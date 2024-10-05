https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/putin-rusyadaki-tum-ogretmenlerin-ogretmenler-gununu-kutladi-1088841840.html
Putin, Rusya’daki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı
Putin, Rusya’daki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı
Sputnik Türkiye
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 5 Ekim’de kutlanan Öğretmenler Günü'nde tümöğretmenleri tebrik etti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T01:26+0300
2024-10-05T01:26+0300
2024-10-05T01:25+0300
dünya
vladimir putin
öğretmenler günü
tebrik
rusya
okul
üniversite
kolej
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Rus lider, tüm öğretmenler ve eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayarak, onların öğrencilerini değerli insanlar olarak yetiştirme ve ileriki yaşamlarına destek olacak bilgi ve manevi değerler kazanmalarına yardımcı olma çabalarına dikkat çekti.Putin, “Hepinizin Öğretmenler Günü'nü tebrik etmekten mutluluk duyuyorum. Bu günü sadece okul öğretmenleri değil, üniversite hocaları, kolej ve teknik okul mentorları, hayatını eğitime, yetiştirmeye, gençliğin gelişimine, ülkemizin ve halkımızın geleceğine bağlamış olan herkes kendi bayramı olarak kabul ediliyor” dedi.Öğrencilerin başarılarınınve zaferlerinin öğretmenlerin emeğinin öneminin, mesleki bağlılıklarının ve manevi cömertliklerinin en iyi kanıtı olduğunu vurgulayan Rus lider, “Bugün her yerde duyulan, ebeveynlerden, büyükanne ve büyükbabalardan, öğrencilerinizden ve mezunlarınızdan gelen içten şükran ifadelerine ben de katılmak istiyorum. Kendiniz için zor, çok sorumlu ve asil bir görev seçtiniz. Kendinizi tamamen öğrencilerinize adıyorsunuz, değerli insanlar olarak yetişmeleri, ileriki yaşamlarına destek olacak bilgi ve manevi değerler kazanmalarına yardımcı olmak için elinizden gelen herşeyi yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.
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vladimir putin, öğretmenler günü, tebrik, rusya, okul, üniversite, kolej
vladimir putin, öğretmenler günü, tebrik, rusya, okul, üniversite, kolej
Putin, Rusya’daki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 5 Ekim’de kutlanan Öğretmenler Günü'nde tümöğretmenleri tebrik etti.
Rus lider, tüm öğretmenler ve eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayarak, onların öğrencilerini değerli insanlar olarak yetiştirme ve ileriki yaşamlarına destek olacak bilgi ve manevi değerler kazanmalarına yardımcı olma çabalarına dikkat çekti.
Putin, “Hepinizin Öğretmenler Günü'nü tebrik etmekten mutluluk duyuyorum. Bu günü sadece okul öğretmenleri değil, üniversite hocaları, kolej ve teknik okul mentorları, hayatını eğitime, yetiştirmeye, gençliğin gelişimine, ülkemizin ve halkımızın geleceğine bağlamış olan herkes kendi bayramı olarak kabul ediliyor” dedi.
Öğrencilerin başarılarınınve zaferlerinin öğretmenlerin emeğinin öneminin, mesleki bağlılıklarının ve manevi cömertliklerinin en iyi kanıtı olduğunu vurgulayan Rus lider, “Bugün her yerde duyulan, ebeveynlerden, büyükanne ve büyükbabalardan, öğrencilerinizden ve mezunlarınızdan gelen içten şükran ifadelerine ben de katılmak istiyorum. Kendiniz için zor, çok sorumlu ve asil bir görev seçtiniz. Kendinizi tamamen öğrencilerinize adıyorsunuz, değerli insanlar olarak yetişmeleri, ileriki yaşamlarına destek olacak bilgi ve manevi değerler kazanmalarına yardımcı olmak için elinizden gelen herşeyi yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.