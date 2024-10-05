https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/emanet-kasa-vaadiyle-musterilerinden-25-milyon-toplayip-kacmisti-o-kuyumcu-yakalandi-1088864854.html
'Emanet kasa' vaadiyle müşterilerinden 25 milyon toplayıp kaçmıştı: O kuyumcu yakalandı
'Emanet kasa' vaadiyle müşterilerinden 25 milyon toplayıp kaçmıştı: O kuyumcu yakalandı
Sputnik Türkiye
Emanet kasa ve faiz vaadiyle müşterilerinden 25 milyon liralık altın toplayıp kaçan kuyumcu yakalandı. 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T19:29+0300
2024-10-05T19:29+0300
2024-10-05T19:29+0300
türkiye
eskişehir
kuyumcu
dolandırıcılık
nitelikli dolandırıcılık
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Eskişehir Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G. (45), kendisinden alışveriş yapan müşterililerinin altınlarını “emanet kasa” adı altında topladı. Topladığı altınlar için müşterilere ise aylık altın faizi vaadi sunan F.G.’den haber alamayan ve altınları geri temin edemeyen mağdurlar, polise şikayette bulundu. Eskişehir'den Tekirdağ'a kaçtıİl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şuana kadar 25 milyon TL değerinde mağduriyet oluşturan şüphelinin, yapılan sinyal izleme ile fiziki ve teknik takip sonucunda otobüsle Yalova’ya oradan da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan F.G.'nin dükkanın kapalı olduğu ve bazı mağrurların buraya gün içerisinde uğradığı öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/pahali-telefon-sevdasi-6-milyon-liradan-etti--1088852215.html
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eskişehir, kuyumcu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
eskişehir, kuyumcu, dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık
'Emanet kasa' vaadiyle müşterilerinden 25 milyon toplayıp kaçmıştı: O kuyumcu yakalandı
Emanet kasa ve faiz vaadiyle müşterilerinden 25 milyon liralık altın toplayıp kaçan kuyumcu yakalandı.
Eskişehir Odunpazarı Arifiye Mahallesi Kuyumcular Sokak üzerinde kuyumculuk yapan F.G. (45), kendisinden alışveriş yapan müşterililerinin altınlarını “emanet kasa” adı altında topladı. Topladığı altınlar için müşterilere ise aylık altın faizi vaadi sunan F.G.’den haber alamayan ve altınları geri temin edemeyen mağdurlar, polise şikayette bulundu.
Eskişehir'den Tekirdağ'a kaçtı
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, şuana kadar 25 milyon TL değerinde mağduriyet oluşturan şüphelinin, yapılan sinyal izleme ile fiziki ve teknik takip sonucunda otobüsle Yalova’ya oradan da Tekirdağ’ın Çorlu ilçesine kaçtığı tespit edildi. Polis ekiplerince belirlenen adrese düzenlenen operasyon sonucunda şüpheli F.G. yakalanarak gözaltına alındı. Öte yandan F.G.'nin dükkanın kapalı olduğu ve bazı mağrurların buraya gün içerisinde uğradığı öğrenildi.