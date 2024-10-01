https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/israil-lubnana-kara-harekatini-resmen-baslatti-tanklarla-ulkeye-girdiler-1088636529.html

İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler

İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler

Sputnik Türkiye

İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekatına resmen başladı. Tank ve topçu birlikleri, hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan sınırına hareket etti... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T08:08+0300

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

lübnan

sivil

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özel harekat

gazze

beyrut

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İsrail askeri araçları, Lübnan'da kara saldırıları çerçevesinde sınır hattına doğru ilerlemeye başladı. Washington, Tel Aviv’in kara harekâtı için ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail tankları Lübnan sınırını geçti. İsrail ordusu, Lübnan’ın belirli bölgelerine yönelik tank ve topçu atışlarını yoğunlaştırarak harekata hız verdi. Beyrut’un Dahiye bölgesi başta olmak üzere, Hizbullah’ın üslerinin bulunduğu alanlara ağır hava bombardımanı gerçekleştirildi.Sivil halk uyarıldıİsrail, harekat öncesi bölgedeki sivillere bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılar yaptı. Ardından operasyonu başlatarak Lübnan sınırındaki hareketliliği artırdı. Dünya kamuoyunun dikkatle izlediği bu kritik süreçte, çatışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ingiltere-lubnandan-tahliyelere-baslayacak-tahliye-ucusu-kisi-basi-350-sterlin-1088634026.html

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israil, israil-filistin, lübnan, sivil, harekat, özel harekat, gazze, beyrut