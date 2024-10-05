https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/botas-genel-mudurlugune-atanan-abdulvahit-fidan-kimdir-1088854397.html

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan Abdulvahit Fidan kimdir?

BOTAŞ Genel Müdürlüğü'ne atanan Abdulvahit Fidan kimdir?

Sputnik Türkiye

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Abdulvahit Fidan atandı. Peki, Abdulvahit Fidan kimdir? 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T14:20+0300

2024-10-05T14:20+0300

2024-10-05T14:20+0300

türkiye

resmi gazete

botaş

boru hatları ile petrol taşıma a.ş. (botaş)

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasını taşıyan atama kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığını vekaleten yürüten Fidan, BOTAŞ Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'na asaleten atandı.Abdulvahit Fidan kimdir?Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunu olan Fidan, yüksek lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Teorisi alanında tamamladı.Fidan'ın Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma ve Uygulama Merkezi'nden Uluslararası İlişkiler konusunda da uzmanlığı bulunuyor.İngilizce bilen Fidan, BOTAŞ bünyesinde mühendis, müdür, daire başkan yardımcısı, daire başkanı, genel müdür yardımcısı ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230106/resmi-gazetede-yayimlandi-ozel-okul-ucret-artislarini-yil-sonu-tufe-oranina-gore-meb-belirleyecek-1065440715.html

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