https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/altin-portakal-film-festivalinde-unlu-isimler-onur-ve-basari-odullerini-aldi-1088871134.html

Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü isimler onur ve başarı ödüllerini aldı

Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü isimler onur ve başarı ödüllerini aldı

Sputnik Türkiye

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’de Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk... 05.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-05T22:47+0300

2024-10-05T22:47+0300

2024-10-05T22:53+0300

yaşam

antalya film festivali

ferzan özpetek

mehmet aslantuğ

perihan savaş

muhittin böcek

erdal özyağcılar

festival

sinema

yerli sinema

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Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreniyle kapılarını açtı.Oyuncu Sedef Avcı’nın sunumuyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, festivalin tarihinin anlatıldığı görüntüyle başladı.Sektörün güçlenmesi için festivaller çok önemliAntalya Valisi Hulusi Şahin, sektörün tekrar güçlenmesi için festivallerin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Antalya Altın Portakal Film Festivali bunun gerçekten amiral gemilerinden birisi. Sektöründe çok ciddi işler yapan kıymetli sanatçılarımız var. Onlara da hak ettikleri teşekkürü istiyorum. Sayelerinde Türkiye dünyanın her yerinde çok daha iyi tanınıyor ve çok daha pozitif algılanıyor. Hatta Türkiye moda olmuş." diye konuştu.Dünya çapında en köklü festivallerden biriAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya için Altın Portakal'ın inanmak ve başarmak olduğunu söyledi.Altın Portakal'ın hayatın ta kendisi olduğunu dile getiren Böcek, şunları kaydetti:Böcek, bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.Onur ödülleri ve başarı ödülleri sahiplerini bulduTörende, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülü" verildi.Onur ödülünü Antalya Valisi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten alan oyuncu Erdal Özyağcılar, "Bu gece bana 'Erdal iyi ki bu mesleği seçmişsin iyi ki oyuncu olmuşsun' dediniz. Yani 55 yıllık sanat hayatımı taçlandırdınız, sevgi ve saygı gösterdiniz. Eğer bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yapardım." diye konuştuOnur Ödülü'nü oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan alan oyuncu Selçuk Yöntem ise "Bu ödülü değerli sanatçı arkadaşım Mehmet Aslantuğ'dan almak ayrıca mutluluk kaynağı. Böyle güzel gecede yani sanatçı arkadaşlarımla paylaştığım için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yaşasın sanat" dedi.Ödülünü oyuncu ve müzisyen Emre Altuğ'dan alan oyuncu Şerif Sezer de sanat yolculuğunda hayatına dokunan bütün yönetmenlere ve yapımcılara teşekkür ederek, "Bir teşekkür de sinemanın isimsiz kahramanları, sinema emekçilerine." ifadesini kullandı. Onur ödülüne layık görülen ancak törene katılamayan oyuncu Müjdat Gezer de gönderdiği görüntülü mesajda bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığını bildirdi.Ödülünü oyuncu Tuba Büyüküstün'den alan oyuncu Işıl Yücesoy ise "Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif. Ne kadar büyük bir heyecan. Ne kadar güzel bir mutluluk size anlatamam. Bana bu şerefli, bu saygın ödülü veren jüri başkanı Ferzan Özpetek ve jüri arkadaşlarıma, bu işi inatla 'Ben yaparım' diyerek ortaya çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Beyefendi'ye teşekkür ediyorum." dedi.Usta isimlerin önünde saygıyla eğiliyorumTörende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Perihan Savaş'tan alan oyuncu Aras Bulut İynemli de Antalya'da, Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "61 yıldır düzenlenen bu festivalde ödül almak daha büyük bir gurur. Ama benim için daha anlamlı olan ödülü Perihan Savaş'tan alıyor olmak. Perihan Savaş'ın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Işıl Yücesoy'dan alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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