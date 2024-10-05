Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü isimler onur ve başarı ödüllerini aldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çekirdek enflasyon dirençliyse enflasyonun aşağı doğru gelmesi beklenemez'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
‘Cem Garipoğlu vakası, ülkede adalete bakışın da bir yansıması’
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
ASM’lerde ödeme yönteminde değişiklik öngören taslağa hekimlerden tepki geldi
12:06
81 dk
HABER MASASI
Türkiye'de kumarhaneler 1998 yılında kapatıldı
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Hafta sonu Bursa'da yapılacak 11. Eker I Run maratonu
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘PKK, YPG, IŞİD, ÖSO gibi örgütler İsrail ile hareket etmeye hazır’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
3 dk
YOL ARKADAŞI
İmam Hatip'te kopya istismar
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
18 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
19:21
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
19:31
23 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
20:04
5 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
20:15
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
20:23
3 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
20:37
3 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
20:48
4 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
07:35
2 dk
SESLİ HABER
Avusturya’da göçmen, Ukrayna ve AB karşıtı parti birinci oldu
07:50
2 dk
SESLİ HABER
Çalışma saatleri kısalacak mı? Bakan Işıkhan yanıtladı
08:10
1 dk
SESLİ HABER
Prof. Dr. Doster: İsrail’in PKK’ya verdiği desteğin sebebi ‘Büyük İsrail’
08:32
3 dk
SESLİ HABER
Kalp krizinde en önemli semptomlar ve kalp sağlığı
09:04
3 dk
SESLİ HABER
Pentagon: İran'ın bu saldırısı öncekinden iki kat büyük
09:20
1 dk
SESLİ HABER
Avrupa’da sınırlar yeniden çiziliyor
09:32
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
09:45
3 dk
ÖZEL HABER
Erdoğan'ın İsrail açıklamaları ne anlama geliyor
10:05
4 dk
SESLİ HABER
ÖSYM Başkanı duyurdu: Üniversite sınav sayısı artacak
10:20
1 dk
SESLİ HABER
Zaharova: Biden yönetimi çaresizlik içinde
10:33
1 dk
SESLİ HABER
Bingöl Yayladere’nin beklediği Miss Turkey birincisi İdil Bilgen'in nerede olduğu ortaya çıktı
10:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
6 dk
ÖZEL HABER
Beyin göçünde korkutan rakamları TÜİK açıkladı
11:11
7 dk
SESLİ HABER
Yine çöp ev vakası: Ceset koku nedeniyle zor çıkarıldı
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
11:34
5 dk
ÖZEL HABER
Doç. Dr. Orallı: Türkiye hedef tahtasında
11:49
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
SESLİ HABER
Alkole dev zam yolda
12:09
1 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
12:16
3 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
12:29
23 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
HAFTA SONU HALLERI
Erdal Kaplanseren'le Hafta Sonu Halleri
13:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
4 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
İngiltere tahliye uçuşlarına başladı: Kişi başı 350 sterlin
16:09
1 dk
SESLİ HABER
Türk araştırma ekibi, Antartika’da yeni bir canlı türü buldu
16:23
2 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
16:37
1 dk
SESLİ HABER
Sürü sahipleri şikayetçi: 70 bin liraya çalıştıracak çoban bulamıyorlar
16:50
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
7 dk
SESLİ HABER
İsrail'in saldırıları tekrar gündeme getirdi: Kimdir bu Birim 8200?
17:12
2 dk
SESLİ HABER
Teknofest Adana'da ziyaretçilerini ağırladı
17:24
3 dk
SESLİ HABER
Mantar yemek ölüme kadar götürebiliyor: Hangi türü tüketmeli?
17:38
3 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
ÖZEL HABER
Patrik Bartholomeos’tan Türk adalarıyla ilgili tartışma çıkarak ifadeler
18:36
4 dk
ÖZEL HABER
Cerrahpaşa Adli Bilimler Enstitüsü’ne matbaacılık uzmanı müdür
18:50
2 dk
SESLİ HABER
Bu kahvehaneye Fenerbahçe formasıyla girmek yasak
19:35
2 dk
SESLİ HABER
Falkland Adaları tekrar gündemde: Dünyada sömürgeciliğin bitmediği 17 bölge
19:47
3 dk
SESLİ HABER
ABD’den askeri sevkiyat: ‘Saldırganlığı azaltmak’ için
21:15
1 dk
SESLİ HABER
Erdoğan’ın bahsettiği ‘Apartheid’ nedir?
21:35
2 dk
SESLİ HABER
Almanya’dan vatandaşlık şartı: Düşünce özgürlüğü yok
22:08
1 dk
SESLİ HABER
Eğitimde eşitsizlik raporu: Özel okul sayısında dev artış
22:52
4 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241005/altin-portakal-film-festivalinde-unlu-isimler-onur-ve-basari-odullerini-aldi-1088871134.html
Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü isimler onur ve başarı ödüllerini aldı
Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü isimler onur ve başarı ödüllerini aldı
Sputnik Türkiye
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’de Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk... 05.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-05T22:47+0300
2024-10-05T22:53+0300
yaşam
antalya film festivali
ferzan özpetek
mehmet aslantuğ
perihan savaş
muhittin böcek
erdal özyağcılar
festival
sinema
yerli sinema
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088871453_0:159:3074:1888_1920x0_80_0_0_c9152c1ea748127a2108f8b3de2bf54c.jpg
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreniyle kapılarını açtı.Oyuncu Sedef Avcı’nın sunumuyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, festivalin tarihinin anlatıldığı görüntüyle başladı.Sektörün güçlenmesi için festivaller çok önemliAntalya Valisi Hulusi Şahin, sektörün tekrar güçlenmesi için festivallerin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Antalya Altın Portakal Film Festivali bunun gerçekten amiral gemilerinden birisi. Sektöründe çok ciddi işler yapan kıymetli sanatçılarımız var. Onlara da hak ettikleri teşekkürü istiyorum. Sayelerinde Türkiye dünyanın her yerinde çok daha iyi tanınıyor ve çok daha pozitif algılanıyor. Hatta Türkiye moda olmuş." diye konuştu.Dünya çapında en köklü festivallerden biriAntalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya için Altın Portakal'ın inanmak ve başarmak olduğunu söyledi.Altın Portakal'ın hayatın ta kendisi olduğunu dile getiren Böcek, şunları kaydetti:Böcek, bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.Onur ödülleri ve başarı ödülleri sahiplerini bulduTörende, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülü" verildi.Onur ödülünü Antalya Valisi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten alan oyuncu Erdal Özyağcılar, "Bu gece bana 'Erdal iyi ki bu mesleği seçmişsin iyi ki oyuncu olmuşsun' dediniz. Yani 55 yıllık sanat hayatımı taçlandırdınız, sevgi ve saygı gösterdiniz. Eğer bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yapardım." diye konuştuOnur Ödülü'nü oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan alan oyuncu Selçuk Yöntem ise "Bu ödülü değerli sanatçı arkadaşım Mehmet Aslantuğ'dan almak ayrıca mutluluk kaynağı. Böyle güzel gecede yani sanatçı arkadaşlarımla paylaştığım için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yaşasın sanat" dedi.Ödülünü oyuncu ve müzisyen Emre Altuğ'dan alan oyuncu Şerif Sezer de sanat yolculuğunda hayatına dokunan bütün yönetmenlere ve yapımcılara teşekkür ederek, "Bir teşekkür de sinemanın isimsiz kahramanları, sinema emekçilerine." ifadesini kullandı. Onur ödülüne layık görülen ancak törene katılamayan oyuncu Müjdat Gezer de gönderdiği görüntülü mesajda bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığını bildirdi.Ödülünü oyuncu Tuba Büyüküstün'den alan oyuncu Işıl Yücesoy ise "Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif. Ne kadar büyük bir heyecan. Ne kadar güzel bir mutluluk size anlatamam. Bana bu şerefli, bu saygın ödülü veren jüri başkanı Ferzan Özpetek ve jüri arkadaşlarıma, bu işi inatla 'Ben yaparım' diyerek ortaya çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Beyefendi'ye teşekkür ediyorum." dedi.Usta isimlerin önünde saygıyla eğiliyorumTörende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Perihan Savaş'tan alan oyuncu Aras Bulut İynemli de Antalya'da, Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "61 yıldır düzenlenen bu festivalde ödül almak daha büyük bir gurur. Ama benim için daha anlamlı olan ödülü Perihan Savaş'tan alıyor olmak. Perihan Savaş'ın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Işıl Yücesoy'dan alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240907/81-uluslararasi-venedik-film-festivali-sona-erdi-gazze-geceye-damga-vurdu-1087784026.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/05/1088871453_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_c11a6826e1dabaff161564e2411b6303.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
antalya film festivali, ferzan özpetek, mehmet aslantuğ, perihan savaş, muhittin böcek, erdal özyağcılar, festival, sinema, yerli sinema, farah zeynep abdullah, aras bulut iynemli, tuba büyüküstün
antalya film festivali, ferzan özpetek, mehmet aslantuğ, perihan savaş, muhittin böcek, erdal özyağcılar, festival, sinema, yerli sinema, farah zeynep abdullah, aras bulut iynemli, tuba büyüküstün

