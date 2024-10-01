https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/israil-lubnana-kara-harekatini-resmen-baslatti-tanklarla-ulkeye-girdiler-1088636529.html
İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler
İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler
Sputnik Türkiye
İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekatına resmen başladı. Tank ve topçu birlikleri, hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan sınırına hareket etti... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T08:08+0300
2024-10-01T08:08+0300
2024-10-01T08:16+0300
israil- filistin çatışması
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lübnan
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özel harekat
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İsrail askeri araçları, Lübnan'da kara saldırıları çerçevesinde sınır hattına doğru ilerlemeye başladı. Washington, Tel Aviv’in kara harekâtı için ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail tankları Lübnan sınırını geçti. İsrail ordusu, Lübnan’ın belirli bölgelerine yönelik tank ve topçu atışlarını yoğunlaştırarak harekata hız verdi. Beyrut’un Dahiye bölgesi başta olmak üzere, Hizbullah’ın üslerinin bulunduğu alanlara ağır hava bombardımanı gerçekleştirildi.Sivil halk uyarıldıİsrail, harekat öncesi bölgedeki sivillere bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılar yaptı. Ardından operasyonu başlatarak Lübnan sınırındaki hareketliliği artırdı. Dünya kamuoyunun dikkatle izlediği bu kritik süreçte, çatışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/ingiltere-lubnandan-tahliyelere-baslayacak-tahliye-ucusu-kisi-basi-350-sterlin-1088634026.html
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israil, israil-filistin, lübnan, sivil, harekat, özel harekat, gazze, beyrut
israil, israil-filistin, lübnan, sivil, harekat, özel harekat, gazze, beyrut
İsrail Lübnan'a kara harekatını resmen başlattı: Tanklarla ülkeye girdiler
08:08 01.10.2024 (güncellendi: 08:16 01.10.2024)
İsrail ordusu, Lübnan’a yönelik kara harekatına resmen başladı. Tank ve topçu birlikleri, hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Lübnan sınırına hareket etti. Özellikle Beyrut’un Dahiye bölgesi, Hizbullah’ın güçlü olduğu noktalar hedef alınarak yoğun bombardımana tutuldu.
İsrail askeri araçları, Lübnan'da kara saldırıları çerçevesinde sınır hattına doğru ilerlemeye başladı. Washington, Tel Aviv’in kara harekâtı için ABD’yi bilgilendirdiğini açıkladı. İsrail tankları Lübnan sınırını geçti.
İsrail ordusu, Lübnan’ın belirli bölgelerine yönelik tank ve topçu atışlarını yoğunlaştırarak harekata hız verdi.
Beyrut’un Dahiye bölgesi başta olmak üzere, Hizbullah’ın üslerinin bulunduğu alanlara ağır hava bombardımanı gerçekleştirildi.
İsrail, harekat öncesi bölgedeki sivillere bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarılar yaptı. Ardından operasyonu başlatarak Lübnan sınırındaki hareketliliği artırdı. Dünya kamuoyunun dikkatle izlediği bu kritik süreçte, çatışmaların daha da yoğunlaşması bekleniyor.