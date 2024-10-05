https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/jose-mourinho-fenerbahce-beko-macina-gitti-iste-buyuk-kulup--1088845492.html
Jose Mourinho Fenerbahçe Beko maçına gitti: 'İşte büyük kulüp'
Jose Mourinho Fenerbahçe Beko maçına gitti: 'İşte büyük kulüp'
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçını sosyal medya hesabından paylaşarak 'işte büyük kulüp' ifadelerini kullandı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T09:34+0300
2024-10-05T09:34+0300
2024-10-05T09:39+0300
spor
jose mourinho
fenerbahçe
fenerbahçe beko
fenerbahçe kadın basketbol takımı
fenerbahçe spor kulübü
ali koç
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 82-71 yendiği maçı tribünden takip etti.Deneyimli teknik adam sarı lacivertli takımın Olympiakos maçından sonra bir paylaşım yaptı.Salondan bir görüntü paylaşan Mourinho, '"İşte büyük kulüp" ifadelerini kullandı.Portekizli teknik adamın yaptığı bu paylaşım sarı lacivertli taraftarlar tarafından mutlulukla karşılandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/bazi-bakanliklara-iliskin-atama-ve-gorevden-alma-kararlari-resmi-gazetede-yayimlandi-1088844488.html
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jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe kadın basketbol takımı, fenerbahçe spor kulübü, ali koç
jose mourinho, fenerbahçe, fenerbahçe beko, fenerbahçe kadın basketbol takımı, fenerbahçe spor kulübü, ali koç
Jose Mourinho Fenerbahçe Beko maçına gitti: 'İşte büyük kulüp'
09:34 05.10.2024 (güncellendi: 09:39 05.10.2024)
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko - Olympiakos maçını sosyal medya hesabından paylaşarak 'işte büyük kulüp' ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u 82-71 yendiği maçı tribünden takip etti.
Deneyimli teknik adam sarı lacivertli takımın Olympiakos maçından sonra bir paylaşım yaptı.
Salondan bir görüntü paylaşan Mourinho, '"İşte büyük kulüp" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adamın yaptığı bu paylaşım sarı lacivertli taraftarlar tarafından mutlulukla karşılandı.