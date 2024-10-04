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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Atakan Karazor ilk kez çağrıldı
A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Atakan Karazor ilk kez çağrıldı
Sputnik Türkiye
A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T13:16+0300
2024-10-04T13:17+0300
spor
vincenzo montella
atakan karazor
barış alper yılmaz
a milli futbol takımı
kerem aktürkoğlu
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton &amp; Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.Atakan Karazor kimdir?Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 yılında Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur.Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir. Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı ve ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynadı.2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. Atakan Karazor'un A Milli Takım'a kazandırılması için gerekli prosedürler tamamlandı. Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 12 milyon eurodur.A Milli Takımın maç programıA Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da THY'ye ait uçakla Samsun'a gidecek.Ay-yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavik'e geçecek.A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü TSİ 16.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta TSİ 21.00'de yapacak.14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda-Türkiye maçı, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
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vincenzo montella, atakan karazor, barış alper yılmaz, a milli futbol takımı, kerem aktürkoğlu
vincenzo montella, atakan karazor, barış alper yılmaz, a milli futbol takımı, kerem aktürkoğlu

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı: Atakan Karazor ilk kez çağrıldı

13:16 04.10.2024 (güncellendi: 13:17 04.10.2024)
© FotoğrafA Milli Takım
A Milli Takım - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© Fotoğraf
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A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta 11 Ekim'de Samsun'da Karadağ ve 14 Ekim'de deplasmanda İzlanda ile oynayacağı maçların aday kadrosu ve programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Vincenzo Montella'nın belirlediği 27 kişilik aday kadroda şu futbolcular yer alıyor:
Kaleciler: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir)
Defans: Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Brighton & Hove Albion), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Zeki Çelik (Roma)
Orta saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)
Forvet: Ahmed Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)
A Milli Takım'ın aday kadrosunda Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar ve Ozan Kabak sakatlıkları sebebiyle yer almadı.
Kariyerine Almanya'nın Stuttgart ekibinde devam eden Atakan Karazor, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna çağrılırken, ikas Eyüpspor'da forma giyen Ahmed Kutucu da 4 yıllık bir aranın ardından yeniden aday kadroya davet edildi.

Atakan Karazor kimdir?

Atakan Karazor, 13 Ekim 1996 yılında Almanya'nın Essen şehrinde dünyaya geldi. Orta saha pozisyonunda oynayan Türk asıllı Alman profesyonel futbolcudur.

Bundesliga ekiplerinden VfB Stuttgart forması giymektedir. Üst düzey kariyerine Borussia Dortmund II'de başladı ve ardından 2. Bundesliga'da iki sezon Holstein Kiel'de oynadı.

2019 yılında Stuttgart'a katıldı ve ilk sezonunda Bundesliga'ya yükselmeyi başardı. Atakan Karazor'un A Milli Takım'a kazandırılması için gerekli prosedürler tamamlandı.

Transfermarkt verilerine göre şu anki piyasa değeri 12 milyon eurodur.

A Milli Takımın maç programı

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 7 Ekim Pazartesi günü saat 12.00'de TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30'da yapacak ay-yıldızlılar, Karadağ karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.
A Milli Takım kafilesi, 10 Ekim Perşembe günü saat 11.00'de gerçekleştirilecek Karadağ maçı öncesindeki resmi antrenmanın ardından saat 16.00'da THY'ye ait uçakla Samsun'a gidecek.
Ay-yıldızlılar, aynı gün 17.45'te Karadağ maçının oynanacağı Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, stadyumda saat 18.00'de basın toplantısı düzenleyecek.
Türkiye-Karadağ maçı, 11 Ekim Cuma günü 21.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
A Milli Takım, İzlanda karşılaşması için 12 Ekim Cumartesi günü TSİ 15.30'da THY'ye ait uçakla Samsun'dan bu ülkeye hareket edecek. Keflavik Havalimanı'na inecek kafile, buradan otobüsle maçın oynanacağı başkent Reykjavik'e geçecek.
A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve bir futbolcu, 13 Ekim Pazar günü TSİ 16.45'te Laugardalsvöllur Stadyumu'nda basın toplantısı düzenleyecek. Ay-yıldızlılar, maç öncesindeki resmi antrenmanını da bu statta TSİ 21.00'de yapacak.
14 Ekim Pazartesi günü TSİ 21.45'te başlayacak İzlanda-Türkiye maçı, TV8 ve Exxen platformundan canlı yayınlanacak.
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