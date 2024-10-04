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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/kuzey-kore-lideri-kimden-nukleer-silah-uyarisi-tereddut-etmeyiz-1088805459.html
Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer silah uyarısı: 'Tereddüt etmeyiz'
Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer silah uyarısı: 'Tereddüt etmeyiz'
Sputnik Türkiye
Kuzey Kore lideri Kim, Kore Halk Ordusu (KPA) Özel Kuvvetleri’nin eğitim üssüne ziyareti sırasında Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik durumuyla ilgili... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T10:39+0300
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Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına aşırı güvenerek ülkesinin egemenliğine karşı silahlı güce başvurması halinde, nükleer silah dahil her türlü saldırı aracını tereddüt etmeden kullanacaklarını söyledi.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 1 Ekim’de kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü’nde 'Kuzey Kore rejiminin sonunu getirme blöfü yaptığını' ifade eden Kim, dünyanın böyle zayıf söylemlere güldüğünü söyledi.'Nükleer gücü geri dönülemez şekilde güvenceye aldık'Düşmanların tehditkâr söylem ve eylemleriyle Kuzey Kore'nin askeri gücünü ve nükleer silah kapasitesini elinden alamayacağını vurgulayan Kim, “Kuzey Kore nükleer bir güç olma potansiyelini ve yeteneğini geri dönülmez bir şekilde güvence altına almıştır” dedi.Güney Kore’yi ABD’ye fazla güvenmemesi konusunda uyaran Kim, “Pervasızlığa kapılan düşman defalarca yaptığımız uyarıları dikkate almayarak ve ABD ile ittifakına aşırı güvenerek ülkemizin egemenliğine karşı silahlı güce başvurursa, Kuzey Kore nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı araçlarını tereddüt etmeden kullanacaktır" uyarısında bulundu.Kim, Kuzey Kore’nin askeri gücünü geliştirmenin düşmanı kontrol altında tutmanın ve ülkeyi savunmanın tek garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.Yoon, Kuzey Kore'ye nükleer silah uyarısı yapmıştıGüney Kore, ordusunun 76. kuruluş yıldönümünü 1 Ekim’deki Silah Kuvvetler Günü ile kutlamıştı.Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin 'provokasyonlarına' sert karşılık verileceğini söylemişti.Nükleer silah kullanması halinde bunun Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı uyarısında bulunan Yoon, "Kuzey Kore nükleer silahlarını kullanmaya kalkışırsa, ordumuz ve Güney Kore-ABD ittifakı tarafından kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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Kuzey Kore lideri Kim'den nükleer silah uyarısı: 'Tereddüt etmeyiz'

10:39 04.10.2024 (güncellendi: 10:40 04.10.2024)
kore kim
kore kim - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
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Kuzey Kore lideri Kim, Kore Halk Ordusu (KPA) Özel Kuvvetleri’nin eğitim üssüne ziyareti sırasında Kore Yarımadası ve çevresindeki güvenlik durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore’nin ABD ile olan ittifakına aşırı güvenerek ülkesinin egemenliğine karşı silahlı güce başvurması halinde, nükleer silah dahil her türlü saldırı aracını tereddüt etmeden kullanacaklarını söyledi.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 1 Ekim’de kutlanan Silahlı Kuvvetler Günü’nde 'Kuzey Kore rejiminin sonunu getirme blöfü yaptığını' ifade eden Kim, dünyanın böyle zayıf söylemlere güldüğünü söyledi.

'Nükleer gücü geri dönülemez şekilde güvenceye aldık'

Düşmanların tehditkâr söylem ve eylemleriyle Kuzey Kore'nin askeri gücünü ve nükleer silah kapasitesini elinden alamayacağını vurgulayan Kim, “Kuzey Kore nükleer bir güç olma potansiyelini ve yeteneğini geri dönülmez bir şekilde güvence altına almıştır” dedi.

Güney Kore’yi ABD’ye fazla güvenmemesi konusunda uyaran Kim, “Pervasızlığa kapılan düşman defalarca yaptığımız uyarıları dikkate almayarak ve ABD ile ittifakına aşırı güvenerek ülkemizin egemenliğine karşı silahlı güce başvurursa, Kuzey Kore nükleer silahlar da dahil sahip olduğu tüm saldırı araçlarını tereddüt etmeden kullanacaktır" uyarısında bulundu.

Kim, Kuzey Kore’nin askeri gücünü geliştirmenin düşmanı kontrol altında tutmanın ve ülkeyi savunmanın tek garantisi olduğunu da sözlerine ekledi.

Yoon, Kuzey Kore'ye nükleer silah uyarısı yapmıştı

Güney Kore, ordusunun 76. kuruluş yıldönümünü 1 Ekim’deki Silah Kuvvetler Günü ile kutlamıştı.

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, düzenlenen törende yaptığı konuşmada Kuzey Kore'nin 'provokasyonlarına' sert karşılık verileceğini söylemişti.

Nükleer silah kullanması halinde bunun Kuzey Kore rejiminin sonu olacağı uyarısında bulunan Yoon, "Kuzey Kore nükleer silahlarını kullanmaya kalkışırsa, ordumuz ve Güney Kore-ABD ittifakı tarafından kararlı ve ezici bir yanıtla karşılaşacaktır" ifadelerini kullanmıştı.
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