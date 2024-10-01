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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/israil-lubnana-kara-harekatini-resmen-baslatti-tanklarla-ulkeye-girdiler-1088636529.html
İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler
İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekatına resmen başladı. Tank ve topçu birlikleri, hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan sınırına hareket etti... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T08:08+0300
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israil- filistin çatışması
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İsrail askeri araçları, Lübnan'da kara saldırıları çerçevesinde sınır hattına doğru ilerlemeye başladı. Washington, Tel Aviv’in kara harekâtı için ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail tankları Lübnan sınırını geçti. İsrail ordusu, Lübnan’ın belirli bölgelerine yönelik tank ve topçu atışlarını yoğunlaştırarak harekata hız verdi. Beyrut’un Dahiye bölgesi başta olmak üzere, Hizbullah’ın üslerinin bulunduğu alanlara ağır hava bombardımanı gerçekleştirildi.Sivil halk uyarıldıİsrail, harekat öncesi bölgedeki sivillere bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılar yaptı. Ardından operasyonu başlatarak Lübnan sınırındaki hareketliliği artırdı. Dünya kamuoyunun dikkatle izlediği bu kritik süreçte, çatışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ingiltere-lubnandan-tahliyelere-baslayacak-tahliye-ucusu-kisi-basi-350-sterlin-1088634026.html
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israil, israil-filistin, lübnan, sivil, harekat, özel harekat, gazze, beyrut
israil, israil-filistin, lübnan, sivil, harekat, özel harekat, gazze, beyrut

İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler

08:08 01.10.2024 (güncellendi: 08:16 01.10.2024)
© AA / Mostafa Alkharoufİsrail ordusu
İsrail ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© AA / Mostafa Alkharouf
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İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekatına resmen başladı. Tank ve topçu birlikleri, hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan sınırına hareket etti. Özellikle Beyrut’un Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın güçlü olduğu noktalar hedef alınarak yoğun bombardımana tutuldu.
İsrail askeri araçları, Lübnan'da kara saldırıları çerçevesinde sınır hattına doğru ilerlemeye başladı. Washington, Tel Aviv’in kara harekâtı için ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail tankları Lübnan sınırını geçti.
İsrail ordusu, Lübnan’ın belirli bölgelerine yönelik tank ve topçu atışlarını yoğunlaştırarak harekata hız verdi.
Beyrut’un Dahiye bölgesi başta olmak üzere, Hizbullah’ın üslerinin bulunduğu alanlara ağır hava bombardımanı gerçekleştirildi.

Sivil halk uyarıldı

İsrail, harekat öncesi bölgedeki sivillere bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılar yaptı. Ardından operasyonu başlatarak Lübnan sınırındaki hareketliliği artırdı. Dünya kamuoyunun dikkatle izlediği bu kritik süreçte, çatışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor.
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