https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ingilterenin-chagos-adalarini-iade-etmesi--ardindan-arjantinden-jet-hizinda-talep-falkand-adalarini-1088813835.html
İngiltere'nin Chagos Adaları'nı iade etmesi ardından Arjantin'den jet hızında talep: 'Falkand Adalarını geri istiyoruz'
İngiltere'nin Chagos Adaları'nı iade etmesi ardından Arjantin'den jet hızında talep: 'Falkand Adalarını geri istiyoruz'
Sputnik Türkiye
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, İngiltere'nin koloni döneminde kalma Falkand Adası'ndaki hakimiyetini Arjantin'e bırakmasını talep etti. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T12:48+0300
2024-10-04T12:48+0300
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İngiliz İmparatorluğu döneminde kolonize edilen ve 1982 yılında uğruna savaş dahi çıkan stratejik öneme sahip Falkand Adaları hakkında Arjantin Dışişleri Bakanlığı tekrar açıklama yaptı. Bakanlık, Ada'nın Arjantin'e geri iade edilmesi gerektiğini söylerek “Başladığımız yolu izleyerek, boş retoriklerle değil somut eylemlerle Malvinalarımız (Falkland Adaları) üzerindeki tam egemenliğimizi yeniden tesis edeceğiz” dedi.Yakın zamanda İngiltere'nin Hint Okyanus'undaki stratejik öneme sahip Chagos Adaları'nı Mauritius’a devretme kararı ardından konu tekrar gündeme geldi. Ada sakinleri 2013 yılında yapılan referandumda İngiltere'yle birlikte kalma yönünde oy kullanmıştı. Adaların mülkiyeti konusu Arjantin'de Başkan Milei'nin iktidara gelmesinin ardından yeniden tartışılmaya başlanmış ve Milei adaları diplomatik yollardan iade etme seçeneğini değerlendireceğini söylemişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/ingiliz-imparatorlugunda-gunes-batiyor-mu-londra-dunyada-konumu-stratejik-oneme-sahip-adayi-1088801276.html
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ingiltere, arjantin, falkland adaları krizi, bm, koloni
ingiltere, arjantin, falkland adaları krizi, bm, koloni
İngiltere'nin Chagos Adaları'nı iade etmesi ardından Arjantin'den jet hızında talep: 'Falkand Adalarını geri istiyoruz'
12:48 04.10.2024 (güncellendi: 12:50 04.10.2024)
Arjantin Dışişleri Bakanı Diana Mondino, İngiltere'nin koloni döneminde kalma Falkand Adası'ndaki hakimiyetini Arjantin'e bırakmasını talep etti.
İngiliz İmparatorluğu döneminde kolonize edilen ve 1982 yılında uğruna savaş dahi çıkan stratejik öneme sahip Falkand Adaları hakkında Arjantin Dışişleri Bakanlığı tekrar açıklama yaptı. Bakanlık, Ada'nın Arjantin'e geri iade edilmesi gerektiğini söylerek “Başladığımız yolu izleyerek, boş retoriklerle değil somut eylemlerle Malvinalarımız (Falkland Adaları) üzerindeki tam egemenliğimizi yeniden tesis edeceğiz” dedi.
Yakın zamanda İngiltere'nin Hint Okyanus'undaki stratejik öneme sahip Chagos Adaları'nı Mauritius’a devretme kararı ardından konu tekrar gündeme geldi.
Ada sakinleri 2013 yılında yapılan referandumda İngiltere'yle birlikte kalma yönünde oy kullanmıştı.
Adaların mülkiyeti konusu Arjantin'de Başkan Milei'nin iktidara gelmesinin ardından yeniden tartışılmaya başlanmış ve Milei adaları diplomatik yollardan iade etme seçeneğini değerlendireceğini söylemişti.