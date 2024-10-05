https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/botas-genel-mudurlugune-atanan-abdulvahit-fidan-kimdir-1088854397.html
BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan Abdulvahit Fidan kimdir?
BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan Abdulvahit Fidan kimdir?
Sputnik Türkiye
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Abdulvahit Fidan atandı. Peki, Abdulvahit Fidan kimdir? 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T14:20+0300
2024-10-05T14:20+0300
2024-10-05T14:20+0300
türkiye
resmi gazete
botaş
boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)
atama
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüten Fidan, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na asaleten atandı.Abdulvahit Fidan kimdir?Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Fidan, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi alanında tamamladı.Fidan'ın Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Uluslararası İlişkiler konusunda da uzmanlığı bulunuyor.İngilizce bilen Fidan, BOTAŞ bünyesinde mühendis, müdür, daire başkan yardımcısı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html
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abdulvahit fidan kimdir, abdulvahit fidan kaç yaşında, abdulvahit fidan nereli, abdulvahit fidan hangi görevlerde bulundu, botaş'ın genel müdürü kim oldu, abdulvahit fidan nereli
abdulvahit fidan kimdir, abdulvahit fidan kaç yaşında, abdulvahit fidan nereli, abdulvahit fidan hangi görevlerde bulundu, botaş'ın genel müdürü kim oldu, abdulvahit fidan nereli
BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan Abdulvahit Fidan kimdir?
Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Abdulvahit Fidan atandı. Peki, Abdulvahit Fidan kimdir?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüten Fidan, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na asaleten atandı.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Fidan, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi alanında tamamladı.
Fidan'ın Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Uluslararası İlişkiler konusunda da uzmanlığı bulunuyor.
İngilizce bilen Fidan, BOTAŞ bünyesinde mühendis, müdür, daire başkan yardımcısı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.