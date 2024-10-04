https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/abdde-secim-sistemi-nasil-isliyor-1088832000.html
ABD'de seçim sistemi nasıl işliyor?
ABD'de seçim sistemi nasıl işliyor?
Sputnik Türkiye
ABD, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T19:06+0300
2024-10-04T19:06+0300
2024-10-04T19:06+0300
multimedya
infografik
abd
abd seçimleri
joe biden
senato
kamala harris
abd temsilciler meclisi
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2020 seçimlerinin rövanşı olarak tasvir edilen seçim, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklemesiyle boyut değiştirdi. Yarışın galibi, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak. 5 Kasım'da başkanlık seçimleriyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde ise 100 üyesi bulunan Senatonun üçte biri ve 435 üyesi bulunan Temsilciler Meclisinin tamamı değişecek. ABD'deki seçim sürecine dair detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.
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infografik, abd, abd seçimleri, joe biden, senato, kamala harris, abd temsilciler meclisi, инфографика
infografik, abd, abd seçimleri, joe biden, senato, kamala harris, abd temsilciler meclisi, инфографика
ABD'de seçim sistemi nasıl işliyor?
ABD, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.
2020 seçimlerinin rövanşı olarak tasvir edilen seçim, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklemesiyle boyut değiştirdi.
Yarışın galibi, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak. 5 Kasım'da başkanlık seçimleriyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde ise 100 üyesi bulunan Senatonun üçte biri ve 435 üyesi bulunan Temsilciler Meclisinin tamamı değişecek.
ABD'deki seçim sürecine dair detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.