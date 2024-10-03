https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sinan-ates-davasi-saniklarindan-serdar-oktemin-tahliyesine-itiraz-edildi-1088790844.html
Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Sputnik Türkiye
Sinan Ateş davasında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanan Serdar Öktem için çıkan adli kontrol şartıyla tahliyesine kararına itiraz edildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T23:32+0300
2024-10-03T23:32+0300
2024-10-03T23:32+0300
türkiye
sinan ateş
serdar öktem
dava
tahliye
itiraz
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Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.İtiraz gerekçesinde, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sinan-ates-cinayeti-davasinda-karar-aciklandi-1088717244.html
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sinan ateş, serdar öktem, dava, tahliye, itiraz
sinan ateş, serdar öktem, dava, tahliye, itiraz
Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Sinan Ateş davasında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanan Serdar Öktem için çıkan adli kontrol şartıyla tahliyesine kararına itiraz edildi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.
İtiraz gerekçesinde, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.
Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.