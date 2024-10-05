https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/putin-rusyadaki-tum-ogretmenlerin-ogretmenler-gununu-kutladi-1088841840.html

Putin, Rusya’daki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Putin, Rusya’daki tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü kutladı

Sputnik Türkiye

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rusya’da 5 Ekim’de kutlanan Öğretmenler Günü'nde tümöğretmenleri tebrik etti. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T01:26+0300

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2024-10-05T01:25+0300

dünya

vladimir putin

öğretmenler günü

tebrik

rusya

okul

üniversite

kolej

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Rus lider, tüm öğretmenler ve eğitimcilerin öğretmenler gününü kutlayarak, onların öğrencilerini değerli insanlar olarak yetiştirme ve ileriki yaşamlarına destek olacak bilgi ve manevi değerler kazanmalarına yardımcı olma çabalarına dikkat çekti.Putin, “Hepinizin Öğretmenler Günü'nü tebrik etmekten mutluluk duyuyorum. Bu günü sadece okul öğretmenleri değil, üniversite hocaları, kolej ve teknik okul mentorları, hayatını eğitime, yetiştirmeye, gençliğin gelişimine, ülkemizin ve halkımızın geleceğine bağlamış olan herkes kendi bayramı olarak kabul ediliyor” dedi.Öğrencilerin başarılarınınve zaferlerinin öğretmenlerin emeğinin öneminin, mesleki bağlılıklarının ve manevi cömertliklerinin en iyi kanıtı olduğunu vurgulayan Rus lider, “Bugün her yerde duyulan, ebeveynlerden, büyükanne ve büyükbabalardan, öğrencilerinizden ve mezunlarınızdan gelen içten şükran ifadelerine ben de katılmak istiyorum. Kendiniz için zor, çok sorumlu ve asil bir görev seçtiniz. Kendinizi tamamen öğrencilerinize adıyorsunuz, değerli insanlar olarak yetişmeleri, ileriki yaşamlarına destek olacak bilgi ve manevi değerler kazanmalarına yardımcı olmak için elinizden gelen herşeyi yapıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/1088747204.html

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vladimir putin, öğretmenler günü, tebrik, rusya, okul, üniversite, kolej