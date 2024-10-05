https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/jose-mourinho-fenerbahce-beko-macina-gitti-iste-buyuk-kulup--1088845492.html

Jose Mourinho Fenerbahçe Beko maçına gitti: 'İşte büyük kulüp'

Jose Mourinho Fenerbahçe Beko maçına gitti: 'İşte büyük kulüp'

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçını sosyal medya hesabından paylaşarak 'işte büyük kulüp' ifadelerini kullandı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T09:34+0300

2024-10-05T09:34+0300

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spor

jose mourinho

fenerbahçe

fenerbahçe beko

fenerbahçe kadın basketbol takımı

fenerbahçe spor kulübü

ali koç

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 82-71 yendiği maçı tribünden takip etti.Deneyimli teknik adam sarı lacivertli takımın Olympiakos maçından sonra bir paylaşım yaptı.Salondan bir görüntü paylaşan Mourinho, '"İşte büyük kulüp" ifadelerini kullandı.Portekizli teknik adamın yaptığı bu paylaşım sarı lacivertli taraftarlar tarafından mutlulukla karşılandı.

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Sputnik Türkiye

jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe kadın basketbol takımı, fenerbahçe spor kulübü, ali koç