https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/chp-lideri-ozelden-ayaga-kalkma-elestirisine-yanit-makama-saygida-bir-eksik-birakmayacagimizi-1088668881.html

CHP Lideri Özel'den ayağa kalkma eleştirisine yanıt: 'Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik'

CHP Lideri Özel'den ayağa kalkma eleştirisine yanıt: 'Makama saygıda bir eksik bırakmayacağımızı söylemiştik'

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li vekillerin TBMM açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona girerken ayağa kalkmasıyla ilgili eleştirilere 'makama saygıda... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T17:28+0300

2024-10-01T17:28+0300

2024-10-01T17:31+0300

politika

cumhuriyet halk partisi (chp)

özgür özel

recep tayyip erdoğan

cumhurbaşkanı

milliyetçi hareket partisi (mhp)

devlet bahçeli

tbmm

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Türkiye Büyük Millet Meclisi iki aylık aranın ardından bugün yeniden yasama çalışmalarına başladı. TBMM'nin açılışına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı salona girişinde beş yıl sonra CHP'li vekiller ayakta karşıladı. Makama saygısızlık yapmadan karşıladıkCHP'li milletvekillerinin, yeni yasama yılı açılışı dolayısıyla Meclis Genel Kuruluna hitap etmek üzere salona giren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ayakta karşılamalarına ilişkin soru üzerine Özel, Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık yapmayacaklarını daha önce dile getirdiklerini söyledi. Özel, sözlerini şu şekilde sürdürdü:Bazı CHP'li milletvekillerinin ayağa kalkmadığına yönelik soruya da Özel, "CHP, demokratik bir partidir. Geçmişte de çok kez benzer kararlarda, 'karara uymak istemeyen dışarıda kalabilir' dedik. 'Herkes girecek, ayağa kalkacak' diye bir zorlamamız olmadı. Herhalde 15 ile 20 arasında arkadaşımız kuliste beklemeyi tercih etmişler, içerde de birkaç arkadaşımız ayağa kalkmamış. Bir sorun görmüyorum." yanıtını verdi.'Bahçeli ile el sıkışmaktan kesinlikle kaçınmadık'Meclis Genel Kuruluna hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni anayasaya ilişkin sözleriyle ilgili değerlendirmesi sorulan Özel, CHP olarak makamlara saygılı olacaklarını ancak muhalefet etme konusunda asla geri adım atmayacaklarını; hakaret etmeden en sert eleştirilerde bulunduklarını belirtti.Son yerel seçimlerden birinci parti olarak çıktıklarını, bugün yapılan kamuoyu anketlerinde de birinci sırada yer aldıklarını ve gelecekteki iktidar partisi olduklarını dile getiren Özel, şunları kaydetti:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/mhp-genel-baskani-devlet-bahceli-bizi-birbirimize-dusurmeyi-planlayanlarin-bogazinda-dururuz-1088643426.html

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cumhuriyet halk partisi (chp), özgür özel, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı, milliyetçi hareket partisi (mhp), devlet bahçeli, tbmm