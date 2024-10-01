https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/supheli-olumde-onemli-itiraf-1088694673.html

Şüpheli ölümde önemli itiraf

Şüpheli ölümde önemli itiraf

Sputnik Türkiye

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Rixos Otel'de şüpheli şekilde ölen Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, gazeteci İklim Bayraktar ve Cumhuriyet... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T17:35+0300

2024-10-01T17:35+0300

2024-10-03T13:30+0300

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Mustafa Hoş İle Yol Arkadaşı 1 Ekim Sputnik Türkiye Mustafa Hoş İle Yol Arkadaşı 1 Ekim

Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Rixos Otel'de şüpheli şekilde ölen Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, gazeteci İklim Bayraktar ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.'Diyanet kadrolarının mağdur ettiği çocukların ailelerine 'kol kırılır yen içinde kalır' deniyor' Gazeteci ve 'Rızası Yok' kitabının yazarı İklim Bayraktar, tarikatların ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mağdur ettiği çocuklar hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar şunları söyledi: 'Oğlum için açılan sohbet odasında bir itiraf geldi' Murat Oğraş ise, sosyal medyada oğlu Burak Oğraş için açılan bir sohbet odasında yapılan itiraftan bahsetti. Oğraş şu ifadeleri kullandı: 'Siyanür havuzunun üzerinden kuş geçmiyor, karınca dolaşmıyor' CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel ise, Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda açılmak istenen siyanür havuzu hakkında konuştu. Daha önce Fatsa'ya açılan siyanür havuzunun olduğu gibi bırakıldığını anlatan Adıgüzel şöyle söyledi:

ordu

fatsa

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2024

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