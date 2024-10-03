Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Cem Gürdeniz: Batı propagandası Türkiye’de İran’a karşı mandacıları ve dincileri kullanacak
06:34
5 dk
SESLİ HABER
İsrail’den yeni suikast iddiası: Hizbullah’ın lojistik sorumlusu hedef alındı
06:47
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Gelecek kuşaklarımızı toplumun acımasız kollarına bırakıyoruz'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Sosyal konut projeleri neden hayata geçemiyor?
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
MESEM'ler Meclis gündeminde
12:06
83 dk
HABER MASASI
Sanal kumar bağımlılığı son yıllarda artış gösteriyor
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Tasarımda yapay zeka kullanımı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İran-İsrail gerilimi: İsrail yanıt verecek mi?
15:00
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'İsrail; Suriye, Irak, Yemen ve hatta İran’a kadar uzanan bir hattı yok etmeye çalışıyor'
16:06
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
4 dk
YOL ARKADAŞI
Ezber bozan tarikat çıkışı
17:34
86 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
16 dk
SESLİ HABER
2 bin yıllık anıt dinamitle patlatıldı
19:20
1 dk
SESLİ HABER
IP TV tehlikesi: Hapis cezası söz konusu mu?
19:32
3 dk
SESLİ HABER
Besici buzağı doğunca gördüğü manzara karşısında hayrete düştü
19:46
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
20 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı
17:33
87 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/sinan-ates-davasi-saniklarindan-serdar-oktemin-tahliyesine-itiraz-edildi-1088790844.html
Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi
Sputnik Türkiye
Sinan Ateş davasında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanan Serdar Öktem için çıkan adli kontrol şartıyla tahliyesine kararına itiraz edildi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T23:32+0300
2024-10-03T23:32+0300
türkiye
sinan ateş
serdar öktem
dava
tahliye
itiraz
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103724/22/1037242224_224:0:3808:2016_1920x0_80_0_0_13f9505c9582f2a9e0fcfce0e6db4b8d.jpg
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.İtiraz gerekçesinde, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241002/sinan-ates-cinayeti-davasinda-karar-aciklandi-1088717244.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103724/22/1037242224_672:0:3360:2016_1920x0_80_0_0_34e315400e1149e4c6ff7ac42b3aa553.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
sinan ateş, serdar öktem, dava, tahliye, itiraz
sinan ateş, serdar öktem, dava, tahliye, itiraz

Sinan Ateş davası sanıklarından Serdar Öktem'in tahliyesine itiraz edildi

23:32 03.10.2024
© Fotoğraf : Ülkü OcaklarıÜlkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş
Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 03.10.2024
© Fotoğraf : Ülkü Ocakları
Abone ol
Sinan Ateş davasında tasarlayarak kasten öldürmeye yardım suçundan yargılanan Serdar Öktem için çıkan adli kontrol şartıyla tahliyesine kararına itiraz edildi.
Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce dün karar açıklanan davadan dosyası ayrılan sanık Serdar Öktem'in adli kontrol şartıyla tahliyesine itiraz edildi.
İtiraz gerekçesinde, 'tasarlayarak kasten öldürmeye yardım' suçundan yargılanan Öktem'e isnat edilen suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut olguların mevcudiyeti ve atıla suça ilişkin yasada belirtilen ceza miktarı dikkate alınarak adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı belirtildi.
Sanığın yargılamadan kaçma tehlikesinin de bulunduğu ifade edilen itirazda, tahliye kararının kaldırılarak sanığın tutuklanması istendi.
Ülkücü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2024
TÜRKİYE
Sinan Ateş cinayeti davasında karar açıklandı
Dün, 16:52
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала