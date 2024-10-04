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Sağlık Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: Kovid-19 vakaları artışta mı?
Sağlık Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: Kovid-19 vakaları artışta mı?
Sputnik Türkiye
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mevsimsel şartlara bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bulaşıcı hastalıklarda artış olduğunu söyledi. Bakan... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T16:35+0300
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kemal memişoğlu
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Memişoğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basına kapalı gerçekleşen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.'Sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyat'Memişoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde olan Normal Doğum Eylem Planı'nı ilan ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:Memişoğlu, özellikle Adana'da hizmet eden ve bu konuda sağlıkla ilgili iyi örnekler gösteren sağlık hizmeti sunan herkese teşekkür etti.'Hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması'Türkiye'de sağlığın lokomotif sektör olmasını sağlayacaklarının altını çizen Memişoğlu, "Bu konuda hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması çünkü biz insanlara iyilik etmeye, onları sağlığına kavuşturmaya çalışan bir grubuz. Bugün dünyada maalesef kötülük edenlerle iyilik edenlerin bir mücadelesi var. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun, biz iyi taraftayız, barış, dostluk ve üretim iyiliği medeniyetiyiz, şu an için hep beraber buna çalışıyoruz." diye konuştu.Memişoğlu, TEKNOFEST alanını da ziyaret edeceklerini belirterek şöyle devam etti:'Üst solunum enfeksiyonlarıyla ilgili anormal artış yok'Bir gazetecinin "Son zamanlarda çocuklarda Kovid-19 görülme sıklığının arttığı" yönündeki sorusuna ilişkin Memişoğlu, şu yanıtı verdi:
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kovid-19, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı
kovid-19, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı

Sağlık Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: Kovid-19 vakaları artışta mı?

16:35 04.10.2024
© AA / Metin AktaşSağlık Bakanı Kemal Memişoğlu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AA / Metin Aktaş
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mevsimsel şartlara bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bulaşıcı hastalıklarda artış olduğunu söyledi. Bakan Memişoğlu, anormal bir artış olmadığını belirterek, ülke genelindeki verilerin anlık olarak yakından takip edildiğini ifade etti.
Memişoğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basına kapalı gerçekleşen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.

'Sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyat'

Memişoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde olan Normal Doğum Eylem Planı'nı ilan ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Adana da burada ödül aldı, onlara da teşekkür ediyorum. Malum sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyat. O nedenle biz doğal olan normal doğumu özellikle ebeler eşliğinde teşvik etmek istiyoruz ve bu konuda da bir eylem planı hazırladık, inşallah bütün paydaşlarımızla da bunu başarılı hale getireceğiz. Çünkü hem doğurganlık oranlarımız düşmekte hem de gereksiz fizyolojik olan bir eylemi maalesef ameliyatla fizyolojik, doğal olmayan yöntemlerle fazla miktarda gerçekleştirmeye başladık. O nedenle hem anne adaylarımızın, hem hekim arkadaşlarımızın bu konuda bizi desteklemelerini, bize bu konuda yardımcı olmalarını bekliyoruz."
Memişoğlu, özellikle Adana'da hizmet eden ve bu konuda sağlıkla ilgili iyi örnekler gösteren sağlık hizmeti sunan herkese teşekkür etti.

'Hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması'

Türkiye'de sağlığın lokomotif sektör olmasını sağlayacaklarının altını çizen Memişoğlu, "Bu konuda hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması çünkü biz insanlara iyilik etmeye, onları sağlığına kavuşturmaya çalışan bir grubuz. Bugün dünyada maalesef kötülük edenlerle iyilik edenlerin bir mücadelesi var. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun, biz iyi taraftayız, barış, dostluk ve üretim iyiliği medeniyetiyiz, şu an için hep beraber buna çalışıyoruz." diye konuştu.
Memişoğlu, TEKNOFEST alanını da ziyaret edeceklerini belirterek şöyle devam etti:
"Bu çocuklarımızın yapabilirliğini göstermesi açısından ve Türkiye'nin neler yapabileceğinin ispatı açısından gerçekten sadece festival değil, esasında bizim ümit ışığımız, onları da örnek aldık. İnşallah orada aynı zamanda Bakanlık olarak da bulunmaktayız. Herkese emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Biz sağlıkta teknolojiyi ve üretimi hedeflemiş bir yönetim olarak inşallah başarılı olacağız."

'Üst solunum enfeksiyonlarıyla ilgili anormal artış yok'

Bir gazetecinin "Son zamanlarda çocuklarda Kovid-19 görülme sıklığının arttığı" yönündeki sorusuna ilişkin Memişoğlu, şu yanıtı verdi:
"Ekim, kasım aralık aylarından itibaren özellikle şubat, mart ayına kadar üst solunum yolu enfeksiyonları, bulaşıcı hastalıklar, kapalı alanlar ve hava şartlarından dolayı artar genelde. Böyle anormal bir artışımız yok, her dönemde olduğu gibi doğal seyrediyor. Biz Türkiye sağlık sisteminde anlık veri takiplerimizle ve her olayı, hastalığı uygulamalarımızla kontrol ederek yöneten bir sistemimiz var. Onun için şu anda bu üst solunum enfeksiyonlarıyla ilgili anormal durum, artış yok, normal, mevsimlik şehir halinde."
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