Belediye Başkanı Durbay'dan 'Özgür Özel'le ilişki' iddialarına yanıt: 'Yüzlerce kişiyi mahkemeye verdim'

"Bana alçakça iftiralar atanlar yüzünden Dün İzmir Medicana Hastanesi’nde ilk kemoterapimi alırken ailem bu haberler nedeniyle, apar topar İstanbul’a, kardeşimin yanına gidip durumu açıklamak zorunda kaldı" diyen Durbay sözlerini şöyle sürdürdü: "Kendi hastalığımı, karnı burnunda bebek bekleyen kardeşime kendim açıklayamadım. Kendisiyle konuşamadım. Bunun acısını da asla unutmayacağım. Asla affetmeyeceğim. Ameliyat olduğum gündem bu yana organize olmuş, hazımsız bir grup tarafından planlı bir şekilde pekçok iftiraya ve yalana maruz kaldım. Geçtiğimiz gün ise bir alçak tarafından son derece çirkin, ipe sapa gelmez, baştan sola yalanlarla dolu bir yazı dolaşıma sokularak ben, ailem ve Sayın Genel Başkanım hedef gösterildi, iftiraya uğradım. Şunu açıkça ifade etmek isterim ki, dünden beri 100’den fazla kişi ve kurum tarafımca mahkemeye verildi. Bu alçaklardan hukuk önünde hesap sorup, hepsini tek tek mahkum ettireceğim. Mahkemeye verildiğini öğrenenlerden bazıları derhal yazılarını kaldırdı ve benimle iletişim kurmaya çalışıp, özür mesajları gönderdiler. Bu saatten sonra hiçbir özrün, ne benim ne de ailemin nezdinde bir kıymeti yoktur. Hakkımda bu adice iftiraları atanlar, mahkum olacaklardır. Ne acıdır ki biz kadınlar bu toplumda sadece fiziki şiddet, taciz ve cinayetle karşı karşıya kalmıyor, böylesi vicdansız erkek egemen siyasi hesaplaşmalarla da hedef alınıyoruz."