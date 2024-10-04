https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/saglik-bakan-memisoglundan-aciklama-kovid-19-vakalari-artista-mi--1088828781.html

Sağlık Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: Kovid-19 vakaları artışta mı?

Sağlık Bakan Memişoğlu’ndan açıklama: Kovid-19 vakaları artışta mı?

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, mevsimsel şartlara bağlı olarak üst solunum yolu enfeksiyonlarında ve bulaşıcı hastalıklarda artış olduğunu söyledi. Bakan... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T16:35+0300

2024-10-04T16:35+0300

2024-10-04T16:35+0300

türkiye

kovid-19

kemal memişoğlu

sağlık bakanlığı

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Memişoğlu, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde basına kapalı gerçekleşen "İl Değerlendirme Toplantısı"na katıldı.'Sezaryen bir doğum şekli değil, bir ameliyat'Memişoğlu, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde olan Normal Doğum Eylem Planı'nı ilan ettiklerini hatırlatarak, şöyle konuştu:Memişoğlu, özellikle Adana'da hizmet eden ve bu konuda sağlıkla ilgili iyi örnekler gösteren sağlık hizmeti sunan herkese teşekkür etti.'Hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması'Türkiye'de sağlığın lokomotif sektör olmasını sağlayacaklarının altını çizen Memişoğlu, "Bu konuda hedefimiz Türkiye'nin, dünyada sağlık üssü olması çünkü biz insanlara iyilik etmeye, onları sağlığına kavuşturmaya çalışan bir grubuz. Bugün dünyada maalesef kötülük edenlerle iyilik edenlerin bir mücadelesi var. Allah'a hamdolsun, şükürler olsun, biz iyi taraftayız, barış, dostluk ve üretim iyiliği medeniyetiyiz, şu an için hep beraber buna çalışıyoruz." diye konuştu.Memişoğlu, TEKNOFEST alanını da ziyaret edeceklerini belirterek şöyle devam etti:'Üst solunum enfeksiyonlarıyla ilgili anormal artış yok'Bir gazetecinin "Son zamanlarda çocuklarda Kovid-19 görülme sıklığının arttığı" yönündeki sorusuna ilişkin Memişoğlu, şu yanıtı verdi:

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Sputnik Türkiye

kovid-19, kemal memişoğlu, sağlık bakanlığı