https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/bahceliden-dem-partili-vekillerle-tokalasma-goruntulerine-aciklama-1088853224.html

Bahçeli'den Meclis'te DEM Partili vekillerle tokalaşma görüntülerine açıklama

Bahçeli'den Meclis'te DEM Partili vekillerle tokalaşma görüntülerine açıklama

Sputnik Türkiye

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP Siyaset Okulu dönem açılışında açıklamalarda bulundu. MHP lideri Bahçeli, Meclis'te DEM Partili vekillerle tokalaşması... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T13:32+0300

2024-10-05T13:32+0300

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türkiye

devlet bahçeli

dem parti

meclis

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bahçeli, sonuçlanan Sinan Ateş davasına ilişkin "Dava yargı unsurlarıyla devam etmiştir. Birinci aşaması sonuçlanmıştır. Yargının kararına saygı duyarız. MHP'nin sorgulanması, kötülenmesi için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı ifade etmek isterim" dedi. Bahçeli, Meclis'te DEM Partili vekillerle tokalaşması hakkında da "Bu davetten sonra MHP'nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz" ifadelerini kullandı.Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:Dava yargı unsurlarıyla devam etmiştir. 1. aşaması sonuçlanmıştır. Yargının kararına saygı duyarız. MHP'nin sorgulanması, kötülenmesi için gayret gösteren bakış açılarını da kınadığımı ifade etmek isterim. Bu toplantıya değişik unsurlar gelmiştir, MHP'nin sorgulanmasını sağlayacak telkinlerde bulunmuşlardır. Türk adaletinde bunların olmaması lazım.Bütün bunlara rağmen yargı süreci devam edecektir. Bazıları vardır ki ülkücü kimliği taşımakla beraber bu mahkemelere katılmışlardır. Bunlar da burada bulunarak dün tartıştıkları siyasi akımlarla yan yana oturarak sorgulanmasına seyirci kalmaları üzücü bir davranıştır."MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz"1 Ekim günü TBMM açılmıştır. Orada sayın Cumhurbaşkanımız anlamlı, Meclis'in tarihsel vurgusunu dillendirerek gazilik vasfını ve bakış açısını değerlendirerek değerli bir konuşma yapmıştır. Son bölümde TBMM'de dayanışmanın, huzurunun akıllı bir çalışmanın davetini de sunmuştur. Bu davetten sonra MHP'nin genel başkanı olarak Cumhur İttifakı ve Türk milletinin cumhurbaşkanının çağrısına adım atmak bana düşen bir görevdir. MHP bir adım atmazsa diğerlerinden bir şey beklemek doğru olmaz. Onun için fikirlerini kabul etmediğim, 40 yıldan bu yana Türkiye'nin birçok konusunda PKK'nın terör örgütü uzantısı şeklinde ifadede bulunanların yanında gitmek suretiyle ellerini sıkmam bu çağrıya dayalı bir kaynaştırıcı, birleştirici, Türkiye partisi olmanın işareti olarak görülmedir. Buradan başka bir anlam çıkarmak doğru değildir. Eş başkanı olan bir zaatında annesinin vefatını orada taziye olarak sunmak da bir insanlık görevidir.Meclis'in resepsiyonunda da bu yaklaşımları görmekten memnun oldum. Birçok siyasi parti Meclis resepsiyonunu şereflendirmiş, orada da güler yüz hakim olmuştur. Bu güler yüzü hareket ettirmek için adım atılıyor. MHP'yi böyle kısır söylemlerle sıkıştırmak doğru değil, attığı adımları iyice düşünmek lazım. Kaosa krize alet olmanın da gereği yoktur. Bu tartışmalara katkı sağlayan hala tv'lerde MHP düşmanlığıyla devam eden Halk partisini kınıyorum. Televizyonlarını da kınıyorum. Türkiye'nin etrafında ateş çemberi var, ateşi kızdırmasınlar.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-bizi-birbirimize-dusurmeyi-planlayanlarin-bogazinda-dururuz-1088643426.html

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