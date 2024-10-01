https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/iyi-parti-suriye-uyruklular-ve-yabancilara-verilen-vatandasliklarin-iptali-icin-dava-acti-1088659852.html

İYİ Parti, Suriye uyruklular ve yabancılara verilen vatandaşlıkların iptali için dava açtı

İYİ Parti, Suriye uyruklular ve yabancılara verilen vatandaşlıkların iptali için dava açtı

Sputnik Türkiye

İYİ Parti, Suriye uyruklular ve yabancıların döviz ve gayrimenkul alımı karşılığında Türk vatandaşlığına geçmesiyle ilgili işlemlerin iptali için Ankara İdare... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T15:09+0300

2024-10-01T15:09+0300

2024-10-01T15:12+0300

politika

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vatandaşlık verme

iptal kararı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, bazı partililerle Danıştay önünde yaptığı açıklamada, Türk milli kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin varoluşsal bir tehditle karşı karşıya olduğunu öne sürerek, İYİ Parti'nin, Türk milletinin menfaatlerini esas alarak hukuki zeminde harekete geçtiğini söyledi.Yedi yılda yabancılara 309 bin konut satışı yapıldıSon 7 yılda yabancılara 309 bin konut satışı gerçekleştiğini belirten Dervişoğlu, istatistiklerin, bu konut satışlarının en az yarısının vatandaşlık karşılığında olduğunu ortaya koyduğunu kaydetti.Dervişoğlu, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun 12. maddesinde hangi şartlarda istisnai vatandaşlık verilebileceğinin açık olduğuna işaret ederek, sınırlı sayı ilkesi gereğince, bu şartların içerisinde döviz karşılığında vatandaşlık vermenin söz konusu olmadığını aktardı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile yürürlüğe konulan Türk Vatandaşlığı Kanunu Yönetmeliğinin 20. maddesiyle belirli miktardaki yabancıya para ile taşınmaz alımı karşılığında Türk vatandaşlığının verilmesinin mümkün hale getirildiğini anlatan Dervişoğlu, Anayasa'nın vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanunla düzenlenmesini emrettiğini ifade etti.Dervişoğlu, hiçbir yönetmeliğin kanunun üzerinde olamayacağını ifade ederek, şöyle devam etti:Açtıkları diğer davanın ise İçişleri Bakanlığının Suriye uyruklu sığınmacılara verdiği vatandaşlık üzerine olduğunu anlatan Dervişoğlu, "İçişleri Bakanlığının açıklamalarına göre hükümet, bugüne kadar 238 bin Suriyeli sığınmacıya Türk vatandaşlığı vermiştir. Adalet ve Kalkınma Partisi hükümetinin, 238 bin Suriyeliye vermiş olduğu Türk vatandaşlıklarının tamamı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kanunlarına aykırıdır. Suriye uyruklu yabancılar taşınmaz mal edinimi yoluyla asla vatandaşlık kazanamaz." diye konuştu.Mülk edinmek suretiyle vatandaşlık verilemez vurgusuDervişoğlu, 1927'de 1062 şerhi olarak çıkan ve halen yürürlükte olan kanunun, Türkiye ve Suriye arasındaki tarihsel sorunlar ile Hatay meselesi sebebiyle, Suriye uyruklu yabancılara mülk edinmek suretiyle vatandaşlık verilmesini imkansız hale getirdiğini söyledi.Müsavat Dervişoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:Suriye uyruklu yabancılara vatandaşlık verilmesine dair her bir idari işlemin ve vatandaşlıkların iptali için hem Ankara İdare Mahkemesi Başkanlığına hem de Danıştay 10. Dairesine iptal davası açtıklarının bilgisini veren Dervişoğlu, Türkiye Barolar Birliğince, 'Türk Vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin' iptali için Danıştay 10. Dairesine açılan davaya feri müdahale talebinde bulunduklarını belirtti.

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iyi parti, müsavat dervişoğlu, danıştay, vatandaşlık, türk vatandaşlığı, vatandaşlık verme, iptal kararı