https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/brezilyada-rekor-sayida-trans-politikaci-olum-tehditleri-aliyor-secimlerde-aday-olmaktan-1088809829.html
Brezilya'da rekor sayıda trans politikacı ölüm tehditleri alıyor: 'Seçimlerde aday olmaktan vazgeçmeyeceğiz'
Brezilya'da rekor sayıda trans politikacı ölüm tehditleri alıyor: 'Seçimlerde aday olmaktan vazgeçmeyeceğiz'
Sputnik Türkiye
Brezilya'da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan trans politikacılar, çevrelerinden aldığı ölüm tehditleri ve saldırılara rağmen aday olmaktan... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:48+0300
2024-10-04T11:48+0300
2024-10-04T11:48+0300
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Brezilya'da 1000'e yakın trans politikacı ülkenin 26 eyaletinde pazar günü düzenlenecek olan belediye meclis üyesi seçimlerinde aday olacaklarını bildirdi. Dört sene önce yapılan yerel seçimlerden bu yana aday olan trans politikacıların sayısının üç katına çıktığı açıklandı.Trans haklarını savunan örgütlerden biri olan Ulusal Travestiler ve Transseksüeller Derneği (ANTRA) , Brezilya'da rekor sayı olarak kaydedilen 100 trans bireyin ölümünü bildirdi. Ayrıca derneğin verilerine göre, bu seçim döneminde trans bireylerin yaklaşık yüzde 80'inin tehdit aldığı açıklandı.Trans adaylara karşı tehditler artıyorTrans bireylerin siyasi makamlarda olma isteğinin artmasıyla birlikte, bir çok transfobik tarafından translara karşı tehditler de artıyor. Geçen hafta büyük şehir adaylarından birine suikast girişiminde bulunulmasına rağmen yerel seçimler öncesi kimlikleri nedeniyle hedef alınan trans politikacılarda bir artış olduğu kayıtlara geçti.Trans politikacılardan biri olan Benny Briolly gazetecilere yaptığı açıklamada, 'kamuoyunun gözü önünde olduğundan beri 700'den fazla ölüm tehdidi aldığını' söyledi. Bunlardan bir tanesinde '2018 yılında vurularak öldürülen LGBTQ+ hakları savunucusu belediye meclisi üyesi Marielle Franco ile aynı kaderi paylaşacağı' tehdidini aldıktan sonra Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu tarafından Briolly'e koruma sağlandı.'Bolsonaro'nun mirası'Trans adaylar, artık kurşun geçirmez arabalar ve yeleklerle seyahat etseler de, aday olmaktan vazgeçmeyeceklerini söylüyor. Eski devlet başkanı 'Bolsonaro'nun transfobiyi körüklediğini ve trans bireylere karşı yapılan saldırı ve tehditlerin çoğalmasında parmağı olduğunu' düşünen trans politikacılar, 'bazıları onların ölmesini istese de seçimlere korkmadan devam edeceklerini' söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20231124/vatikanin-kapilari-lgbtye-acildi-papa-trans-kadinlarla-bulustu--1077758184.html
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güney amerika, brezilya, trans, trans birey, trans bireyler, seçim, yerel seçim
güney amerika, brezilya, trans, trans birey, trans bireyler, seçim, yerel seçim
Brezilya'da rekor sayıda trans politikacı ölüm tehditleri alıyor: 'Seçimlerde aday olmaktan vazgeçmeyeceğiz'
Brezilya'da yapılacak olan yerel seçimlerde aday olan trans politikacılar, çevrelerinden aldığı ölüm tehditleri ve saldırılara rağmen aday olmaktan vazgeçmeyeceklerini söylüyor.
Brezilya'da 1000'e yakın trans politikacı ülkenin 26 eyaletinde pazar günü düzenlenecek olan belediye meclis üyesi seçimlerinde aday olacaklarını bildirdi. Dört sene önce yapılan yerel seçimlerden bu yana aday olan trans politikacıların sayısının üç katına çıktığı açıklandı.
Trans haklarını savunan örgütlerden biri olan Ulusal Travestiler ve Transseksüeller Derneği (ANTRA) , Brezilya'da rekor sayı olarak kaydedilen 100 trans bireyin ölümünü bildirdi. Ayrıca derneğin verilerine göre, bu seçim döneminde trans bireylerin yaklaşık yüzde 80'inin tehdit aldığı açıklandı.
Trans adaylara karşı tehditler artıyor
Trans bireylerin siyasi makamlarda olma isteğinin artmasıyla birlikte, bir çok transfobik tarafından translara karşı tehditler de artıyor.
Geçen hafta büyük şehir adaylarından birine suikast girişiminde bulunulmasına rağmen yerel seçimler öncesi kimlikleri nedeniyle hedef alınan trans politikacılarda bir artış olduğu kayıtlara geçti.
Trans politikacılardan biri olan Benny Briolly gazetecilere yaptığı açıklamada, 'kamuoyunun gözü önünde olduğundan beri 700'den fazla ölüm tehdidi aldığını' söyledi. Bunlardan bir tanesinde '2018 yılında vurularak öldürülen LGBTQ+ hakları savunucusu belediye meclisi üyesi Marielle Franco ile aynı kaderi paylaşacağı' tehdidini aldıktan sonra Inter-Amerikan İnsan Hakları Komisyonu tarafından Briolly'e koruma sağlandı.
Trans adaylar, artık kurşun geçirmez arabalar ve yeleklerle seyahat etseler de, aday olmaktan vazgeçmeyeceklerini söylüyor.
Eski devlet başkanı 'Bolsonaro'nun transfobiyi körüklediğini ve trans bireylere karşı yapılan saldırı ve tehditlerin çoğalmasında parmağı olduğunu' düşünen trans politikacılar, 'bazıları onların ölmesini istese de seçimlere korkmadan devam edeceklerini' söylüyor.