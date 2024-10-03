https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/cerkezkoyde-deri-fabrikasinda-yangin-1088777658.html
Çerkezköy’de deri fabrikasında yangın
Çerkezköy’de deri fabrikasında yangın
Sputnik Türkiye
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun... 03.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-03T16:38+0300
2024-10-03T16:38+0300
2024-10-03T17:06+0300
türkiye
çerkezköy
yangın
tekirdağ
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Çerkezköy'deki Sertex isimli tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.Olay yerinde sağlık ekipleri muhtemel yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.
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çerkezköy yangın, çerkezköy son dakika, çerkezköy
çerkezköy yangın, çerkezköy son dakika, çerkezköy
Çerkezköy’de deri fabrikasında yangın
16:38 03.10.2024 (güncellendi: 17:06 03.10.2024)
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın hızla büyüyerek fabrikanın büyük kısmını etkisi altına aldı. Alevler ve yoğun dumanlar gökyüzünü kaplarken, yangına ilk müdahale Çerkezköy İtfaiyesi tarafından yapıldı.
Çerkezköy'deki Sertex isimli tekstil fabrikasında yangın çıktı. Yangın, fabrikanın içindeki yanıcı malzemeler nedeniyle hızla yayıldı. Yangının kontrol altına alınabilmesi için çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun çabalarına rağmen büyümeye devam ediyor.
Olay yerinde sağlık ekipleri muhtemel yaralanmalara karşı hazır bekliyor. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemedi ancak alevlerin daha fazla yayılmaması için yoğun güvenlik önlemleri alındı.