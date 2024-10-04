https://anlatilaninotesi.com.tr/20241004/11-yil-sonra-bir-ilk-michael-schumacher-etkinlige-katildi-1088809798.html

11 yıl sonra bir ilk: Michael Schumacher etkinliğe katıldı

11 yıl sonra bir ilk: Michael Schumacher etkinliğe katıldı

Sputnik Türkiye

Formula 1'in efsanevi sürücüsü Michael Schumacher'in 2013 yılında kayak yaparken geçirdiği kaza ve sonrasındaki uzun süreli koma ve tedavi süreci sonrası ilk... 04.10.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

michael schumacher

kaza

felç

formula 1

formula 1

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Formula 1'in imza isimlerinden olan Michael Schumacher, 29 Aralık 2013 sabahı Fransız Alpleri'ndeki Les Allues'de bulunan Meribel'de kayak yaparken kayaya çarpmıştı. Yaşadığı kazanın ardından komaya giren Schumacher, kafasına aldığı darbeler sonucu beyin kanaması geçirmiş ve acil bir operasyona girmişti. Önce hastanede tedavi altına giren eski pilot, sonrasında Cenevre'deki evinde sosyal hayattan koparak yatağa mahkum kalmıştı.Çok kilo kaybı yaşadıTedavisine evinde devam edilen 55 yaşındaki efsane isim ilerleyen süreçte bir dizi daha operasyon geçirdi. Aşırı kilo kaybı yaşadığı ve felç kalıp sadece gözleriyle iletişim kurabildiği öne sürüldü. Tedavi masraflarının yıllık 7 milyon Euro olduğu için ailesinin bu harcamalarla başa çıkmak adına İsviçre'nin Gland kentinde malikanelerini ve bir özel jet sattığı öğrenildi. Ailesi Micheal Schumacher'in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama yapmazken farklı bir iddia gündeme düştü.11 yıl sonra ilk kez etkinlikteİngiliz basınından Metro'nun haberine göre, tam 11 yıl aranın ardından kızı Gina-Marie'nin düğününe katılan Alman pilot, ilk kez sosyal bir aktiviteye dahil oldu.Schumacher'in 27 yaşındaki kızı Gina-Marie'nin İspanya'nın Mallorca kentinde 4 dönümlük arazili villasında lüks bir düğün yaptığı aktarılan haberde, onca yıllık sessizliğin ardından Schumacher'in kızının talebi üzerine sosyal hayata tekrar dönüş yaparak düğüne katıldığı öğrenildi.Etkinliğe az sayıda davetlinin katıldığı ve seremoninin yarım saat kadar sürdüğü belirtildi.Telefonlar toplandıOrganizasyona katılan konuklardan görüntü alınmaması adına telefonların toplandığı ve Michael'in kazadan bu yana ilk kez halka açık bir yere girmesine tanıklık edildiği aktarıldı.

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michael schumacher