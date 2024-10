https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/karabulut-ailesinin-avukati-harekete-gecti-cem-garipoglunun-mezarindan-cikan-naylon-poset-icin-1088834393.html

Karabulut ailesinin avukatı harekete geçti: Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan naylon poşet için inceleme istedi

Karabulut ailesinin avukatı harekete geçti: Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan naylon poşet için inceleme istedi

Sputnik Türkiye

Cem Garipoğlu'nun mezarından çıkan naylon poşet için Münevver Garipoğlu'nun ailesinin avukatı savcılığa dilekçeyle başvurarak inceleme istedi. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T18:47+0300

2024-10-04T18:47+0300

2024-10-04T18:47+0300

türkiye

cem garipoğlu

münevver karabulut

rezan epözdemir

mezar

mezar yeri

otopsi

inceleme

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/08/1074465572_0:0:716:403_1920x0_80_0_0_8a339eb44cef36cabf76464c46f943f0.jpg

Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun mezarı dün açılmış ve mezardan çıkan örnekler Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti.Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağında ise kefen olmadığı vurgulanırken naylon poşet bulunduğu bilgisi yer almıştı.Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, naylon poşetle ilgili harekete geçti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı’na dilekçeyle başvurarak mezarın içinde bir düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet üzerinde parmak izi ve DNA’nın incelenmesi gerektiğini belirterek inceleme talebinde bulundu. Poşeti kim veya kimler koydu?Habertürk'ün haberine göre, yapılan talepte, mezarda kefen veya herhangi bir bez bulunmadı, ancak bu bulunan naylon poşetin şüphe oluşturduğu ön görülerek naylon poşete el konularak kim ve kimler tarafından konulduğunun araştırılması istendi.Cem Garipoğlu'nun fethi kabir tutanağında, yer alan adli tıp uzmanlarının beyanlarında, mezarın iki katlı olduğu ve ilk katın boş olduğu tespiti yer almıştı. Tutanakta, “Kaldırılan beton tabakaların altında bir takım kemik örneklerinin olduğu görülerek tarafımızdan mezar içerisine inildi, lüzumu halinde kimliklendirme yapılabilmesi amacıyla bulunabilen tüm kemik parçalarının alınması uygun görüldü. Burada kemiklerin serbest vaziyette olup, kefen veya cesedi çevreleyen bir bez bulunmadığı görüldü. Bir adet düğüm içeren 30x30 cm boyutunda şeffaf naylon poşet görüldü. Otopsi kesisine bağlı olarak iki parça halinde kafatası mandibula ve maksilla kemiklerinde dişlerin soketlerinde olduğu her iki üst ve alt ekstremite büyük kemikleri, her iki skapula, her iki pelvis kemiği, sakrum, kosta vertebra, el ve ayak kemikleri otopsi örmek bezi içerisine konularak cenaze ceset torbası içerisinde muhafaza altına alındı” ifadeleri yer almıştı. Ne olmuştu?Bahçeşehir'de bir villada öldürülen Münevver Karabulut'un parçalanmış cesedi, 3 Mart 2009'da Etiler'de bir çöp konteynerinde bulunmuştu.Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 Kasım 2011'de Münevver Karabulut'u öldürdüğü gerekçesiyle Cem Garipoğlu'nu 24 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Garipoğlu, 10 Ekim 2014'te kaldığı Silivri 5 No'lu Cezaevi'nde intihar etmişti.Yapılan otopsinin ardından Garipoğlu toprağa verilirken, aileden alınan DNA örnekleri de bu kişiyle uyuşmuştu.Daha sonra Karabulut'un babası Süreyya Karabulut, Garipoğlu'nun mezarının açılması için Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'na talepte bulunmuştu.Talebi kabul eden savcılık, "fethi kabir" işlemlerinin yapılması için Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığına talimat yazısı göndermişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/garipoglunun-intihari-ardindan-otopsiye-giren-doktor-konustu-poseti-neden-cikarmadi-1088819553.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cem garipoğlu, münevver karabulut, rezan epözdemir, mezar, mezar yeri, otopsi, inceleme