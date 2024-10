https://anlatilaninotesi.com.tr/20241007/1088916016.html

Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli

Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli

Sputnik Türkiye

Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Radyo Sputnik dinleyicileri için gıdada taklit veya tağşiş yapan markalarla ilgili bilgilendirmede bulundu. Sırma... 07.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-07T12:05+0300

2024-10-07T12:05+0300

2024-10-07T13:56+0300

okan aslan ile gün ortasi

radyo

radyo

tarım ve orman bakanlığı

gıda

domuz eti

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/07/1088918027_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_85a5d5ce254d47cc2f1cff2fc9f3876c.jpg

Nurten Sırma, ilaç etken maddesi konusunda uyardı: Sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış, çok riskli Sputnik Türkiye Okan Aslan'la Gün Ortası'nda bugünün konu başlıkları: Taklit ve tağşiş yapan firmalar duyuruldu: 463 ürün tespit edildi Sıla bebeğin son durumu Narin’in baba evinde öldürüldüğü kesinleşti 280 bin banka hesabı MASAK incelemesine takıldı İsrail Beyrut'u bombalamaya başladı Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Yumuşamayacağız ve normalleşmeyeceğiz Günün öne çıkan haber başlıkları Konuklar: Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma

Tarım ve Orman Bakanlığı, başlattığı uygulama ile ürünlerinde taklit veya tağşiş yapan markaların listesini yayımlamaya devam ediyor. Sofralara sağlıklı diye sunulan et ürünlerinde, dana ve tavuk eti yerine at, domuz ve tek tırnaklı hayvan eti karıştırıldığı ortaya çıktı.Gıda Güvenliği Denetim Uzmanı Nurten Sırma, Radyo Sputnik’te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan’ın konuğu oldu ve taklit veya tağşiş yapan markalara dair merak edilen soruları yanıtladı.“Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapanları 2012 yılından beri yayınlıyor. Fakat son 2 senedir herhangi bir liste yayınlamıyordu. Hatta vatandaşlardan da talep geliyordu. 1 Ekim itibarıyla buna özel bir link ayrıldı. Hatta Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, kara liste olarak adlandırdı” diyen Sırma, listeyi şöyle değerlendirdi:Et ve et ürünlerinin içinde tek tırnaklı hayvan eti kullanıldığını belirten Sırma, şöyle devam etti:İlaç sektörüne ait olan bir maddenin bitkisel macunların, çikolatanın, enerji içeceğinin içine yerleştirildiğini belirten Sırma, şöyle devam etti:Gıda takviyeleri konusunda da dinleyicileri uyaran Nurten Sırma, “Bu gıda takviyeleri hepimizin evinde var. Mesela kolajen kullanılıyor, bağ dokusu veya cilt güzelliği için. Bu sıvı olan kolajenin içinde ilaç etken maddesi kullanılmış. Çok riskli” dedi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

gıdada taklit, tağşiş, taklit, gıda güvenliği, tarım ve orman bakanlığı, kolajen, takviye gıda, ilaç etken maddesi, domuz eti