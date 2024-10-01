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MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Haberler değişiyor, koşullar değişiyor, gündem değişiyor. Ekonomi, sağlık, eğitim, siyaset...Mustafa Hoş, hafta içi her gün 17.30 - 19.00 saatleri arasında gündemden haberlerle ve haftanın öne çıkan başlıklarıyla Radyo Sputnik'te dinleyicilerle buluşuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/supheli-olumde-onemli-itiraf-1088694673.html
Şüpheli ölümde önemli itiraf
Şüpheli ölümde önemli itiraf
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Rixos Otel'de şüpheli şekilde ölen Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, gazeteci İklim Bayraktar ve Cumhuriyet... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
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Mustafa Hoş İle Yol Arkadaşı 1 Ekim
Sputnik Türkiye
Mustafa Hoş İle Yol Arkadaşı 1 Ekim
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Rixos Otel'de şüpheli şekilde ölen Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, gazeteci İklim Bayraktar ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.'Diyanet kadrolarının mağdur ettiği çocukların ailelerine 'kol kırılır yen içinde kalır' deniyor' Gazeteci ve 'Rızası Yok' kitabının yazarı İklim Bayraktar, tarikatların ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mağdur ettiği çocuklar hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar şunları söyledi: 'Oğlum için açılan sohbet odasında bir itiraf geldi' Murat Oğraş ise, sosyal medyada oğlu Burak Oğraş için açılan bir sohbet odasında yapılan itiraftan bahsetti. Oğraş şu ifadeleri kullandı: 'Siyanür havuzunun üzerinden kuş geçmiyor, karınca dolaşmıyor' CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel ise, Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda açılmak istenen siyanür havuzu hakkında konuştu. Daha önce Fatsa'ya açılan siyanür havuzunun olduğu gibi bırakıldığını anlatan Adıgüzel şöyle söyledi:
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Şüpheli ölümde önemli itiraf

17:35 01.10.2024 (güncellendi: 13:30 03.10.2024)
MUSTAFA HOŞ İLE YOL ARKADAŞI
Mustafa Hoş İle Yol Arkadaşı 1 Ekim
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Mustafa Hoş
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Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Rixos Otel'de şüpheli şekilde ölen Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, gazeteci İklim Bayraktar ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu
Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı'nın bugünkü konukları, Rixos Otel'de şüpheli şekilde ölen Burak Oğraş'ın babası Murat Oğraş, gazeteci İklim Bayraktar ve Cumhuriyet Halk Partisi Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel oldu.

'Diyanet kadrolarının mağdur ettiği çocukların ailelerine 'kol kırılır yen içinde kalır' deniyor'

Gazeteci ve 'Rızası Yok' kitabının yazarı İklim Bayraktar, tarikatların ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın mağdur ettiği çocuklar hakkında açıklamalarda bulundu. Bayraktar şunları söyledi:
'Diyanet kadrolarına başvuran ve çocukları istismar edilen, tecavüze uğrayan, dayak yiyen çocukların ailelerine 'kol kırılır yen içinde kalır, dini kötü göstermeyin' deniyor. Bu çocuklar toplum ve devlet düşmanı oluyor. Çünkü bu çocukların kafasına kazınan şey şu: devlet hakkımızı aramadı, ailemiz sineye çekti, kolluk kuvvetleri bize inanmadı'

'Oğlum için açılan sohbet odasında bir itiraf geldi'

Murat Oğraş ise, sosyal medyada oğlu Burak Oğraş için açılan bir sohbet odasında yapılan itiraftan bahsetti. Oğraş şu ifadeleri kullandı:
'Oğlum için açılan sohbet odasında bir itiraf geldi. Odayı açan arkadaşın hesabına gelen mesajda, 'Ben o dönemde otelde stajyer olarak çalışıyordum. Bize cinsel teklifler yapılıyordu. Burak öldükten sonra, Ferdi arkadaşlarına inşallah yakalanmayız dedi. Burak'ı otelden aşağıya atan Ferdi'dir' diye yazılmış'

'Siyanür havuzunun üzerinden kuş geçmiyor, karınca dolaşmıyor'

CHP Ordu Milletvekili Adıgüzel ise, Ordu'daki Perşembe Yaylası'nda açılmak istenen siyanür havuzu hakkında konuştu. Daha önce Fatsa'ya açılan siyanür havuzunun olduğu gibi bırakıldığını anlatan Adıgüzel şöyle söyledi:
'Daha önce Fatsa'ya açılan siyanür havuzunu rehabilite etmediler. Buraya ağaç diktiler, tutmadı. Çim ektiler tutmadı. En son yapay çim yapıştırdılar. Yapay çimi devamlı suluyorlar. Burasının üzerinden kuş geçmiyor, karınca gezmiyor. Bu toprak ölü toprak'
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