https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/cerkezkoyde-deri-fabrikasinda-yangin-1088777658.html

Çerkezköy’de deri fabrikasında yangın

Çerkezköy’de deri fabrikasında yangın

Sputnik Türkiye

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T16:38+0300

2024-10-03T16:38+0300

2024-10-03T17:06+0300

türkiye

çerkezköy

yangın

tekirdağ

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Çerkezköy'deki Sertex isimli tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.Olay yerinde sağlık ekipleri muhtemel yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.

türkiye

çerkezköy

tekirdağ

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çerkezköy yangın, çerkezköy son dakika, çerkezköy