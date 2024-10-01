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CHP Lideri Özel'den ayağa kalkma eleştirisine yanıt: 'Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik'
CHP Lideri Özel'den ayağa kalkma eleştirisine yanıt: 'Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik'
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekillerin TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girerken ayağa kalkmasıyla ilgili eleştirilere 'makama saygıda... 01.10.2024, Sputnik Türkiye
2024-10-01T17:28+0300
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özgür özel
recep tayyip erdoğan
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Türkiye Büyük Millet Meclisi iki aylık aranın ardından bugün yeniden yasama çalışmalarına başladı. TBMM'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinde beş yıl sonra CHP'li vekiller ayakta karşıladı. Makama saygısızlık yapmadan karşıladıkCHP'li milletvekillerinin, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etmek üzere salona giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamalarına ilişkin soru üzerine Özel, Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık yapmayacaklarını daha önce dile getirdiklerini söyledi. Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Bazı CHP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığına yönelik soruya da Özel, "CHP, demokratik bir partidir. Geçmişte de çok kez benzer kararlarda, 'karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir' dedik. 'Herkes girecek, ayağa kalkacak' diye bir zorlamamız olmadı. Herhalde 15 ile 20 arasında arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etmişler, içerde de birkaç arkadaşımız ayağa kalkmamış. Bir sorun görmüyorum." yanıtını verdi.'Bahçeli ile el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık'Meclis Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, CHP olarak makamlara saygılı olacaklarını ancak muhalefet etme konusunda asla geri adım atmayacaklarını; hakaret etmeden en sert eleştirilerde bulunduklarını belirtti.Son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını, bugün yapılan kamuoyu anketlerinde de birinci sırada yer aldıklarını ve gelecekteki iktidar partisi olduklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:
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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tbmm
cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tbmm

CHP Lideri Özel'den ayağa kalkma eleştirisine yanıt: 'Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik'

17:28 01.10.2024 (güncellendi: 17:31 01.10.2024)
© Harun ÖzalpÖzgür Özel
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 01.10.2024
© Harun Özalp
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekillerin TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girerken ayağa kalkmasıyla ilgili eleştirilere 'makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik' yorumuyla yanıt verdi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi iki aylık aranın ardından bugün yeniden yasama çalışmalarına başladı. TBMM'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinde beş yıl sonra CHP'li vekiller ayakta karşıladı.

Makama saygısızlık yapmadan karşıladık

CHP'li milletvekillerinin, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etmek üzere salona giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamalarına ilişkin soru üzerine Özel, Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık yapmayacaklarını daha önce dile getirdiklerini söyledi. Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:
"Cumhurbaşkanı'nın, yemine uygun şekilde, ona uygun bir konuşma yapacağını da umarak karşılamamızı ayakta yaptık. Makama saygısızlık yapmayacağımızı daha önce defalarca söylemiştik. Konuşması, bizleri rahatsız edecek ya da cevap vermemizi gerektirecek söylemler olmamakla birlikte bir parti genel başkanı konuşmasıydı. O yüzden giderken ayağa kalkma gereği duymadık. Biz Cumhurbaşkanı'nı, devletin başını, Anayasa'da Meclisi açmakla görevli olan kişiyi, 1 Ekim günü makama saygısızlık yapmadan karşıladık. Bunda şaşılacak bir şey yok. Bunu çok uzun süredir ifade ediyordum zaten. Sağ olsun arkadaşlarımız da benzer düşündüler. Bundan sonra da bu şekilde devam edeceğiz. Seneye ya da ondan sonraki senede ümit ediyorum Adalet ve Kalkınma Partisi, Cumhuriyet Halk Partili bir cumhurbaşkanı seçildiğinde aynı nezaketi gösterecektir."
Bazı CHP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığına yönelik soruya da Özel, "CHP, demokratik bir partidir. Geçmişte de çok kez benzer kararlarda, 'karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir' dedik. 'Herkes girecek, ayağa kalkacak' diye bir zorlamamız olmadı. Herhalde 15 ile 20 arasında arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etmişler, içerde de birkaç arkadaşımız ayağa kalkmamış. Bir sorun görmüyorum." yanıtını verdi.

'Bahçeli ile el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık'

Meclis Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, CHP olarak makamlara saygılı olacaklarını ancak muhalefet etme konusunda asla geri adım atmayacaklarını; hakaret etmeden en sert eleştirilerde bulunduklarını belirtti.
Son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını, bugün yapılan kamuoyu anketlerinde de birinci sırada yer aldıklarını ve gelecekteki iktidar partisi olduklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

"CHP olarak buna uygun davranmaya devam edeceğiz. Bizim attığımız normalleşme adımı var. Bugün, örneğin Devlet beyin çok sert söylemleri var ama el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık. Akşam açılış resepsiyonunda sorduğunuzda en sert cevapları veririz, en sert eleştirileri yapmaya devam ederiz ama o el sıkışma önemli. Sayın Devlet Bahçeli bugün DEM Parti'nin eş genel başkanlarıyla el sıkıştı ve sohbet etti. Bu önemlidir. Normalleşme herkese lazım, Türkiye'ye çok lazım. CHP'nin risk alarak attığı adımların Türkiye siyasetinde ne sonuç doğurduğunu görüyorsunuz. Normalleşme adımlarının ne partime ne de ülkeme zararı var, ikisine de faydası var."

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