https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/eskisehirde-dersten-sonra-fenalasan-ogrenci-hayatini-kaybetti-1088765438.html

Eskişehir'de dersten sonra fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Eskişehir'de dersten sonra fenalaşan öğrenci hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gören bir öğrenci, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle yaşamını yitirdi. 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T13:04+0300

2024-10-03T13:04+0300

2024-10-03T13:04+0300

türkiye

eskişehir

üniversite

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/03/1088765284_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_1592121f290cb656aa8aab059755ea0d.jpg

Eskişehir'de dersten çıktığı sırada fenalaşan Elif Nur Aydın (25), binanın önünde aniden yere düştü.Öğrencinin arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.Sağlık ekibince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Aydın, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Aydın'ın kesin ölüm nedeninin otopsinin ardından belli olacağı, cenazesinin ise ailesi tarafından alınarak toprağa verilmek üzere memleketi Antalya'ya götürüleceği öğrenildi.Rektör Vekili Prof. Dr. Kemal Şenocak, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Hukuk Fakültemiz öğrencisi Elif Nur Aydın'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesine, arkadaşlarına, sevenlerine ve tüm Anadolu Üniversitesi ailesine başsağlığı dilerim" ifadesini kullandı.

türkiye

eskişehir

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

eskişehir, üniversite