https://anlatilaninotesi.com.tr/20241003/1088785142.html

Ezber bozan tarikat çıkışı

Ezber bozan tarikat çıkışı

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir, Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası... 03.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-03T17:34+0300

2024-10-03T17:34+0300

2024-10-04T12:21+0300

mustafa hoş ile yol arkadaşi

mustafa hoş

sinan ateş

selma ateş

eğitim-iş

radyo

radyo

radyo

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Ezber bozan tarikat çıkışı Sputnik Türkiye Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir, Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay ve kayıp Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş olacak. Programda okullardaki tarikat sorunları, ÇEDES Prosedürü, Ateş ailesine yönelik şiddet ve tehdit ile Rojin'i arama çalışmalarında gelinen nokta konuşulacak.

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları Gelecek Partisi Milletvekili Doğan Demir, Ankara'da öldürülen Ülkü Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş, Eğitim-İş Sendikası Başkanı Kadem Özbay oldu. Programda okullardaki tarikat sorunları, ÇEDES Prosedürü, Ateş ailesine yönelik şiddet ve tehdit konuşuldu.'Aileler çocuklarını tarikatların ve cemaatlerin değil devletin yurduna ve okullarına göndermeli'Demir, tarikatların okullarının ve yurtlarının, devlet kurumlarına tercih edilmesinin gelecekte yaratacağı tehlike hakkında konuştu. Demir şunları söyledi:'ÇEDES Protokolü pedagojik cinayet'Özbay ise, ÇEDES Protokolü kapsamında gerçekleşen faaliyetleri 'pedagojik cinayet' olarak tanımladı. Okula ÇEDES Protokolü kapsamında etkinliğe gelen Müftülük görevlilerine veli izinlerini soran öğretmenlerin başlarına gelenleri anlatan Özbay şu ifadeleri kullandı:'Eşim orada olmasaydı saldırı farklı boyutlara ulaşabilirdi'Ateş ailesinin sürekli tehdit ve hakaret altında bulunduğunu belirten Ateş ise şunları anlattı:

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2024

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