Altın Portakal Film Festivali'nde ünlü isimler onur ve başarı ödüllerini aldı

22:47 05.10.2024 (güncellendi: 22:53 05.10.2024)
© Orhan ÇiçekAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
© Orhan Çiçek
Abone ol
Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali’de Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü”, oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülü" verildi
Antalya Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde ve Kültür Turizm Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen 61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, açılış töreniyle kapılarını açtı.
Oyuncu Sedef Avcı’nın sunumuyla Cam Piramit Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen tören, festivalin tarihinin anlatıldığı görüntüyle başladı.

Sektörün güçlenmesi için festivaller çok önemli

Antalya Valisi Hulusi Şahin, sektörün tekrar güçlenmesi için festivallerin çok önemli olduğunu dile getirerek, "Antalya Altın Portakal Film Festivali bunun gerçekten amiral gemilerinden birisi. Sektöründe çok ciddi işler yapan kıymetli sanatçılarımız var. Onlara da hak ettikleri teşekkürü istiyorum. Sayelerinde Türkiye dünyanın her yerinde çok daha iyi tanınıyor ve çok daha pozitif algılanıyor. Hatta Türkiye moda olmuş." diye konuştu.

Dünya çapında en köklü festivallerden biri

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Antalya için Altın Portakal'ın inanmak ve başarmak olduğunu söyledi.
Altın Portakal'ın hayatın ta kendisi olduğunu dile getiren Böcek, şunları kaydetti:
"2019 yılında seçim sürecinde 'Altın Portakal özüne dönecek' sözünü vermiştim. Sözümü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Geçtiğimiz yıl, Altın Portakal'ımızın yerel seçim olması nedeniyle, siyasete alet edilmesi hepimizi derinden üzmüştür. Yaşanan talihsizlikleri, üzüntüleri, kırgınlıkları geride bıraktık. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya kararlıydık. Sorunları aşabilmek için verdiğimiz mücadelede bize destek olan tüm sanatçı dostlarımıza, basın mensuplarına, sinema emekçilerine ve kıymetli halkımıza bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyorum."
Böcek, bir kalemle başlayan, senaryo sürecinden, perdedeki son kareye kadar çok büyük emek isteyen sinema sanatının dünya çapında en köklü festivallerinden birine ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.
Antalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
Antalya

Onur ödülleri ve başarı ödülleri sahiplerini buldu

Törende, Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e "Onur Ödülü", oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli'ye "Başarı Ödülü" verildi.
© Orhan ÇiçekAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
Antalya
© Orhan Çiçek
Onur ödülünü Antalya Valisi Şahin ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek'ten alan oyuncu Erdal Özyağcılar, "Bu gece bana 'Erdal iyi ki bu mesleği seçmişsin iyi ki oyuncu olmuşsun' dediniz. Yani 55 yıllık sanat hayatımı taçlandırdınız, sevgi ve saygı gösterdiniz. Eğer bir daha dünyaya gelsem yine bu mesleği yapardım." diye konuştu
Onur Ödülü'nü oyuncu Mehmet Aslantuğ'dan alan oyuncu Selçuk Yöntem ise "Bu ödülü değerli sanatçı arkadaşım Mehmet Aslantuğ'dan almak ayrıca mutluluk kaynağı. Böyle güzel gecede yani sanatçı arkadaşlarımla paylaştığım için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Yaşasın sanat" dedi.
© Orhan ÇiçekAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
Antalya
© Orhan Çiçek
Ödülünü oyuncu ve müzisyen Emre Altuğ'dan alan oyuncu Şerif Sezer de sanat yolculuğunda hayatına dokunan bütün yönetmenlere ve yapımcılara teşekkür ederek, "Bir teşekkür de sinemanın isimsiz kahramanları, sinema emekçilerine." ifadesini kullandı. Onur ödülüne layık görülen ancak törene katılamayan oyuncu Müjdat Gezer de gönderdiği görüntülü mesajda bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle törene katılamadığını bildirdi.
© Orhan ÇiçekAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
Antalya
© Orhan Çiçek
Ödülünü oyuncu Tuba Büyüküstün'den alan oyuncu Işıl Yücesoy ise "Aranızda olmak ne kadar büyük bir keyif. Ne kadar büyük bir heyecan. Ne kadar güzel bir mutluluk size anlatamam. Bana bu şerefli, bu saygın ödülü veren jüri başkanı Ferzan Özpetek ve jüri arkadaşlarıma, bu işi inatla 'Ben yaparım' diyerek ortaya çıkan Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek Beyefendi'ye teşekkür ediyorum." dedi.

Usta isimlerin önünde saygıyla eğiliyorum

© Orhan ÇiçekAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
Antalya
© Orhan Çiçek
Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Perihan Savaş'tan alan oyuncu Aras Bulut İynemli de Antalya'da, Altın Portakal Film Festivali'nde olmaktan gerçekten gurur duyduğunu vurgulayarak, "61 yıldır düzenlenen bu festivalde ödül almak daha büyük bir gurur. Ama benim için daha anlamlı olan ödülü Perihan Savaş'tan alıyor olmak. Perihan Savaş'ın nezdinde mesleğimin bütün usta isimlerinin önünde saygıyla eğiliyorum." diye konuştu.
© Orhan ÇiçekAntalya
Antalya - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2024
Antalya
© Orhan Çiçek
Törende "Başarı Ödülü"nü oyuncu Işıl Yücesoy'dan alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, "Gündem dün kötüydü, bugün daha kötü. Yarın daha kötü olacak diye çok korkuyorum. Bu ödülü erkekçiliğin ve erkeklerin egemen olduğu, henüz daha sektör bile diyemeyeceğimiz bu düzende var olmaya çalışan, yorulan ama pes etmeyen kadınlar için almak istiyorum." ifadelerini kullandı.
Kamera - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2024
YAŞAM
81. Uluslararası Venedik Film Festivali sona erdi: Gazze, geceye damga vurdu
7 Eylül, 23:07
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала