MGK sonrası açıklama: Güvenliğe halel getirecek oldubittiye müsaade edilmeyecek
19:16 03.10.2024 (güncellendi: 20:13 03.10.2024)
© AA / TCCB / Murat ÇetinmühürdarMilli Güvenlik Kurulu (MGK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
© AA / TCCB / Murat Çetinmühürdar
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşen MGK toplantısı sona erdi. Toplantıyla ilgili yayınlanan bildiride uluslararası gelişmeler hakkında kurula bilgi sunulduğu bildirildi. 'Güvenliğe halel getirecek oldubittiye müsaade edilmeyeceği' belirtildi.
Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen toplantı, 3.5 saat sürdü. Toplantı sonrası yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamadan öne çıkan maddeler şöyle:
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'ni istenmeyen kişi ilan ederek ülkeye girişini yasaklaması, İsrail'in hukuk tanımazlığının son örneği olarak kınanmıştır.
İsrail'in insanlık dışı saldırıları karşısında, Türkiye'nin milleti ve devleti ile kardeş Lübnan halkının ve hükümetinin yanında olacağı teyit edilmiştir.
İsrail'in çatışmaları Orta Doğu'ya yayma hedefli saldırılarının engellenmesi hususunda, mesuliyet mevkiindeki aktörlere harekete geçme çağrısında bulunulmuştur.
Suriye topraklarında yuvalanan terör örgütlerinin etkisiz kılınmasına yönelik faaliyetlerin aralıksız şekilde sürdürüleceği vurgulanmıştır.