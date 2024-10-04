https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/abdde-secim-sistemi-nasil-isliyor-1088832000.html

ABD'de seçim sistemi nasıl işliyor?

ABD'de seçim sistemi nasıl işliyor?

Sputnik Türkiye

ABD, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerine hazırlanıyor. 04.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-04T19:06+0300

2024-10-04T19:06+0300

2024-10-04T19:06+0300

multimedya

infografik

abd

abd seçimleri

joe biden

senato

kamala harris

abd temsilciler meclisi

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2020 seçimlerinin rövanşı olarak tasvir edilen seçim, Başkan Joe Biden'ın yarıştan çekilmesi ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in adaylığını desteklemesiyle boyut değiştirdi. Yarışın galibi, 20 Ocak 2025'te yemin ederek ABD'nin 47. başkanı olacak. 5 Kasım'da başkanlık seçimleriyle birlikte yapılacak Kongre seçimlerinde ise 100 üyesi bulunan Senatonun üçte biri ve 435 üyesi bulunan Temsilciler Meclisinin tamamı değişecek. ABD'deki seçim sürecine dair detaylı bilgi, Sputnik'in infografiğinde.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Türkiye

infografik, abd, abd seçimleri, joe biden, senato, kamala harris, abd temsilciler meclisi, инфографика