https://anlatilaninotesi.com.tr/20241001/besiktas-fenerbahce-ve-galatasarayin-avrupa-maclarinin-hakemleri-aciklandi-1088646538.html

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı

Sputnik Türkiye

UEFA, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maçlarını yönetecek hakemleri duyurdu. RFS-Galatasaray: Filip Glova, Beşiktaş-Eintracht Frankfurt... 01.10.2024, Sputnik Türkiye

2024-10-01T11:50+0300

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spor

fenerbahçe

galatasaray

beşiktaş

uefa avrupa ligi

hakem

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Beşiktaş'ın, UEFA Avrupa Ligi ikinci haftasında sahasında Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile oynayacağı karşılaşmayı İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton yönetecek.Beşiktaş-Eintracht Frankfurt maçı ne zaman?Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ikinci maçında 3 Ekim Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt ile mücadele edecek. Saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada İskoçya Futbol Federasyonu'ndan John Beaton düdük çalacak.Beaton’un yardımcılıklarını Daniel McFarlane ve David McGeachie yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Christopher Graham olacak.Beşiktaş - Frankfurt maçında VAR koltuğunda Nicholas Walsh, AVAR'da da Steven McLean oturacak.Twente-Fenerbahçe maçı hakemi kim?Fenerbahçe'nin Twente deplasmanında oynayacağı müsabakayı ise İngiliz hakem Chris Kavanagh yönetecek.Twente-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nde ikinci maçına Twente karşısında çıkacak. Fenerbahçe - Twente mücadelesi 3 Ekim Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak. Karşılaşma TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak.UEFA Avrupa Ligi RFS-GS maçı ne zaman oynanacak?Galatasaray, PAOK mücadelesinin ardından RFS deplasmanına konuk olacak. RFS- Galatasaray mücadelesi 3 Ekim Perşembe günü saat 19:45'te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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