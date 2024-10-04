11 yıl sonra bir ilk: Michael Schumacher etkinliğe katıldı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Gelecek kuşaklarımızı toplumun acımasız kollarına bırakıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sosyal konut projeleri neden hayata geçemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
MESEM'ler Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda artış gösteriyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Tasarımda yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail gerilimi: İsrail yanıt verecek mi?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail; Suriye, Irak, Yemen ve hatta İran’a kadar uzanan bir hattı yok etmeye çalışıyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Ezber bozan tarikat çıkışı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
19:20
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:32
3 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Çekirdek enflasyon dirençliyse enflasyonun aşağı doğru gelmesi beklenemez'
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen bezi bulunmadı
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
ASM’lerde ödeme yönteminde değişiklik öngören taslağa hekimlerden tepki geldi
12:06
84 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/11-yil-sonra-bir-ilk-michael-schumacher-etkinlige-katildi-1088809798.html
11 yıl sonra bir ilk: Michael Schumacher etkinliğe katıldı
11 yıl sonra bir ilk: Michael Schumacher etkinliğe katıldı
Sputnik Türkiye
Formula 1'in efsanevi sürücüsü Michael Schumacher'in 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza ve sonrasındaki uzun süreli koma ve tedavi süreci sonrası ilk... 04.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-04T11:53+0300
2024-10-04T11:54+0300
yaşam
michael schumacher
kaza
felç
formula 1
formula 1
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103489/15/1034891516_0:148:4521:2691_1920x0_80_0_0_d64f2980d47d31dfe9a644e82b328276.jpg
Formula 1'in imza isimlerinden olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues'de bulunan Meribel'de kayak yaparken kayaya çarpmıştı. Yaşadığı kazanın ardından komaya giren Schumacher, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirmiş ve acil bir operasyona girmişti. Önce hastanede tedavi altına giren eski pilot, sonrasında Cenevre'deki evinde sosyal hayattan koparak yatağa mahkum kalmıştı.Çok kilo kaybı yaşadıTedavisine evinde devam edilen 55 yaşındaki efsane isim ilerleyen süreçte bir dizi daha operasyon geçirdi. Aşırı kilo kaybı yaşadığı ve felç kalıp sadece gözleriyle iletişim kurabildiği öne sürüldü. Tedavi masraflarının yıllık 7 milyon Euro olduğu için ailesinin bu harcamalarla başa çıkmak adına İsviçre'nin Gland kentinde malikanelerini ve bir özel jet sattığı öğrenildi. Ailesi Micheal Schumacher'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmazken farklı bir iddia gündeme düştü.11 yıl sonra ilk kez etkinlikteİngiliz basınından Metro'nun haberine göre, tam 11 yıl aranın ardından kızı Gina-Marie'nin düğününe katılan Alman pilot, ilk kez sosyal bir aktiviteye dahil oldu.Schumacher'in 27 yaşındaki kızı Gina-Marie'nin İspanya'nın Mallorca kentinde 4 dönümlük arazili villasında lüks bir düğün yaptığı aktarılan haberde, onca yıllık sessizliğin ardından Schumacher'in kızının talebi üzerine sosyal hayata tekrar dönüş yaparak düğüne katıldığı öğrenildi.Etkinliğe az sayıda davetlinin katıldığı ve seremoninin yarım saat kadar sürdüğü belirtildi.Telefonlar toplandıOrganizasyona katılan konuklardan görüntü alınmaması adına telefonların toplandığı ve Michael'in kazadan bu yana ilk kez halka açık bir yere girmesine tanıklık edildiği aktarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230420/schumi-ile-yapay-zeka-roportaji-yayimlayip-gercek-gibi-geliyor-diyen-alman-dergiye-buyuk-tepki-1069948119.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103489/15/1034891516_369:0:4153:2838_1920x0_80_0_0_7f6d63336ebf805504ef4bc1e809aec5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
michael schumacher
michael schumacher

11 yıl sonra bir ilk: Michael Schumacher etkinliğe katıldı

11:53 04.10.2024 (güncellendi: 11:54 04.10.2024)
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBAGerman Formula One driver Michael Schumacher
German Formula One driver Michael Schumacher - Sputnik Türkiye, 1920, 04.10.2024
© AFP 2023 / YASUYOSHI CHIBA
Abone ol
Formula 1'in efsanevi sürücüsü Michael Schumacher'in 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza ve sonrasındaki uzun süreli koma ve tedavi süreci sonrası ilk kez bir sosyal aktiviteye katıldığı iddia edildi.
Formula 1'in imza isimlerinden olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues'de bulunan Meribel'de kayak yaparken kayaya çarpmıştı.
Yaşadığı kazanın ardından komaya giren Schumacher, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirmiş ve acil bir operasyona girmişti. Önce hastanede tedavi altına giren eski pilot, sonrasında Cenevre'deki evinde sosyal hayattan koparak yatağa mahkum kalmıştı.

Çok kilo kaybı yaşadı

Tedavisine evinde devam edilen 55 yaşındaki efsane isim ilerleyen süreçte bir dizi daha operasyon geçirdi. Aşırı kilo kaybı yaşadığı ve felç kalıp sadece gözleriyle iletişim kurabildiği öne sürüldü. Tedavi masraflarının yıllık 7 milyon Euro olduğu için ailesinin bu harcamalarla başa çıkmak adına İsviçre'nin Gland kentinde malikanelerini ve bir özel jet sattığı öğrenildi. Ailesi Micheal Schumacher'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmazken farklı bir iddia gündeme düştü.

11 yıl sonra ilk kez etkinlikte

İngiliz basınından Metro'nun haberine göre, tam 11 yıl aranın ardından kızı Gina-Marie'nin düğününe katılan Alman pilot, ilk kez sosyal bir aktiviteye dahil oldu.
Schumacher'in 27 yaşındaki kızı Gina-Marie'nin İspanya'nın Mallorca kentinde 4 dönümlük arazili villasında lüks bir düğün yaptığı aktarılan haberde, onca yıllık sessizliğin ardından Schumacher'in kızının talebi üzerine sosyal hayata tekrar dönüş yaparak düğüne katıldığı öğrenildi.
Etkinliğe az sayıda davetlinin katıldığı ve seremoninin yarım saat kadar sürdüğü belirtildi.

Telefonlar toplandı

Organizasyona katılan konuklardan görüntü alınmaması adına telefonların toplandığı ve Michael'in kazadan bu yana ilk kez halka açık bir yere girmesine tanıklık edildiği aktarıldı.
German Formula One driver Michael Schumacher - Sputnik Türkiye, 1920, 20.04.2023
DÜNYA
Schumi ile 'yapay zeka röportajı' yayımlayıp 'gerçek gibi geliyor' diyen Alman dergiye büyük tepki
20 Nisan 2023, 11:57
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала