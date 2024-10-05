https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/sadece-bahcesini-yenilemek-istedi-buldugu-nesne-yuzunden-arka-bahcesi-suc-mahalline-dondu-1088854558.html

Sadece bahçesini yenilemek istiyordu: Bulduğu nesne yüzünden arka bahçesi 'suç mahalline' döndü

Sadece bahçesini yenilemek istiyordu: Bulduğu nesne yüzünden arka bahçesi 'suç mahalline' döndü

Sputnik Türkiye

ABD'de bir kadın arka bahçesinin çitlerini yenilemek için kazı yaparken, yerin yaklaşık 60 santimetre içine gömülü bir nesne fark etti. Yaşadıklarını sosyal... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T14:24+0300

2024-10-05T14:24+0300

2024-10-05T14:26+0300

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abd

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soruşturma

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ABD'nin Ohio eyaletinde sosyal medyada içerik üreticisi olan bir kadın, bahçesinde kazı yaparken toprakta gömülü olan bir nesneyle karşılaştı.Sosyal medyada paylaştığı olayla viral olan kadın, arka bahçesini yenilerken kazdığı bir noktada toprağa gömülü bir halıyla karşı karşıya geldi. Olayın videosunu paylaşan kadının takipçileri kadının bir an önce polise haber vermesi gerektiğini söyleyince kadın yetkililere ihbarda bulundu.İhbar sonucunda bahçeye gelen polis ekiplerinin 'fazla endişeli' durmadıklarını söyleyen kadın, polislerin 'başka bir gün K-9 polis köpekleri ve bir kazı ekibiyle birlikte tekrardan geldiklerini' söyledi. Cuma öğleden sonra polisler tarafından yapılan açıklamada, halının içinde hiçbir insan kalıntısına rastlanmadığı ve kazının sona erdiği açıklandı.K-9 köpeklerinin aynı noktayı işaret ettiği vurgulanırken polis bunun 'herhangi bir şey' olabileceğini söyledi. Şu anda 'neyle karşı karşıya olduklarını bilmediklerini' söyleyen polis ekipleri, 'köpeğin ter damlası, kağıt kesiğinden akan küçük kan damlası, ter damlası gibi şeyleri de işaret edebileceğini' belirtti.Yetkililer, soruşturmanın devam edeceğini ve konuyu ciddi bir şekilde ele aldıklarını açıkladı.

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abd, ohio, bahçe, kazı, olay yeri, soruşturma