma, “Bu gıda takviyeleri hepimizin evinde var. Mesela kolajen kullanılıyor, bağ dokusu veya cilt güzelliği için. Bu sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış. Çok riskli” dedi.
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